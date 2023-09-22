النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تعرّف على فعاليات اليوم الوطني الـ٨٩ بـ"مركز تنمية المرأة"

تستهدف مختلف الفئات العمرية النسائية وتستمر 3 أيام

يستعد مركز تنمية المرأة في حي عرقة التابع للجنة التنمية الاجتماعية -غربي الرياض- لإطلاق سلسلة من الفعاليات المتنوعة لليوم الوطني الـ٨٩.

وتتنوّع الفعاليات المجانية التي تستهدف مختلف الفئات العمرية النسائية، وتستمر ثلاثة أيام ابتداءً من يوم الاثنين المقبل، بفعالية "طموح فتاة ورؤية وطن.. صناعة الأهداف الذكية"، وخصصت حضورها للفتيات من عمر ١٣ عامًا فما فوق.

كما تقدم "فعالية مدائن".. مناطق المملكة العربية السعودية، لفتيات المرحلة الابتدائية من عمر سبع سنوات وحتى ١٢ عامًا، وذلك يوم الثلاثاء المقبل في الرابعة والنصف عصرًا ولمدة ساعتين.

كما يُقام اللقاء التربوي "مشروع حياة"، ويصاحبه لقاء عنوانه "كيف اكتشف مواهب أبنائي؟"، وخصص حضوره من "التعليم الجامعي فما فوق"، وذلك يوم الأربعاء المقبل في الرابعة والنصف عصرًا ولمدة ساعتين.

كذلك ستُقام في اليوم نفسه فعالية "خريطة وطني".. للمرحلة التمهيدية من ٤-٦ سنوات، ويناقش أركانًا معرفية وفنية وإدراكية.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
تعرّف على فعاليات اليوم الوطني الـ٨٩ بـ"مركز تنمية المرأة"
سبق

يستعد مركز تنمية المرأة في حي عرقة التابع للجنة التنمية الاجتماعية -غربي الرياض- لإطلاق سلسلة من الفعاليات المتنوعة لليوم الوطني الـ٨٩.

وتتنوّع الفعاليات المجانية التي تستهدف مختلف الفئات العمرية النسائية، وتستمر ثلاثة أيام ابتداءً من يوم الاثنين المقبل، بفعالية "طموح فتاة ورؤية وطن.. صناعة الأهداف الذكية"، وخصصت حضورها للفتيات من عمر ١٣ عامًا فما فوق.

كما تقدم "فعالية مدائن".. مناطق المملكة العربية السعودية، لفتيات المرحلة الابتدائية من عمر سبع سنوات وحتى ١٢ عامًا، وذلك يوم الثلاثاء المقبل في الرابعة والنصف عصرًا ولمدة ساعتين.

كما يُقام اللقاء التربوي "مشروع حياة"، ويصاحبه لقاء عنوانه "كيف اكتشف مواهب أبنائي؟"، وخصص حضوره من "التعليم الجامعي فما فوق"، وذلك يوم الأربعاء المقبل في الرابعة والنصف عصرًا ولمدة ساعتين.

كذلك ستُقام في اليوم نفسه فعالية "خريطة وطني".. للمرحلة التمهيدية من ٤-٦ سنوات، ويناقش أركانًا معرفية وفنية وإدراكية.

21 سبتمبر 2019 - 22 محرّم 1441
10:46 PM

تعرّف على فعاليات اليوم الوطني الـ٨٩ بـ"مركز تنمية المرأة"

تستهدف مختلف الفئات العمرية النسائية وتستمر 3 أيام

A A A
عمر السبيعي - الرياض
0
81

يستعد مركز تنمية المرأة في حي عرقة التابع للجنة التنمية الاجتماعية -غربي الرياض- لإطلاق سلسلة من الفعاليات المتنوعة لليوم الوطني الـ٨٩.

وتتنوّع الفعاليات المجانية التي تستهدف مختلف الفئات العمرية النسائية، وتستمر ثلاثة أيام ابتداءً من يوم الاثنين المقبل، بفعالية "طموح فتاة ورؤية وطن.. صناعة الأهداف الذكية"، وخصصت حضورها للفتيات من عمر ١٣ عامًا فما فوق.

كما تقدم "فعالية مدائن".. مناطق المملكة العربية السعودية، لفتيات المرحلة الابتدائية من عمر سبع سنوات وحتى ١٢ عامًا، وذلك يوم الثلاثاء المقبل في الرابعة والنصف عصرًا ولمدة ساعتين.

كما يُقام اللقاء التربوي "مشروع حياة"، ويصاحبه لقاء عنوانه "كيف اكتشف مواهب أبنائي؟"، وخصص حضوره من "التعليم الجامعي فما فوق"، وذلك يوم الأربعاء المقبل في الرابعة والنصف عصرًا ولمدة ساعتين.

كذلك ستُقام في اليوم نفسه فعالية "خريطة وطني".. للمرحلة التمهيدية من ٤-٦ سنوات، ويناقش أركانًا معرفية وفنية وإدراكية.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
33,840
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,018
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,986
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
35,558

كاريكاتير

السعودة الوهمية

المقالات

كيف نحتفل بيوم الوطن؟

كيف نحتفل بيوم الوطن؟

ماجد البريكان
اليوم الوطني الـ89.. همة القيادة وقمة المكانة

اليوم الوطني الـ89.. همة القيادة وقمة المكانة

خالد الشبانة
اليوم الوطني.. عزيمة مؤسس وشموخ وطن

اليوم الوطني.. عزيمة مؤسس وشموخ وطن

حواء القرني
تطوير نظام التعليم والابتعاث الخارجي

تطوير نظام التعليم والابتعاث الخارجي

محمد المنيع
إيقاف الخدمات.. والشركات "أبخص"

إيقاف الخدمات.. والشركات "أبخص"

عبدالغني الشيخ
لِمَ تأخرت وزارة التعليم؟

لِمَ تأخرت وزارة التعليم؟

جمعان الكرت
الغباء الإيراني.. والصبر السعودي

الغباء الإيراني.. والصبر السعودي

ماجد البريكان
الفجوة بين الإدارة والتعليم

الفجوة بين الإدارة والتعليم

محمد المالكي
كيف أكتشف موهبة طفلي؟

كيف أكتشف موهبة طفلي؟

مها عبدالله الحقباني
التهاون حل

التهاون حل

نورة الجايز

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة