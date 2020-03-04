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"الأرصاد": استمرار الرياح النشطة وموجة الغبار على المدينة المنوّرة

قالت: تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية وتستمر حتى 8 مساءً

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم, تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنوّرة, يتضمن رياحاً نشطة, وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية في المدينة المنوّرة ومحافظات: الحناكية والعُلا والعيص والمهد وبدر وخيبر ووادي الفرع وينبع.

وبيّنت أن الحالة تستمر حتى الثامنة مساءً.

حالة الطقس الأرصاد المدينة المنورة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": استمرار الرياح النشطة وموجة الغبار على المدينة المنوّرة
سبق

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم, تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنوّرة, يتضمن رياحاً نشطة, وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية في المدينة المنوّرة ومحافظات: الحناكية والعُلا والعيص والمهد وبدر وخيبر ووادي الفرع وينبع.

وبيّنت أن الحالة تستمر حتى الثامنة مساءً.

04 مارس 2020 - 9 رجب 1441
09:10 AM

"الأرصاد": استمرار الرياح النشطة وموجة الغبار على المدينة المنوّرة

قالت: تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية وتستمر حتى 8 مساءً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم, تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنوّرة, يتضمن رياحاً نشطة, وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية في المدينة المنوّرة ومحافظات: الحناكية والعُلا والعيص والمهد وبدر وخيبر ووادي الفرع وينبع.

وبيّنت أن الحالة تستمر حتى الثامنة مساءً.

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