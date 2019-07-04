النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد.. "جوازات المدينة" تدشن أول رحلة لحجاج بيت الله الحرام

قادمة من مملكة ماليزيا.. ومن ضمن مبادرة "طريق مكة"

دشنت جوازات مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة، أول رحلة لحجاج بيت الله الحرام لهذا العام، قادمة من مملكة ماليزيا التي تعد أول رحلة تم إنهاء إجراءات دخولها من مطار كوالالمبور، ضمن مبادرة "طريق مكة"؛ حيث يتم تسجيل معلوماتهم بالحاسب الآلي وأخذ الخصائص الحيوية "البصمة"، والتأكد من سلامة الوثائق.

وكان في استقبال ضيوف الرحمن في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي: مدير جوازات منطقة المدينة المنورة المكلف العميد بدر بن معيوف المطيري، ومدير جوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي العميد فواز بن قالط الفقير، وعدد من ضباط وأفراد جوازات المطار، وفور وصول الحجاج إلى مدخل المطار استقبلوا بباقات الورود، وأطباق متنوعة من التمور والحلويات.

وفي هذا السياق قال مدير جوازات منطقة المدينة المنورة العميد بدر بن معيوف المطيري: إن هذه المبادرة وجّه بها وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، وبمتابعة من رئيس اللجنة الإشرافية لمبادرة طريق مكة مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبد العزيز اليحيى.

وأضاف العميد المطيري أنه تمت زيادة عدد من الدول لإنهاء إجراءاتهم في المطارات التي يغادرون منها في كلٍّ من: إندونيسيا وماليزيا وتونس وباكستان وبنجلاديش، مشيرًا إلى عمل كافة الاستعدادات اللازمة لاستقبال تلك الرحلات، وقد جرى إعداد صالة مخصصة لقدوم الركاب، وسوف يتم نقلهم مباشرة إلى مقر سكنهم بواسطة الحافلات المخصصة مع أمتعتهم ‏بكل يسر وسهولة.

وأشاد ضيوف الرحمن بالتطور اللافت والخدمات المقدمة من المديرية العامة للجوازات باستخدام التقنية والتكنولوجيا الحديثة، التي ساهمت في إنهاء الإجراءات في دقائق معدودة؛ ما ساهم في توفير الوقت والجهد على ضيوف الرحمن، خاصة كبار السن، ممن لا يطيقون الانتظار.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شاهد.. "جوازات المدينة" تدشن أول رحلة لحجاج بيت الله الحرام
سبق

دشنت جوازات مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة، أول رحلة لحجاج بيت الله الحرام لهذا العام، قادمة من مملكة ماليزيا التي تعد أول رحلة تم إنهاء إجراءات دخولها من مطار كوالالمبور، ضمن مبادرة "طريق مكة"؛ حيث يتم تسجيل معلوماتهم بالحاسب الآلي وأخذ الخصائص الحيوية "البصمة"، والتأكد من سلامة الوثائق.

وكان في استقبال ضيوف الرحمن في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي: مدير جوازات منطقة المدينة المنورة المكلف العميد بدر بن معيوف المطيري، ومدير جوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي العميد فواز بن قالط الفقير، وعدد من ضباط وأفراد جوازات المطار، وفور وصول الحجاج إلى مدخل المطار استقبلوا بباقات الورود، وأطباق متنوعة من التمور والحلويات.

وفي هذا السياق قال مدير جوازات منطقة المدينة المنورة العميد بدر بن معيوف المطيري: إن هذه المبادرة وجّه بها وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، وبمتابعة من رئيس اللجنة الإشرافية لمبادرة طريق مكة مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبد العزيز اليحيى.

وأضاف العميد المطيري أنه تمت زيادة عدد من الدول لإنهاء إجراءاتهم في المطارات التي يغادرون منها في كلٍّ من: إندونيسيا وماليزيا وتونس وباكستان وبنجلاديش، مشيرًا إلى عمل كافة الاستعدادات اللازمة لاستقبال تلك الرحلات، وقد جرى إعداد صالة مخصصة لقدوم الركاب، وسوف يتم نقلهم مباشرة إلى مقر سكنهم بواسطة الحافلات المخصصة مع أمتعتهم ‏بكل يسر وسهولة.

وأشاد ضيوف الرحمن بالتطور اللافت والخدمات المقدمة من المديرية العامة للجوازات باستخدام التقنية والتكنولوجيا الحديثة، التي ساهمت في إنهاء الإجراءات في دقائق معدودة؛ ما ساهم في توفير الوقت والجهد على ضيوف الرحمن، خاصة كبار السن، ممن لا يطيقون الانتظار.

04 يوليو 2019 - 1 ذو القعدة 1440
07:03 PM

شاهد.. "جوازات المدينة" تدشن أول رحلة لحجاج بيت الله الحرام

قادمة من مملكة ماليزيا.. ومن ضمن مبادرة "طريق مكة"

A A A
خالد الشاماني - المدينة المنورة
0
440

دشنت جوازات مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة، أول رحلة لحجاج بيت الله الحرام لهذا العام، قادمة من مملكة ماليزيا التي تعد أول رحلة تم إنهاء إجراءات دخولها من مطار كوالالمبور، ضمن مبادرة "طريق مكة"؛ حيث يتم تسجيل معلوماتهم بالحاسب الآلي وأخذ الخصائص الحيوية "البصمة"، والتأكد من سلامة الوثائق.

وكان في استقبال ضيوف الرحمن في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي: مدير جوازات منطقة المدينة المنورة المكلف العميد بدر بن معيوف المطيري، ومدير جوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي العميد فواز بن قالط الفقير، وعدد من ضباط وأفراد جوازات المطار، وفور وصول الحجاج إلى مدخل المطار استقبلوا بباقات الورود، وأطباق متنوعة من التمور والحلويات.

وفي هذا السياق قال مدير جوازات منطقة المدينة المنورة العميد بدر بن معيوف المطيري: إن هذه المبادرة وجّه بها وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، وبمتابعة من رئيس اللجنة الإشرافية لمبادرة طريق مكة مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبد العزيز اليحيى.

وأضاف العميد المطيري أنه تمت زيادة عدد من الدول لإنهاء إجراءاتهم في المطارات التي يغادرون منها في كلٍّ من: إندونيسيا وماليزيا وتونس وباكستان وبنجلاديش، مشيرًا إلى عمل كافة الاستعدادات اللازمة لاستقبال تلك الرحلات، وقد جرى إعداد صالة مخصصة لقدوم الركاب، وسوف يتم نقلهم مباشرة إلى مقر سكنهم بواسطة الحافلات المخصصة مع أمتعتهم ‏بكل يسر وسهولة.

وأشاد ضيوف الرحمن بالتطور اللافت والخدمات المقدمة من المديرية العامة للجوازات باستخدام التقنية والتكنولوجيا الحديثة، التي ساهمت في إنهاء الإجراءات في دقائق معدودة؛ ما ساهم في توفير الوقت والجهد على ضيوف الرحمن، خاصة كبار السن، ممن لا يطيقون الانتظار.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,610
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,455
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,834
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
34,394

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

فقر الدم في بنوك الدم. !.

فقر الدم في بنوك الدم. !.

عبدالغني الشيخ
متنزهات الباحة الجديدة مفخرة .. ولكن!

متنزهات الباحة الجديدة مفخرة .. ولكن!

صالح مطر الغامدي
الطلاق.. قضية أمام الجهات العليا!

الطلاق.. قضية أمام الجهات العليا!

صالح المسلّم
نجحنا ولكن!

نجحنا ولكن!

سلطان رديف
الطلاق.. حقائق مخيفة

الطلاق.. حقائق مخيفة

ساير المنيعي
استاند آب كوميدي..؟!

استاند آب كوميدي..؟!

ماجد الحربي
النظام الصحي الذي ننشده

النظام الصحي الذي ننشده

ماجد البريكان
لماذا يتحول العزاء إلى فرح؟

لماذا يتحول العزاء إلى فرح؟

صالح مطر الغامدي
"التارجت" شرط تعجيزي يلاحق طالبي العمل

"التارجت" شرط تعجيزي يلاحق طالبي العمل

عبدالغني الشيخ
بين القلم والكراسي

بين القلم والكراسي

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة