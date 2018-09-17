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"الفيصل" يُدشن برنامج "الشؤون الإسلامية" لليوم الوطني بمكة

يستمر لمدة 7 أيام من خلال المساجد والجوامع والمكاتب التعاونية

دشن الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، في مقر الإمارة بجدة، بحضور مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة الدكتور سالم الخامري؛ البرنامج التفاعلي لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة، وذلك للاحتفاء باليوم الوطني.

وقال "الخامري": البرنامج يستمر سبعة أيام في جميع مدن ومحافظات المنطقة، الثلاثاء المقبل، في المساجد والجوامع والمكاتب التعاونية وحلقات تحفيظ القرآن الكريم، مقدماً العديد من الأنشطة النوعية الميدانية التي تحقق أهداف الوزارة وتطبيقها في إرشاد أفراد المجتمع وتوعيتهم.

وأضاف: البرنامج يسعى للتأكيد على ضرورة لزوم الجماعة والسمع والطاعة، وتعزيز دور المسجد في ترسيخ الشعور بالمسؤولية والمواطنة، بالإضافة إلى تحصين الشباب من الفكر المتطرف وإبراز دور الدعاة والخطباء والأئمة وحلقات تحفيظ القرآن الكريم في رفع الوعي والحس الوطني في المجتمع.

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"الفيصل" يُدشن برنامج "الشؤون الإسلامية" لليوم الوطني بمكة
سبق

دشن الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، في مقر الإمارة بجدة، بحضور مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة الدكتور سالم الخامري؛ البرنامج التفاعلي لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة، وذلك للاحتفاء باليوم الوطني.

وقال "الخامري": البرنامج يستمر سبعة أيام في جميع مدن ومحافظات المنطقة، الثلاثاء المقبل، في المساجد والجوامع والمكاتب التعاونية وحلقات تحفيظ القرآن الكريم، مقدماً العديد من الأنشطة النوعية الميدانية التي تحقق أهداف الوزارة وتطبيقها في إرشاد أفراد المجتمع وتوعيتهم.

وأضاف: البرنامج يسعى للتأكيد على ضرورة لزوم الجماعة والسمع والطاعة، وتعزيز دور المسجد في ترسيخ الشعور بالمسؤولية والمواطنة، بالإضافة إلى تحصين الشباب من الفكر المتطرف وإبراز دور الدعاة والخطباء والأئمة وحلقات تحفيظ القرآن الكريم في رفع الوعي والحس الوطني في المجتمع.

17 سبتمبر 2019 - 18 محرّم 1441
05:43 PM

"الفيصل" يُدشن برنامج "الشؤون الإسلامية" لليوم الوطني بمكة

يستمر لمدة 7 أيام من خلال المساجد والجوامع والمكاتب التعاونية

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هادي العصيمي - مكة المكرمة
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دشن الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، في مقر الإمارة بجدة، بحضور مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة الدكتور سالم الخامري؛ البرنامج التفاعلي لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة، وذلك للاحتفاء باليوم الوطني.

وقال "الخامري": البرنامج يستمر سبعة أيام في جميع مدن ومحافظات المنطقة، الثلاثاء المقبل، في المساجد والجوامع والمكاتب التعاونية وحلقات تحفيظ القرآن الكريم، مقدماً العديد من الأنشطة النوعية الميدانية التي تحقق أهداف الوزارة وتطبيقها في إرشاد أفراد المجتمع وتوعيتهم.

وأضاف: البرنامج يسعى للتأكيد على ضرورة لزوم الجماعة والسمع والطاعة، وتعزيز دور المسجد في ترسيخ الشعور بالمسؤولية والمواطنة، بالإضافة إلى تحصين الشباب من الفكر المتطرف وإبراز دور الدعاة والخطباء والأئمة وحلقات تحفيظ القرآن الكريم في رفع الوعي والحس الوطني في المجتمع.

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