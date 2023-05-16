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المغرب .. ارتفاع حصيلة الإصابات بكورونا إلى 6741 حالة

بلغ العدد الإجمالي للوفيات 192 حالة وفاة.. والتعافي 3487 متعافيًا

أعلنت المغرب عن ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا إلى 6741 حالة بعد تسجيل 89 إصابة جديدة بالدار البيضاء ومراكش، فيما تم تسجيل حالتي وفاة جديدتين ليرتفع العدد إلى 192 حالة وفاة.

وأضافت الوزارة أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض وصلت في المجموع إلى 3487 بعد تعافي 87 شخصاً.

فيروس كورونا الجديد

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المغرب .. ارتفاع حصيلة الإصابات بكورونا إلى 6741 حالة
سبق

أعلنت المغرب عن ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا إلى 6741 حالة بعد تسجيل 89 إصابة جديدة بالدار البيضاء ومراكش، فيما تم تسجيل حالتي وفاة جديدتين ليرتفع العدد إلى 192 حالة وفاة.

وأضافت الوزارة أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض وصلت في المجموع إلى 3487 بعد تعافي 87 شخصاً.

16 مايو 2020 - 23 رمضان 1441
08:42 PM

المغرب .. ارتفاع حصيلة الإصابات بكورونا إلى 6741 حالة

بلغ العدد الإجمالي للوفيات 192 حالة وفاة.. والتعافي 3487 متعافيًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت المغرب عن ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا إلى 6741 حالة بعد تسجيل 89 إصابة جديدة بالدار البيضاء ومراكش، فيما تم تسجيل حالتي وفاة جديدتين ليرتفع العدد إلى 192 حالة وفاة.

وأضافت الوزارة أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض وصلت في المجموع إلى 3487 بعد تعافي 87 شخصاً.

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