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موجة رياح رملية تضرب جدة

أوقفت حركة الملاحة البحرية

شهدت محافظة جدة صباح اليوم، موجة غبار ورياح قوية لليوم الثاني على التوالي، أدت إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية.

وأشار المركز الوطني للأرصاد في تقرير له اليوم، إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الرابعة عصرًا، محذرًا من استمرار الرياح النشطة التي تصل سرعتها إلى 60 كيلو مترًا في الساعة والمحملة والمثيرة للغبار والأتربة.

وأهاب بقائدي المركبات، توخي الحيطة والحذر عند السير على الطرقات والمناطق المفتوحة؛ متمنيًا السلامة للجميع.

وتسببت الموجة في توقف حركة الملاحة البحرية بحسب موقع إمارة منطقة مكة المكرمة على "تويتر"؛ وذلك جراء سرعة الرياح.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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موجة رياح رملية تضرب جدة
سبق

شهدت محافظة جدة صباح اليوم، موجة غبار ورياح قوية لليوم الثاني على التوالي، أدت إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية.

وأشار المركز الوطني للأرصاد في تقرير له اليوم، إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الرابعة عصرًا، محذرًا من استمرار الرياح النشطة التي تصل سرعتها إلى 60 كيلو مترًا في الساعة والمحملة والمثيرة للغبار والأتربة.

وأهاب بقائدي المركبات، توخي الحيطة والحذر عند السير على الطرقات والمناطق المفتوحة؛ متمنيًا السلامة للجميع.

وتسببت الموجة في توقف حركة الملاحة البحرية بحسب موقع إمارة منطقة مكة المكرمة على "تويتر"؛ وذلك جراء سرعة الرياح.

24 مارس 2021 - 11 شعبان 1442
01:37 PM

موجة رياح رملية تضرب جدة

أوقفت حركة الملاحة البحرية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
4
6,851

شهدت محافظة جدة صباح اليوم، موجة غبار ورياح قوية لليوم الثاني على التوالي، أدت إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية.

وأشار المركز الوطني للأرصاد في تقرير له اليوم، إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الرابعة عصرًا، محذرًا من استمرار الرياح النشطة التي تصل سرعتها إلى 60 كيلو مترًا في الساعة والمحملة والمثيرة للغبار والأتربة.

وأهاب بقائدي المركبات، توخي الحيطة والحذر عند السير على الطرقات والمناطق المفتوحة؛ متمنيًا السلامة للجميع.

وتسببت الموجة في توقف حركة الملاحة البحرية بحسب موقع إمارة منطقة مكة المكرمة على "تويتر"؛ وذلك جراء سرعة الرياح.

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