تونس تسجل حالة وفاة واحدة بـ"كورونا"

3 إصابات جديدة ترفع الإجمالي لـ1128

سجلت تونس ثلاث حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية في البلاد، وحالة وفاة جديدة واحدة.

وأفادت وزارة الصحة التونسية، في بيان اليوم، بأن العدد الإجمالي لمصابي كورونا بتونس ارتفع إلى 1128 حالة إصابة مؤكدة منذ بداية ظهور الفيروس، مع تسجيل 1004 حالات شفاء و50 حالة وفاة و74 حالة إصابة لا تزال حاملة للفيروس وهي بصدد المتابعة.