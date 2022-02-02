النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الثقافة" تفتح باب مشاركة الأفراد والجهات في تفعيل "عام القهوة السعودية"

المبادرة تهدف إلى إبراز قيمتها بوصفها منتجاً ثقافياً يرتبط بهوية السعوديين

أعلنت وزارة الثقافة، اليوم، عن فتح باب مشاركة الأفراد والجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية، في مبادرة "عام القهوة السعودية"، من خلال تقديم الأفكار وطلبات الرعاية والشراكة عبر المنصة الإلكترونية المخصصة للمبادرة على الرابط: https://engage.moc.gov.sa/year-of-saudi-coffee؛ للمساهمة في تحقيق أهداف المبادرة وإبراز القيمة الثقافية للقهوة السعودية ولدلالاتها المرتبطة بقيم الكرم والضيافة السعودية الأصيلة.

وأتاحت الوزارة للراغبين بالمشاركة تقديم طلباتهم عبر ثلاثة مسارات رئيسية؛ خُصص الأول منها لاستقبال أفكار ومقترحات تفعيل مبادرة "عام القهوة السعودية" من الأفراد والجهات، على أن يتم اختيار الأفضل منها لتنفيذها بدعم من المبادرة، فيما خُصص المسار الثاني للرعايات والشراكات، وهو موجه للشركات والمؤسسات ذات العلاقة الراغبة في رعاية المبادرة أو عقد شراكة معها.

وجاء المسار الثالث بعنوان "مضياف" وهو موجه للمقاهي والمحامص؛ حيث سيوفر لها فرصة أن تكون "شريكًا لعام القهوة السعودية"، وأن تحظى بالدلة الذهبية أو الفضية التي تُمنح بناءً على معايير محددة يحصل مقابلها كل مقهى أو محمصة على مجموعة من النقاط التي تؤهله للفوز بأي من الدلتين.

وأوضحت وزارة الثقافة أن تقديم الطلبات للمشاركة في البرنامج سيكون مُتاحًا للجميع ابتداءً من اليوم، على أن يتم تكريم المشاركين في جميع المسارات في ختام مبادرة "عام القهوة السعودية" نهاية العام 2022م.

وتأتي مبادرة "عام القهوة السعودية" ضمن مبادرات برنامج جودة الحياة، أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030".

وتهدف وزارة الثقافة من فتح باب المشاركة أمام الأفراد والجهات إلى تعزيز حضور المبادرة في المجتمع ورفع مستوى المساهمة المجتمعية في دعمها وتحقيق أهدافها الوطنية، وذلك من خلال الاحتفاء بالقهوة السعودية وإبراز قيمتها بوصفها منتجاً ثقافياً يرتبط بهوية السعوديين وبعاداتهم وتقاليدهم الأصيلة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الثقافة" تفتح باب مشاركة الأفراد والجهات في تفعيل "عام القهوة السعودية"
سبق

أعلنت وزارة الثقافة، اليوم، عن فتح باب مشاركة الأفراد والجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية، في مبادرة "عام القهوة السعودية"، من خلال تقديم الأفكار وطلبات الرعاية والشراكة عبر المنصة الإلكترونية المخصصة للمبادرة على الرابط: https://engage.moc.gov.sa/year-of-saudi-coffee؛ للمساهمة في تحقيق أهداف المبادرة وإبراز القيمة الثقافية للقهوة السعودية ولدلالاتها المرتبطة بقيم الكرم والضيافة السعودية الأصيلة.

وأتاحت الوزارة للراغبين بالمشاركة تقديم طلباتهم عبر ثلاثة مسارات رئيسية؛ خُصص الأول منها لاستقبال أفكار ومقترحات تفعيل مبادرة "عام القهوة السعودية" من الأفراد والجهات، على أن يتم اختيار الأفضل منها لتنفيذها بدعم من المبادرة، فيما خُصص المسار الثاني للرعايات والشراكات، وهو موجه للشركات والمؤسسات ذات العلاقة الراغبة في رعاية المبادرة أو عقد شراكة معها.

وجاء المسار الثالث بعنوان "مضياف" وهو موجه للمقاهي والمحامص؛ حيث سيوفر لها فرصة أن تكون "شريكًا لعام القهوة السعودية"، وأن تحظى بالدلة الذهبية أو الفضية التي تُمنح بناءً على معايير محددة يحصل مقابلها كل مقهى أو محمصة على مجموعة من النقاط التي تؤهله للفوز بأي من الدلتين.

وأوضحت وزارة الثقافة أن تقديم الطلبات للمشاركة في البرنامج سيكون مُتاحًا للجميع ابتداءً من اليوم، على أن يتم تكريم المشاركين في جميع المسارات في ختام مبادرة "عام القهوة السعودية" نهاية العام 2022م.

وتأتي مبادرة "عام القهوة السعودية" ضمن مبادرات برنامج جودة الحياة، أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030".

وتهدف وزارة الثقافة من فتح باب المشاركة أمام الأفراد والجهات إلى تعزيز حضور المبادرة في المجتمع ورفع مستوى المساهمة المجتمعية في دعمها وتحقيق أهدافها الوطنية، وذلك من خلال الاحتفاء بالقهوة السعودية وإبراز قيمتها بوصفها منتجاً ثقافياً يرتبط بهوية السعوديين وبعاداتهم وتقاليدهم الأصيلة.

02 فبراير 2022 - 1 رجب 1443
06:17 PM

"الثقافة" تفتح باب مشاركة الأفراد والجهات في تفعيل "عام القهوة السعودية"

المبادرة تهدف إلى إبراز قيمتها بوصفها منتجاً ثقافياً يرتبط بهوية السعوديين

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
141

أعلنت وزارة الثقافة، اليوم، عن فتح باب مشاركة الأفراد والجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية، في مبادرة "عام القهوة السعودية"، من خلال تقديم الأفكار وطلبات الرعاية والشراكة عبر المنصة الإلكترونية المخصصة للمبادرة على الرابط: https://engage.moc.gov.sa/year-of-saudi-coffee؛ للمساهمة في تحقيق أهداف المبادرة وإبراز القيمة الثقافية للقهوة السعودية ولدلالاتها المرتبطة بقيم الكرم والضيافة السعودية الأصيلة.

وأتاحت الوزارة للراغبين بالمشاركة تقديم طلباتهم عبر ثلاثة مسارات رئيسية؛ خُصص الأول منها لاستقبال أفكار ومقترحات تفعيل مبادرة "عام القهوة السعودية" من الأفراد والجهات، على أن يتم اختيار الأفضل منها لتنفيذها بدعم من المبادرة، فيما خُصص المسار الثاني للرعايات والشراكات، وهو موجه للشركات والمؤسسات ذات العلاقة الراغبة في رعاية المبادرة أو عقد شراكة معها.

وجاء المسار الثالث بعنوان "مضياف" وهو موجه للمقاهي والمحامص؛ حيث سيوفر لها فرصة أن تكون "شريكًا لعام القهوة السعودية"، وأن تحظى بالدلة الذهبية أو الفضية التي تُمنح بناءً على معايير محددة يحصل مقابلها كل مقهى أو محمصة على مجموعة من النقاط التي تؤهله للفوز بأي من الدلتين.

وأوضحت وزارة الثقافة أن تقديم الطلبات للمشاركة في البرنامج سيكون مُتاحًا للجميع ابتداءً من اليوم، على أن يتم تكريم المشاركين في جميع المسارات في ختام مبادرة "عام القهوة السعودية" نهاية العام 2022م.

وتأتي مبادرة "عام القهوة السعودية" ضمن مبادرات برنامج جودة الحياة، أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030".

وتهدف وزارة الثقافة من فتح باب المشاركة أمام الأفراد والجهات إلى تعزيز حضور المبادرة في المجتمع ورفع مستوى المساهمة المجتمعية في دعمها وتحقيق أهدافها الوطنية، وذلك من خلال الاحتفاء بالقهوة السعودية وإبراز قيمتها بوصفها منتجاً ثقافياً يرتبط بهوية السعوديين وبعاداتهم وتقاليدهم الأصيلة.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,133
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,880
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,989
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,820

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

هل كروت شحن الكهرباء حل؟

هل كروت شحن الكهرباء حل؟

خالد الشبانة
"سافي".. وبنك الوقت

"سافي".. وبنك الوقت

عبدالمحسن الحارثي
عندما ينتقص الأقزام من أسيادهم!

عندما ينتقص الأقزام من أسيادهم!

صالح مطر الغامدي
الدرعية عاصمة الإباء ومهد الكرامة

الدرعية عاصمة الإباء ومهد الكرامة

ماجد آل حسنه
الأمن العقاري وعملة الصكوك

الأمن العقاري وعملة الصكوك

عايد الهرفي
في ذكرى التأسيس الأول للدولة السعودية.. المملكة عمق تاريخي ممتد لثلاثة قرون

في ذكرى التأسيس الأول للدولة السعودية.. المملكة عمق تاريخي ممتد لثلاثة قرون

سعد بن عبدالله آل حماد
حتى لا تخسر

حتى لا تخسر

مها الجبر
الإنتاجية.. وإدارة المهام اليومية

الإنتاجية.. وإدارة المهام اليومية

نسيم الصريصري
جمعية خيرية لنقل المرضى

جمعية خيرية لنقل المرضى

عبدالرحمن المرشد
الحاجة أُم الفضائل!!

الحاجة أُم الفضائل!!

عبدالمحسن الحارثي
نجاح التعداد السكاني واجب وطني وأخلاقي

نجاح التعداد السكاني واجب وطني وأخلاقي

علي آل شرمة
الرياض.. صخب إيجابي وحراك لا يهدأ

الرياض.. صخب إيجابي وحراك لا يهدأ

ماجد آل حسنه

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة