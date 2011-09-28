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هيئة تطوير مكة تعلن استكمال المرحلة الثالثة من مشروع الدائري الثالث

بطول 14.5 كم.. ونسبة الإنجاز 57%

أعلنت هيئة تطوير منطقة مكة، استكمال أعمال المرحلة الثالثة من مشروع الطريق الدائري الثالث بالعاصمة المقدسة.

وأشارت الهيئة إلى استكمال المرحلة الثالثة من مشروع الطريق الدائري الثالث بالعاصمة المقدسة، بالتحديد من شارع الجزائر إلى تقاطع التنعيم مع طريق المدينة المنورة مروراً بشارع الحج، وبطول 14.55 كم، وبلغت نسبة الإنجاز 57%.

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هيئة تطوير مكة تعلن استكمال المرحلة الثالثة من مشروع الدائري الثالث
سبق

أعلنت هيئة تطوير منطقة مكة، استكمال أعمال المرحلة الثالثة من مشروع الطريق الدائري الثالث بالعاصمة المقدسة.

وأشارت الهيئة إلى استكمال المرحلة الثالثة من مشروع الطريق الدائري الثالث بالعاصمة المقدسة، بالتحديد من شارع الجزائر إلى تقاطع التنعيم مع طريق المدينة المنورة مروراً بشارع الحج، وبطول 14.55 كم، وبلغت نسبة الإنجاز 57%.

28 سبتمبر 2020 - 11 صفر 1442
08:55 PM

هيئة تطوير مكة تعلن استكمال المرحلة الثالثة من مشروع الدائري الثالث

بطول 14.5 كم.. ونسبة الإنجاز 57%

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
0
3,148

أعلنت هيئة تطوير منطقة مكة، استكمال أعمال المرحلة الثالثة من مشروع الطريق الدائري الثالث بالعاصمة المقدسة.

وأشارت الهيئة إلى استكمال المرحلة الثالثة من مشروع الطريق الدائري الثالث بالعاصمة المقدسة، بالتحديد من شارع الجزائر إلى تقاطع التنعيم مع طريق المدينة المنورة مروراً بشارع الحج، وبطول 14.55 كم، وبلغت نسبة الإنجاز 57%.

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