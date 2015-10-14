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في رحلته إلى الرياض.. شاهد لماذا تسبب محمد رمضان بإيقاف الطيار ومساعده؟

وزارة الطيران المصرية أكدت صحة الفيديو

في رحلته إلى الرياض مؤخرًا، تسبب الفنان محمد رمضان بإيقاف الطيار الذي قاد الطائرة ومساعده عن العمل، بعد تداول فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى يظهر فيه قيادة رمضان للطائرة.

وحسب صحيفة "اليوم السابع"، أكدت مصادر بوزارة الطيران المدني المصرية أنه تم إيقاف الطيار ومساعده، واللذين ظهرا في الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي الذي يظهر فيه كيف سمح الطيار لرمضان بالدخول إلى قمرة القيادة والجلوس على مقعد مساعد الطيار والإمساك بعجلة قيادة الطائرة.

وأوضحت المصادر أنه بعد الإطلاع على الفيديو، تم التحقق منه حيث تبين أن المقطع صحيح وتم بالفعل وأن الطائرة تابعة لإحدى شركات الطيران الخاصة المصرية، وأنها ليست الشركة الوطنية مصر للطيران.

ونشر محمد رمضان عبر صفحته الشخصية على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، فيديو له من داخل الطائرة، أثناء سفره إلى الرياض بالسعودية، وعلق رمضان على الفيديو قائلاً: "أول مرة أسوق الطيارة"، وقام بالدخول إلى غرفة قيادة الطائرة، وقام بالجلوس بجوار قائد الطائرة.

جدير بالذكر، أن محمد رمضان يروج حاليًا لحفله المقرر أن يحييه قريبًا ضمن حفلات موسم الرياض، الذي انطلق هذا الشهر ويستمر حتى ديسمبر المقبل.

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في رحلته إلى الرياض.. شاهد لماذا تسبب محمد رمضان بإيقاف الطيار ومساعده؟
سبق

في رحلته إلى الرياض مؤخرًا، تسبب الفنان محمد رمضان بإيقاف الطيار الذي قاد الطائرة ومساعده عن العمل، بعد تداول فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى يظهر فيه قيادة رمضان للطائرة.

وحسب صحيفة "اليوم السابع"، أكدت مصادر بوزارة الطيران المدني المصرية أنه تم إيقاف الطيار ومساعده، واللذين ظهرا في الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي الذي يظهر فيه كيف سمح الطيار لرمضان بالدخول إلى قمرة القيادة والجلوس على مقعد مساعد الطيار والإمساك بعجلة قيادة الطائرة.

وأوضحت المصادر أنه بعد الإطلاع على الفيديو، تم التحقق منه حيث تبين أن المقطع صحيح وتم بالفعل وأن الطائرة تابعة لإحدى شركات الطيران الخاصة المصرية، وأنها ليست الشركة الوطنية مصر للطيران.

ونشر محمد رمضان عبر صفحته الشخصية على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، فيديو له من داخل الطائرة، أثناء سفره إلى الرياض بالسعودية، وعلق رمضان على الفيديو قائلاً: "أول مرة أسوق الطيارة"، وقام بالدخول إلى غرفة قيادة الطائرة، وقام بالجلوس بجوار قائد الطائرة.

جدير بالذكر، أن محمد رمضان يروج حاليًا لحفله المقرر أن يحييه قريبًا ضمن حفلات موسم الرياض، الذي انطلق هذا الشهر ويستمر حتى ديسمبر المقبل.

14 أكتوبر 2019 - 15 صفر 1441
06:44 PM

في رحلته إلى الرياض.. شاهد لماذا تسبب محمد رمضان بإيقاف الطيار ومساعده؟

وزارة الطيران المصرية أكدت صحة الفيديو

A A A
أيمن حسن - الرياض
5
8,381

في رحلته إلى الرياض مؤخرًا، تسبب الفنان محمد رمضان بإيقاف الطيار الذي قاد الطائرة ومساعده عن العمل، بعد تداول فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى يظهر فيه قيادة رمضان للطائرة.

وحسب صحيفة "اليوم السابع"، أكدت مصادر بوزارة الطيران المدني المصرية أنه تم إيقاف الطيار ومساعده، واللذين ظهرا في الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي الذي يظهر فيه كيف سمح الطيار لرمضان بالدخول إلى قمرة القيادة والجلوس على مقعد مساعد الطيار والإمساك بعجلة قيادة الطائرة.

وأوضحت المصادر أنه بعد الإطلاع على الفيديو، تم التحقق منه حيث تبين أن المقطع صحيح وتم بالفعل وأن الطائرة تابعة لإحدى شركات الطيران الخاصة المصرية، وأنها ليست الشركة الوطنية مصر للطيران.

ونشر محمد رمضان عبر صفحته الشخصية على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، فيديو له من داخل الطائرة، أثناء سفره إلى الرياض بالسعودية، وعلق رمضان على الفيديو قائلاً: "أول مرة أسوق الطيارة"، وقام بالدخول إلى غرفة قيادة الطائرة، وقام بالجلوس بجوار قائد الطائرة.

جدير بالذكر، أن محمد رمضان يروج حاليًا لحفله المقرر أن يحييه قريبًا ضمن حفلات موسم الرياض، الذي انطلق هذا الشهر ويستمر حتى ديسمبر المقبل.

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