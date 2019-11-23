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مدرب منتخب "كرواتيا" يتمنّى التوفيق لـ"الهلال"

بعث المدير الفني السابق لنادي الهلال والحالي لمنتخب كرواتيا، زلاتكو داليتش، برسالة يعلن فيها دعمه للهلال في مباراة النهائي الآسيوي.

وكتب زلاتكو عبر حسابه الرسمي في موقع تويتر: "Good Luck” مرفقًا تغريدته بصورة لجماهير الهلال".

ويلتقي ظهر غد الأحد في تمام الساعة الواحدة، الهلال مع أوراوا الياباني، في إياب الدور النهائي من مسابقة دوري أبطال آسيا.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز الهلال بهدف نظيف سجّله المحترف البيروفي في صفوف الفريق اللاعب أندريه كاريلو.

ولم يسبق للهلال أنْ حصد اللقب الآسيوي في نظام المسابقة الجديد؛ إذ حقّقها من قبل الاتحاد مرتين، وهو النادي السعودي الوحيد الذي حققها بهذا النظام.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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مدرب منتخب "كرواتيا" يتمنّى التوفيق لـ"الهلال"
سبق

بعث المدير الفني السابق لنادي الهلال والحالي لمنتخب كرواتيا، زلاتكو داليتش، برسالة يعلن فيها دعمه للهلال في مباراة النهائي الآسيوي.

وكتب زلاتكو عبر حسابه الرسمي في موقع تويتر: "Good Luck” مرفقًا تغريدته بصورة لجماهير الهلال".

ويلتقي ظهر غد الأحد في تمام الساعة الواحدة، الهلال مع أوراوا الياباني، في إياب الدور النهائي من مسابقة دوري أبطال آسيا.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز الهلال بهدف نظيف سجّله المحترف البيروفي في صفوف الفريق اللاعب أندريه كاريلو.

ولم يسبق للهلال أنْ حصد اللقب الآسيوي في نظام المسابقة الجديد؛ إذ حقّقها من قبل الاتحاد مرتين، وهو النادي السعودي الوحيد الذي حققها بهذا النظام.

23 نوفمبر 2019 - 26 ربيع الأول 1441
02:39 PM

مدرب منتخب "كرواتيا" يتمنّى التوفيق لـ"الهلال"

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محمد السيّد - الرياض
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بعث المدير الفني السابق لنادي الهلال والحالي لمنتخب كرواتيا، زلاتكو داليتش، برسالة يعلن فيها دعمه للهلال في مباراة النهائي الآسيوي.

وكتب زلاتكو عبر حسابه الرسمي في موقع تويتر: "Good Luck” مرفقًا تغريدته بصورة لجماهير الهلال".

ويلتقي ظهر غد الأحد في تمام الساعة الواحدة، الهلال مع أوراوا الياباني، في إياب الدور النهائي من مسابقة دوري أبطال آسيا.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز الهلال بهدف نظيف سجّله المحترف البيروفي في صفوف الفريق اللاعب أندريه كاريلو.

ولم يسبق للهلال أنْ حصد اللقب الآسيوي في نظام المسابقة الجديد؛ إذ حقّقها من قبل الاتحاد مرتين، وهو النادي السعودي الوحيد الذي حققها بهذا النظام.

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