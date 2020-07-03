الدمام تتصدر إصابات كورونا اليوم بـ431 حالة

الهفوف بالمركز الثاني بـ399 .. ثم المبرز بـ 279

تصدرت مدينة الدمام، اليوم، مدن المملكة في عدد الإصابات بفيروس كورونا، حيث سجلت 431 إصابة جديدة ، تلتها مدينة الهفوف بـ 399، والمبرز بـ 279 إصابة .

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت اليوم الجمعة تسجيل 4193 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد19"، فيما تم تسجيل 2945 حالة تعافٍ إضافية، و50 حالة وفاة جديدة.