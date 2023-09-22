تعرّف على فعاليات اليوم الوطني الـ٨٩ بـ"مركز تنمية المرأة"

تستهدف مختلف الفئات العمرية النسائية وتستمر 3 أيام

يستعد مركز تنمية المرأة في حي عرقة التابع للجنة التنمية الاجتماعية -غربي الرياض- لإطلاق سلسلة من الفعاليات المتنوعة لليوم الوطني الـ٨٩.

وتتنوّع الفعاليات المجانية التي تستهدف مختلف الفئات العمرية النسائية، وتستمر ثلاثة أيام ابتداءً من يوم الاثنين المقبل، بفعالية "طموح فتاة ورؤية وطن.. صناعة الأهداف الذكية"، وخصصت حضورها للفتيات من عمر ١٣ عامًا فما فوق.

كما تقدم "فعالية مدائن".. مناطق المملكة العربية السعودية، لفتيات المرحلة الابتدائية من عمر سبع سنوات وحتى ١٢ عامًا، وذلك يوم الثلاثاء المقبل في الرابعة والنصف عصرًا ولمدة ساعتين.

كما يُقام اللقاء التربوي "مشروع حياة"، ويصاحبه لقاء عنوانه "كيف اكتشف مواهب أبنائي؟"، وخصص حضوره من "التعليم الجامعي فما فوق"، وذلك يوم الأربعاء المقبل في الرابعة والنصف عصرًا ولمدة ساعتين.

كذلك ستُقام في اليوم نفسه فعالية "خريطة وطني".. للمرحلة التمهيدية من ٤-٦ سنوات، ويناقش أركانًا معرفية وفنية وإدراكية.