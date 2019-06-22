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" الأحيدب": استخدام الرموز للرد على رسائل "تويتر" و"واتساب" تكبر واستعلاء

سأل: هل يستخدمها لو راسل من يعلوه مرتبة أو منصباً؟

يرى الكاتب الصحفي محمد بن سليمان الأحيدب أن استخدام الرموز للرد على رسائل الاصدقاء على "تويتر" و"واتساب" غطرسة وتكبر واستعلاء وإشعار الطرف الآخر بأنه أقل من أن يستحق كتابة جملة مجانية تعبر عن مبادلته تلك المشاعر.

وسائل للتواصل

وفي مقاله "المتكبرون في تويتر والواتساب"، بصحيفة "عكاظ"، يقول "الأحيدب": "هي وسائل للتواصل الاجتماعي وتيسر سبل التواصل بين الناس دون تكلفة، ويفترض أن تكون دون كلفة واستعلاء وغطرسة وألا تستغل في إشعارك للآخر أنك أعلى منه شأناً أو جاهاً أو وظيفة أو حتى أثمن وقتاً، فسوف يأتي عليك يوم تصبح فيه أقل شأناً وأضعف دعماً وأدنى وظيفة وأكثر فراغاً، والكيّس الفطن الخلوق المتخلق بأخلاق الإسلام من احترم الناس وهو في أعلى شأن ليحترموه في كل الأحوال والأحيان".

يستكثر رد السلام

ويضيف "الأحيدب": "تخيل عزيزي المتغطرس لو أنك قلت لأحدهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فرد عليك بغمزة أو برفع إصبعه مستكثراً أن يضيع وقته وجهده بقول بضع كلمات (وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته)، بل تخيل لو أنك في وقت مضى قبل تقنيات التواصل الاجتماعي وفي زمن الطيبين جداً بعثت رسالة ورقية طويلة لمسافر تتمنى له التوفيق والسعادة والعودة سالماً غانماً، ورد عليك بورقة رسم عليها زهرة فقط؟! هذه حال البعض اليوم في تعاطيهم مع الناس عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فتجده يتلقى رسالة حميمة موجهة له شخصياً فيها تهنئة أو تشجيع أو شكر أو ثناء ودعاء فيرد بزهرة أو بكفين مغلولين لبعضهما لم يبسطهما كل البسط أو برسمة قلب!، وهذا أظنه من الكبر والغطرسة وإشعار الطرف الآخر بأنه أقل من أن يستحق كتابة جملة مجانية تعبر عن مبادلته تلك المشاعر".

لو راسل من يعلوه مرتبة أو منصبا

وينهي قائلاً: "أرجو ألا يقول قائل إنه عصر السرعة أو الاختصار أو الرموز، فكتابة جملة أو جملتين فيهما تعبير عظيم لا يكلف وقتاً بل قد يكون البحث في الجوال عن رسمة كفين ملتصقين أو زهرة يستغرق وقتاً أكثر واحتراماً أقل، ثم إن ذات الشخص لو راسل من يعلوه مرتبة وظيفية أو منصباً لن يستخدم تلك الرموز (إلا لو اخترعوا رسماً لتقبيل كتف أو يد) فكفى مغالطة، بل هي غطرسة وتكبر واستعلاء لا يجوز ولا يليق، فوسائل التواصل للتقارب لا للتباعد و للتقريب لا للتفريق وللمساواة لا للتمييز، وفي رأيي الشخصي أنه خير لك أن لا ترد من أن ترد برسمة زهرة لا رائحة لها أو كفين يصفعان المرسل أو قلب لا ينبض إلا بكبرياء تشعره بأنك أعلى من أن تكتب جملة".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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" الأحيدب": استخدام الرموز للرد على رسائل "تويتر" و"واتساب" تكبر واستعلاء
سبق

يرى الكاتب الصحفي محمد بن سليمان الأحيدب أن استخدام الرموز للرد على رسائل الاصدقاء على "تويتر" و"واتساب" غطرسة وتكبر واستعلاء وإشعار الطرف الآخر بأنه أقل من أن يستحق كتابة جملة مجانية تعبر عن مبادلته تلك المشاعر.

وسائل للتواصل

وفي مقاله "المتكبرون في تويتر والواتساب"، بصحيفة "عكاظ"، يقول "الأحيدب": "هي وسائل للتواصل الاجتماعي وتيسر سبل التواصل بين الناس دون تكلفة، ويفترض أن تكون دون كلفة واستعلاء وغطرسة وألا تستغل في إشعارك للآخر أنك أعلى منه شأناً أو جاهاً أو وظيفة أو حتى أثمن وقتاً، فسوف يأتي عليك يوم تصبح فيه أقل شأناً وأضعف دعماً وأدنى وظيفة وأكثر فراغاً، والكيّس الفطن الخلوق المتخلق بأخلاق الإسلام من احترم الناس وهو في أعلى شأن ليحترموه في كل الأحوال والأحيان".

يستكثر رد السلام

ويضيف "الأحيدب": "تخيل عزيزي المتغطرس لو أنك قلت لأحدهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فرد عليك بغمزة أو برفع إصبعه مستكثراً أن يضيع وقته وجهده بقول بضع كلمات (وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته)، بل تخيل لو أنك في وقت مضى قبل تقنيات التواصل الاجتماعي وفي زمن الطيبين جداً بعثت رسالة ورقية طويلة لمسافر تتمنى له التوفيق والسعادة والعودة سالماً غانماً، ورد عليك بورقة رسم عليها زهرة فقط؟! هذه حال البعض اليوم في تعاطيهم مع الناس عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فتجده يتلقى رسالة حميمة موجهة له شخصياً فيها تهنئة أو تشجيع أو شكر أو ثناء ودعاء فيرد بزهرة أو بكفين مغلولين لبعضهما لم يبسطهما كل البسط أو برسمة قلب!، وهذا أظنه من الكبر والغطرسة وإشعار الطرف الآخر بأنه أقل من أن يستحق كتابة جملة مجانية تعبر عن مبادلته تلك المشاعر".

لو راسل من يعلوه مرتبة أو منصبا

وينهي قائلاً: "أرجو ألا يقول قائل إنه عصر السرعة أو الاختصار أو الرموز، فكتابة جملة أو جملتين فيهما تعبير عظيم لا يكلف وقتاً بل قد يكون البحث في الجوال عن رسمة كفين ملتصقين أو زهرة يستغرق وقتاً أكثر واحتراماً أقل، ثم إن ذات الشخص لو راسل من يعلوه مرتبة وظيفية أو منصباً لن يستخدم تلك الرموز (إلا لو اخترعوا رسماً لتقبيل كتف أو يد) فكفى مغالطة، بل هي غطرسة وتكبر واستعلاء لا يجوز ولا يليق، فوسائل التواصل للتقارب لا للتباعد و للتقريب لا للتفريق وللمساواة لا للتمييز، وفي رأيي الشخصي أنه خير لك أن لا ترد من أن ترد برسمة زهرة لا رائحة لها أو كفين يصفعان المرسل أو قلب لا ينبض إلا بكبرياء تشعره بأنك أعلى من أن تكتب جملة".

22 يونيو 2019 - 19 شوّال 1440
04:30 PM

" الأحيدب": استخدام الرموز للرد على رسائل "تويتر" و"واتساب" تكبر واستعلاء

سأل: هل يستخدمها لو راسل من يعلوه مرتبة أو منصباً؟

A A A
أيمن حسن - الرياض
15
1,669

يرى الكاتب الصحفي محمد بن سليمان الأحيدب أن استخدام الرموز للرد على رسائل الاصدقاء على "تويتر" و"واتساب" غطرسة وتكبر واستعلاء وإشعار الطرف الآخر بأنه أقل من أن يستحق كتابة جملة مجانية تعبر عن مبادلته تلك المشاعر.

وسائل للتواصل

وفي مقاله "المتكبرون في تويتر والواتساب"، بصحيفة "عكاظ"، يقول "الأحيدب": "هي وسائل للتواصل الاجتماعي وتيسر سبل التواصل بين الناس دون تكلفة، ويفترض أن تكون دون كلفة واستعلاء وغطرسة وألا تستغل في إشعارك للآخر أنك أعلى منه شأناً أو جاهاً أو وظيفة أو حتى أثمن وقتاً، فسوف يأتي عليك يوم تصبح فيه أقل شأناً وأضعف دعماً وأدنى وظيفة وأكثر فراغاً، والكيّس الفطن الخلوق المتخلق بأخلاق الإسلام من احترم الناس وهو في أعلى شأن ليحترموه في كل الأحوال والأحيان".

يستكثر رد السلام

ويضيف "الأحيدب": "تخيل عزيزي المتغطرس لو أنك قلت لأحدهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فرد عليك بغمزة أو برفع إصبعه مستكثراً أن يضيع وقته وجهده بقول بضع كلمات (وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته)، بل تخيل لو أنك في وقت مضى قبل تقنيات التواصل الاجتماعي وفي زمن الطيبين جداً بعثت رسالة ورقية طويلة لمسافر تتمنى له التوفيق والسعادة والعودة سالماً غانماً، ورد عليك بورقة رسم عليها زهرة فقط؟! هذه حال البعض اليوم في تعاطيهم مع الناس عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فتجده يتلقى رسالة حميمة موجهة له شخصياً فيها تهنئة أو تشجيع أو شكر أو ثناء ودعاء فيرد بزهرة أو بكفين مغلولين لبعضهما لم يبسطهما كل البسط أو برسمة قلب!، وهذا أظنه من الكبر والغطرسة وإشعار الطرف الآخر بأنه أقل من أن يستحق كتابة جملة مجانية تعبر عن مبادلته تلك المشاعر".

لو راسل من يعلوه مرتبة أو منصبا

وينهي قائلاً: "أرجو ألا يقول قائل إنه عصر السرعة أو الاختصار أو الرموز، فكتابة جملة أو جملتين فيهما تعبير عظيم لا يكلف وقتاً بل قد يكون البحث في الجوال عن رسمة كفين ملتصقين أو زهرة يستغرق وقتاً أكثر واحتراماً أقل، ثم إن ذات الشخص لو راسل من يعلوه مرتبة وظيفية أو منصباً لن يستخدم تلك الرموز (إلا لو اخترعوا رسماً لتقبيل كتف أو يد) فكفى مغالطة، بل هي غطرسة وتكبر واستعلاء لا يجوز ولا يليق، فوسائل التواصل للتقارب لا للتباعد و للتقريب لا للتفريق وللمساواة لا للتمييز، وفي رأيي الشخصي أنه خير لك أن لا ترد من أن ترد برسمة زهرة لا رائحة لها أو كفين يصفعان المرسل أو قلب لا ينبض إلا بكبرياء تشعره بأنك أعلى من أن تكتب جملة".

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