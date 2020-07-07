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الإعلان عن إصابة الرئيس البرازيلي بفيروس كورونا

منظمة الصحة العالمية: لا أحد محصن ضده

أعلنت البرازيل أن نتيجة المسحة الصحية للرئيس البرازيلي غايير بولسونارو، أثبتت وجود أعراض فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" لديه.

وكان الرئيس البرازيلي قد وصف قبل عدة أشهر فيروس كورونا بأنه فيروس عابر كالإنفلونزا الخفيفة.

وفي معرض تعليقها على الخبر، قالت منظمة الصحة العالمية خلال مؤتمرها الصحفي الدوري بشأن جائحة كورونا: إن "الكلّ معرّض للإصابة بهذا الفيروس، ولا يوجد أحد محصن ضده"، متمنية له ولأسرته استرداد عافيتهم على نحو سريع.

وتعدّ البرازيل الدولة الثانية عالميًّا في التأثر بفيروس كورونا المستجدّ؛ حيث سجلت حتى الآن أكثر من مليون و600 ألف حالة إصابة، وتم تسجيل أكثر من 60 ألف حالة وفاة بالفيروس.

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اعلان
الإعلان عن إصابة الرئيس البرازيلي بفيروس كورونا
سبق

أعلنت البرازيل أن نتيجة المسحة الصحية للرئيس البرازيلي غايير بولسونارو، أثبتت وجود أعراض فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" لديه.

وكان الرئيس البرازيلي قد وصف قبل عدة أشهر فيروس كورونا بأنه فيروس عابر كالإنفلونزا الخفيفة.

وفي معرض تعليقها على الخبر، قالت منظمة الصحة العالمية خلال مؤتمرها الصحفي الدوري بشأن جائحة كورونا: إن "الكلّ معرّض للإصابة بهذا الفيروس، ولا يوجد أحد محصن ضده"، متمنية له ولأسرته استرداد عافيتهم على نحو سريع.

وتعدّ البرازيل الدولة الثانية عالميًّا في التأثر بفيروس كورونا المستجدّ؛ حيث سجلت حتى الآن أكثر من مليون و600 ألف حالة إصابة، وتم تسجيل أكثر من 60 ألف حالة وفاة بالفيروس.

07 يوليو 2020 - 16 ذو القعدة 1441
07:17 PM

الإعلان عن إصابة الرئيس البرازيلي بفيروس كورونا

منظمة الصحة العالمية: لا أحد محصن ضده

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
0
933

أعلنت البرازيل أن نتيجة المسحة الصحية للرئيس البرازيلي غايير بولسونارو، أثبتت وجود أعراض فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" لديه.

وكان الرئيس البرازيلي قد وصف قبل عدة أشهر فيروس كورونا بأنه فيروس عابر كالإنفلونزا الخفيفة.

وفي معرض تعليقها على الخبر، قالت منظمة الصحة العالمية خلال مؤتمرها الصحفي الدوري بشأن جائحة كورونا: إن "الكلّ معرّض للإصابة بهذا الفيروس، ولا يوجد أحد محصن ضده"، متمنية له ولأسرته استرداد عافيتهم على نحو سريع.

وتعدّ البرازيل الدولة الثانية عالميًّا في التأثر بفيروس كورونا المستجدّ؛ حيث سجلت حتى الآن أكثر من مليون و600 ألف حالة إصابة، وتم تسجيل أكثر من 60 ألف حالة وفاة بالفيروس.

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