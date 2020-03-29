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"كورونا" يلغي معرض ديترويت للسيارات ومستشفى ميداني في موقعه

فيما يقترب عدد المصابين بالفيروس في الولايات المتحدة من 124 ألفًا

أعلن منظمو معرض ديترويت للسيارات في الولايات المتحدة عن إلغائه بسبب تفشي وباء كورونا في أكثر من ولاية في البلاد.

ومن المنتظر أن تحول وكالة إدارة الطوارئ الاتحادية مكان المعرض إلى مستشفى ميداني، مع تصاعد أعداد المصابين بفيروس كورونا في الولايات المتحدة.

ووفق سكاي نيوز بدلاً من ذلك، سينعقد معرض السيارات الدولي السنوي لأميركا الشمالية، الذي يستغله مصنعو السيارات في أنحاء العالم عادة لكشف النقاب عن سيارات جديدة، في يونيو 2021.
وتجتذب المناسبة آلاف الصحفيين المتخصصين في صناعة السيارات، وكان المعرض يعقد في يناير حتى العام الماضي حين نقل موعده إلى يونيو.

واضطر صناع السيارت لوقف معظم عمليات الإنتاج في الولايات المتحدة مؤقتًا خلال الأسابيع الأخيرة، كما اتخذوا خطوات كبيرة لخفض التكاليف وتدابير ائتمانية في ظل تهاوي المبيعات.

ووفق آخر الإحصاءات، يقترب عدد المصابين بفيروس كورونا في الولايات المتحدة من 124 ألف حالة، في حين تجاوز عدد الوفيات 2200 شخص.

معرض ديترويت للسيارات الولايات المتحدة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ سيارات / أخبار السيارات

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"كورونا" يلغي معرض ديترويت للسيارات ومستشفى ميداني في موقعه
سبق

أعلن منظمو معرض ديترويت للسيارات في الولايات المتحدة عن إلغائه بسبب تفشي وباء كورونا في أكثر من ولاية في البلاد.

ومن المنتظر أن تحول وكالة إدارة الطوارئ الاتحادية مكان المعرض إلى مستشفى ميداني، مع تصاعد أعداد المصابين بفيروس كورونا في الولايات المتحدة.

ووفق سكاي نيوز بدلاً من ذلك، سينعقد معرض السيارات الدولي السنوي لأميركا الشمالية، الذي يستغله مصنعو السيارات في أنحاء العالم عادة لكشف النقاب عن سيارات جديدة، في يونيو 2021.
وتجتذب المناسبة آلاف الصحفيين المتخصصين في صناعة السيارات، وكان المعرض يعقد في يناير حتى العام الماضي حين نقل موعده إلى يونيو.

واضطر صناع السيارت لوقف معظم عمليات الإنتاج في الولايات المتحدة مؤقتًا خلال الأسابيع الأخيرة، كما اتخذوا خطوات كبيرة لخفض التكاليف وتدابير ائتمانية في ظل تهاوي المبيعات.

ووفق آخر الإحصاءات، يقترب عدد المصابين بفيروس كورونا في الولايات المتحدة من 124 ألف حالة، في حين تجاوز عدد الوفيات 2200 شخص.

29 مارس 2020 - 5 شعبان 1441
04:09 PM

"كورونا" يلغي معرض ديترويت للسيارات ومستشفى ميداني في موقعه

فيما يقترب عدد المصابين بالفيروس في الولايات المتحدة من 124 ألفًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن منظمو معرض ديترويت للسيارات في الولايات المتحدة عن إلغائه بسبب تفشي وباء كورونا في أكثر من ولاية في البلاد.

ومن المنتظر أن تحول وكالة إدارة الطوارئ الاتحادية مكان المعرض إلى مستشفى ميداني، مع تصاعد أعداد المصابين بفيروس كورونا في الولايات المتحدة.

ووفق سكاي نيوز بدلاً من ذلك، سينعقد معرض السيارات الدولي السنوي لأميركا الشمالية، الذي يستغله مصنعو السيارات في أنحاء العالم عادة لكشف النقاب عن سيارات جديدة، في يونيو 2021.
وتجتذب المناسبة آلاف الصحفيين المتخصصين في صناعة السيارات، وكان المعرض يعقد في يناير حتى العام الماضي حين نقل موعده إلى يونيو.

واضطر صناع السيارت لوقف معظم عمليات الإنتاج في الولايات المتحدة مؤقتًا خلال الأسابيع الأخيرة، كما اتخذوا خطوات كبيرة لخفض التكاليف وتدابير ائتمانية في ظل تهاوي المبيعات.

ووفق آخر الإحصاءات، يقترب عدد المصابين بفيروس كورونا في الولايات المتحدة من 124 ألف حالة، في حين تجاوز عدد الوفيات 2200 شخص.

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