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وزير التعليم يرعى الحفل الختامي للمسابقة الوطنية "خيال"

استقبلت أكثر من 45 ألف مشاركة

يرعى وزير التعليم، الدكتور أحمد بن محمد العيسى، غدًا الخميس، الحفل الختامي، للمسابقة الوطنية للمواهب التعبيرية "خيال"، بمسرح الوزارة بالرياض.

أعلن ذلك رئيس اللجنة الإشرافية للمسابقة، مدير عام الموهوبين بوزارة التعليم، الدكتور عبدالله العفيص.

وأوضح أنها تأتي ضمن مبادرات الشراكة مع القطاع الخاص، حيث وقعت الوزارة اتفاقية شراكة وتعاون مع مؤسسة سالم بن محفوظ الخيرية؛ لتنفيذها في جميع الإدرات التعليمية، بمشاركة جميع الطلاب والطالبات في المرحلة المتوسطة والثانوية؛ لإيجاد بيئة تنافسية لصقل المهارات وتنمية الخيال والإبداع عند الطلاب والطالبات في مجالي الرسم والكتابة.

وأضاف "العفيص" أن المسابقة الوطنية للمواهب التعبيرية "خيال" استقبلت أكثر من 45 ألف مشاركة من إدارات التعليم بالمملكة، فيما تجاوزت مشاهدات محتوى المسابقة 21 مليون مشاهد.

وأكد أن المسابقة تسعى للإسهام في بناء بيئة إبداعية تنافسية محفزة لمواهب وقدرات ومهارات الطلاب، وتفعيل دور المعلمين والمعلمات وأولياء الأمور والكادر الإداري بإدارات التعليم والمدارس في اكتشاف المواهب التعبيرية ورعايتها.

يذكر أن المسابقة الوطنية للمواهب التعبيرية "خيال"، خصصت العديد من الجوائز للمراكز الأولى، حيث سيحصل الفائزون والفائزات في المرحلة الثانوية من كل فئة على مبالغ نقدية، ليحصل الأول على مبلغ 12 ألف ريال، والثاني مبلغ 10 آلاف ريال، والثالث مبلغ 8 آلاف ريال، أما الفائزون والفائزات في المرحلة المتوسطة من كل فئة فسيحصل الأول على 10 آلاف ريال، والثاني مبلغ 8 آلاف ريال، والثالث مبلغ 6 آلاف ريال، بالإضافة إلى جوائز قيمة لأفضل 32 مشاركًا في المسابقة.

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وزير التعليم يرعى الحفل الختامي للمسابقة الوطنية "خيال"
سبق

يرعى وزير التعليم، الدكتور أحمد بن محمد العيسى، غدًا الخميس، الحفل الختامي، للمسابقة الوطنية للمواهب التعبيرية "خيال"، بمسرح الوزارة بالرياض.

أعلن ذلك رئيس اللجنة الإشرافية للمسابقة، مدير عام الموهوبين بوزارة التعليم، الدكتور عبدالله العفيص.

وأوضح أنها تأتي ضمن مبادرات الشراكة مع القطاع الخاص، حيث وقعت الوزارة اتفاقية شراكة وتعاون مع مؤسسة سالم بن محفوظ الخيرية؛ لتنفيذها في جميع الإدرات التعليمية، بمشاركة جميع الطلاب والطالبات في المرحلة المتوسطة والثانوية؛ لإيجاد بيئة تنافسية لصقل المهارات وتنمية الخيال والإبداع عند الطلاب والطالبات في مجالي الرسم والكتابة.

وأضاف "العفيص" أن المسابقة الوطنية للمواهب التعبيرية "خيال" استقبلت أكثر من 45 ألف مشاركة من إدارات التعليم بالمملكة، فيما تجاوزت مشاهدات محتوى المسابقة 21 مليون مشاهد.

وأكد أن المسابقة تسعى للإسهام في بناء بيئة إبداعية تنافسية محفزة لمواهب وقدرات ومهارات الطلاب، وتفعيل دور المعلمين والمعلمات وأولياء الأمور والكادر الإداري بإدارات التعليم والمدارس في اكتشاف المواهب التعبيرية ورعايتها.

يذكر أن المسابقة الوطنية للمواهب التعبيرية "خيال"، خصصت العديد من الجوائز للمراكز الأولى، حيث سيحصل الفائزون والفائزات في المرحلة الثانوية من كل فئة على مبالغ نقدية، ليحصل الأول على مبلغ 12 ألف ريال، والثاني مبلغ 10 آلاف ريال، والثالث مبلغ 8 آلاف ريال، أما الفائزون والفائزات في المرحلة المتوسطة من كل فئة فسيحصل الأول على 10 آلاف ريال، والثاني مبلغ 8 آلاف ريال، والثالث مبلغ 6 آلاف ريال، بالإضافة إلى جوائز قيمة لأفضل 32 مشاركًا في المسابقة.

02 مايو 2018 - 16 شعبان 1439
06:08 PM

وزير التعليم يرعى الحفل الختامي للمسابقة الوطنية "خيال"

استقبلت أكثر من 45 ألف مشاركة

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عبدالحكيم شار - الرياض
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يرعى وزير التعليم، الدكتور أحمد بن محمد العيسى، غدًا الخميس، الحفل الختامي، للمسابقة الوطنية للمواهب التعبيرية "خيال"، بمسرح الوزارة بالرياض.

أعلن ذلك رئيس اللجنة الإشرافية للمسابقة، مدير عام الموهوبين بوزارة التعليم، الدكتور عبدالله العفيص.

وأوضح أنها تأتي ضمن مبادرات الشراكة مع القطاع الخاص، حيث وقعت الوزارة اتفاقية شراكة وتعاون مع مؤسسة سالم بن محفوظ الخيرية؛ لتنفيذها في جميع الإدرات التعليمية، بمشاركة جميع الطلاب والطالبات في المرحلة المتوسطة والثانوية؛ لإيجاد بيئة تنافسية لصقل المهارات وتنمية الخيال والإبداع عند الطلاب والطالبات في مجالي الرسم والكتابة.

وأضاف "العفيص" أن المسابقة الوطنية للمواهب التعبيرية "خيال" استقبلت أكثر من 45 ألف مشاركة من إدارات التعليم بالمملكة، فيما تجاوزت مشاهدات محتوى المسابقة 21 مليون مشاهد.

وأكد أن المسابقة تسعى للإسهام في بناء بيئة إبداعية تنافسية محفزة لمواهب وقدرات ومهارات الطلاب، وتفعيل دور المعلمين والمعلمات وأولياء الأمور والكادر الإداري بإدارات التعليم والمدارس في اكتشاف المواهب التعبيرية ورعايتها.

يذكر أن المسابقة الوطنية للمواهب التعبيرية "خيال"، خصصت العديد من الجوائز للمراكز الأولى، حيث سيحصل الفائزون والفائزات في المرحلة الثانوية من كل فئة على مبالغ نقدية، ليحصل الأول على مبلغ 12 ألف ريال، والثاني مبلغ 10 آلاف ريال، والثالث مبلغ 8 آلاف ريال، أما الفائزون والفائزات في المرحلة المتوسطة من كل فئة فسيحصل الأول على 10 آلاف ريال، والثاني مبلغ 8 آلاف ريال، والثالث مبلغ 6 آلاف ريال، بالإضافة إلى جوائز قيمة لأفضل 32 مشاركًا في المسابقة.

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