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"ديربي بريدة" في عهدة خالد صلوي.. والخضير سيدير مواجهة الأهلي والفتح

الكشف عن حكام مباريات اليوم من الجولة الـ5 لدوري المحترفين

كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم عن حكام مباريات يوم الجمعة من منافسات الجولة الخامسة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الرياضي 2021/2022م.

حيث أسند مهمة إدارة "ديربي بريدة" بين التعاون وجاره الرائد في افتتاح مباريات اليوم إلى الحكم خالد صلوي على أن يعاونه كل من محمد العكبري كمساعد أول وخلف الشمري مساعد ثانٍ وسلطان العكيري حكم رابع، فيما يتولى فيصل البلوي مهمة إدارة غرفة الفيديو بمساعدة من عماد عسكر.

وكلف الدولي محمد الهويش بقيادة مواجهة ضمك وضيفه الشباب على أن يساعده عمر الجمل وحسن آل سلام، وعبدالصمد بكري حكم رابع، في حين ستكون غرفة الفيديو بعهدة أحمد الرميخاني و بمساعدة من سعد السبيعي.

في حين سيدير الحكم الدولي تركي الخضير آخر مباريات الليلة والتي تجمع الأهلي مع ضيفه الفتح على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، وسيساعده ياسر السلطان كحكم مساعد أول وسعيد آل مهيدي مساعد ثانٍ وعبدالله العويدان حكم رابع، أمام غرفة الفيديو سيديرها محمد البريدي وبمساعدة من محمد وزي.

الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"ديربي بريدة" في عهدة خالد صلوي.. والخضير سيدير مواجهة الأهلي والفتح
سبق

كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم عن حكام مباريات يوم الجمعة من منافسات الجولة الخامسة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الرياضي 2021/2022م.

حيث أسند مهمة إدارة "ديربي بريدة" بين التعاون وجاره الرائد في افتتاح مباريات اليوم إلى الحكم خالد صلوي على أن يعاونه كل من محمد العكبري كمساعد أول وخلف الشمري مساعد ثانٍ وسلطان العكيري حكم رابع، فيما يتولى فيصل البلوي مهمة إدارة غرفة الفيديو بمساعدة من عماد عسكر.

وكلف الدولي محمد الهويش بقيادة مواجهة ضمك وضيفه الشباب على أن يساعده عمر الجمل وحسن آل سلام، وعبدالصمد بكري حكم رابع، في حين ستكون غرفة الفيديو بعهدة أحمد الرميخاني و بمساعدة من سعد السبيعي.

في حين سيدير الحكم الدولي تركي الخضير آخر مباريات الليلة والتي تجمع الأهلي مع ضيفه الفتح على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، وسيساعده ياسر السلطان كحكم مساعد أول وسعيد آل مهيدي مساعد ثانٍ وعبدالله العويدان حكم رابع، أمام غرفة الفيديو سيديرها محمد البريدي وبمساعدة من محمد وزي.

17 سبتمبر 2021 - 10 صفر 1443
02:44 PM
اخر تعديل
17 سبتمبر 2021 - 10 صفر 1443
09:59 PM

"ديربي بريدة" في عهدة خالد صلوي.. والخضير سيدير مواجهة الأهلي والفتح

الكشف عن حكام مباريات اليوم من الجولة الـ5 لدوري المحترفين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم عن حكام مباريات يوم الجمعة من منافسات الجولة الخامسة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الرياضي 2021/2022م.

حيث أسند مهمة إدارة "ديربي بريدة" بين التعاون وجاره الرائد في افتتاح مباريات اليوم إلى الحكم خالد صلوي على أن يعاونه كل من محمد العكبري كمساعد أول وخلف الشمري مساعد ثانٍ وسلطان العكيري حكم رابع، فيما يتولى فيصل البلوي مهمة إدارة غرفة الفيديو بمساعدة من عماد عسكر.

وكلف الدولي محمد الهويش بقيادة مواجهة ضمك وضيفه الشباب على أن يساعده عمر الجمل وحسن آل سلام، وعبدالصمد بكري حكم رابع، في حين ستكون غرفة الفيديو بعهدة أحمد الرميخاني و بمساعدة من سعد السبيعي.

في حين سيدير الحكم الدولي تركي الخضير آخر مباريات الليلة والتي تجمع الأهلي مع ضيفه الفتح على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، وسيساعده ياسر السلطان كحكم مساعد أول وسعيد آل مهيدي مساعد ثانٍ وعبدالله العويدان حكم رابع، أمام غرفة الفيديو سيديرها محمد البريدي وبمساعدة من محمد وزي.

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