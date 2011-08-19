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الحصيني: نجم سهيل الثلاثاء القادم.. يستمر 53 يومًا والعرب تستبشر بطلوعه

أكد أنه لا علاقة بين ظهوره للعيان وبدء اعتدال الجو.. وتحدث عن سماته

ذكر الباحث في الطقس، عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني، أن نجم سهيل هذا العام يوافق الثلاثاء القادم 1443/1/16هـ 24 أغسطس 2021 ميلادي، مستشهدًا بما جاء في كتاب الله: "وعلاماتٍ و بالنجم هم يهتدون"، موضحًا أن العرب اتخذوا الطوالع ونجومها كتقويم وحساب.

و أكد "الحصيني" في حديثٍ لـ"سبق" أنه لا وجود لأي علاقة بين ظهور سهيل للعيان وبدء اعتدال الجو ، وقال: ظهوره أو غيره من الطوالع ليس له علاقة بالتغيرات الجوية ودخولها، لا يُقدم ولا يؤخر، إنما يوافق دخوله تغير تدريجيًا مصدر الرياح ونوعيتها التي بدورها تؤثر في تغيير الأجواء.

وأشار إلى أن نجم سهيل يعدُ ثاني ألمع نجم في الليل بعد الشعرى اليمانية، وعدد أيام سهيل 53 يومًا، وتظهر فيه النجوم التالية: "الطرفه– الجبهة – الزبرة – الصرفة".

وأردف: يقول العامة "إذا طلع سهيل طاب الليل، وامتنع القيل، ولام الفصيل الويل، ورفع الكيل ويتلمس التمر في الليل ولا تأمن السيل" كنايةً عن أن فرصة الأمطار فيه تزداد إن شاء الله، كما تستبشر بطلوعه العرب باديتها وحاضرها.

وذكر "الحصيني" أن سهيل هو نجم أكبر من الشمس. وبطلوع سهيل تنكسر حدة حرارة الصيف تدريجيًا، لاسيما في المساء على معظم أنحاء المملكة، وتستمر فيه فرصة هطول الأمطار على المناطق الجنوبية والغربية، وتمتد أحياناً الى المناطق الوسطى والشمالية من المملكة بشكلٍ أقل.

وتابع: يوم الثلاثاء القادم فجراً يشرق علينا أول نجوم سهيل وهو منزلة الطرفة، وأيامه 13يـــومـًا. وهو المنزلة السابعة والأخيرة منفصل الصيف، حيث يعتدل الجو تدريجياً مع بقاء الأجواء حارةً في النهار ، وهو مناسب لغرس فسائل النخيل والاشجار ، وتُزرع فيه الخضار مثل نوء النثرة، كما تتواجد فيه الطيور المهاجرة، وتستمر فيه هجرة الدخل، وتبدأ هجرة الصفاري .

وأشار إلى المقولة التي جاء فيها: "إذا طلعت الطرفة، يكره الخرفة، وكثرت الطرفة، وهانت للضيف الكلفة" .

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الحصيني: نجم سهيل الثلاثاء القادم.. يستمر 53 يومًا والعرب تستبشر بطلوعه
سبق

ذكر الباحث في الطقس، عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني، أن نجم سهيل هذا العام يوافق الثلاثاء القادم 1443/1/16هـ 24 أغسطس 2021 ميلادي، مستشهدًا بما جاء في كتاب الله: "وعلاماتٍ و بالنجم هم يهتدون"، موضحًا أن العرب اتخذوا الطوالع ونجومها كتقويم وحساب.

و أكد "الحصيني" في حديثٍ لـ"سبق" أنه لا وجود لأي علاقة بين ظهور سهيل للعيان وبدء اعتدال الجو ، وقال: ظهوره أو غيره من الطوالع ليس له علاقة بالتغيرات الجوية ودخولها، لا يُقدم ولا يؤخر، إنما يوافق دخوله تغير تدريجيًا مصدر الرياح ونوعيتها التي بدورها تؤثر في تغيير الأجواء.

وأشار إلى أن نجم سهيل يعدُ ثاني ألمع نجم في الليل بعد الشعرى اليمانية، وعدد أيام سهيل 53 يومًا، وتظهر فيه النجوم التالية: "الطرفه– الجبهة – الزبرة – الصرفة".

وأردف: يقول العامة "إذا طلع سهيل طاب الليل، وامتنع القيل، ولام الفصيل الويل، ورفع الكيل ويتلمس التمر في الليل ولا تأمن السيل" كنايةً عن أن فرصة الأمطار فيه تزداد إن شاء الله، كما تستبشر بطلوعه العرب باديتها وحاضرها.

وذكر "الحصيني" أن سهيل هو نجم أكبر من الشمس. وبطلوع سهيل تنكسر حدة حرارة الصيف تدريجيًا، لاسيما في المساء على معظم أنحاء المملكة، وتستمر فيه فرصة هطول الأمطار على المناطق الجنوبية والغربية، وتمتد أحياناً الى المناطق الوسطى والشمالية من المملكة بشكلٍ أقل.

وتابع: يوم الثلاثاء القادم فجراً يشرق علينا أول نجوم سهيل وهو منزلة الطرفة، وأيامه 13يـــومـًا. وهو المنزلة السابعة والأخيرة منفصل الصيف، حيث يعتدل الجو تدريجياً مع بقاء الأجواء حارةً في النهار ، وهو مناسب لغرس فسائل النخيل والاشجار ، وتُزرع فيه الخضار مثل نوء النثرة، كما تتواجد فيه الطيور المهاجرة، وتستمر فيه هجرة الدخل، وتبدأ هجرة الصفاري .

وأشار إلى المقولة التي جاء فيها: "إذا طلعت الطرفة، يكره الخرفة، وكثرت الطرفة، وهانت للضيف الكلفة" .

19 أغسطس 2021 - 11 محرّم 1443
03:16 PM

الحصيني: نجم سهيل الثلاثاء القادم.. يستمر 53 يومًا والعرب تستبشر بطلوعه

أكد أنه لا علاقة بين ظهوره للعيان وبدء اعتدال الجو.. وتحدث عن سماته

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فهد العتيبي - الرياض
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3,970

ذكر الباحث في الطقس، عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني، أن نجم سهيل هذا العام يوافق الثلاثاء القادم 1443/1/16هـ 24 أغسطس 2021 ميلادي، مستشهدًا بما جاء في كتاب الله: "وعلاماتٍ و بالنجم هم يهتدون"، موضحًا أن العرب اتخذوا الطوالع ونجومها كتقويم وحساب.

و أكد "الحصيني" في حديثٍ لـ"سبق" أنه لا وجود لأي علاقة بين ظهور سهيل للعيان وبدء اعتدال الجو ، وقال: ظهوره أو غيره من الطوالع ليس له علاقة بالتغيرات الجوية ودخولها، لا يُقدم ولا يؤخر، إنما يوافق دخوله تغير تدريجيًا مصدر الرياح ونوعيتها التي بدورها تؤثر في تغيير الأجواء.

وأشار إلى أن نجم سهيل يعدُ ثاني ألمع نجم في الليل بعد الشعرى اليمانية، وعدد أيام سهيل 53 يومًا، وتظهر فيه النجوم التالية: "الطرفه– الجبهة – الزبرة – الصرفة".

وأردف: يقول العامة "إذا طلع سهيل طاب الليل، وامتنع القيل، ولام الفصيل الويل، ورفع الكيل ويتلمس التمر في الليل ولا تأمن السيل" كنايةً عن أن فرصة الأمطار فيه تزداد إن شاء الله، كما تستبشر بطلوعه العرب باديتها وحاضرها.

وذكر "الحصيني" أن سهيل هو نجم أكبر من الشمس. وبطلوع سهيل تنكسر حدة حرارة الصيف تدريجيًا، لاسيما في المساء على معظم أنحاء المملكة، وتستمر فيه فرصة هطول الأمطار على المناطق الجنوبية والغربية، وتمتد أحياناً الى المناطق الوسطى والشمالية من المملكة بشكلٍ أقل.

وتابع: يوم الثلاثاء القادم فجراً يشرق علينا أول نجوم سهيل وهو منزلة الطرفة، وأيامه 13يـــومـًا. وهو المنزلة السابعة والأخيرة منفصل الصيف، حيث يعتدل الجو تدريجياً مع بقاء الأجواء حارةً في النهار ، وهو مناسب لغرس فسائل النخيل والاشجار ، وتُزرع فيه الخضار مثل نوء النثرة، كما تتواجد فيه الطيور المهاجرة، وتستمر فيه هجرة الدخل، وتبدأ هجرة الصفاري .

وأشار إلى المقولة التي جاء فيها: "إذا طلعت الطرفة، يكره الخرفة، وكثرت الطرفة، وهانت للضيف الكلفة" .

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