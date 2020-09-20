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مكة.. حائط إلكتروني بمشاركة مسؤولين وتربويين للتعبير عن مشاعر الحب للوطن

يحمل عبارات الفخر والاعتزاز بمناسبة اليوم الوطني الـ90 للمملكة

أعدت إدارة مدرسة طلحة بن عبيدالله التابعة لتعليم جنوب مكة المكرمة حائطًا إلكترونيًّا، يحمل عبارات الحب والفخر والاعتزاز بهذا الوطن الغالي؛ وذلك بمناسبة اليوم الوطني الـ 90 للمملكة العربية السعودية.

ووضعت إدارة المدرسة الرابط الآتي الكتابة الكلمات المعبرة والأشعار والتغني بإنجازات السعودية في عيدها الوطني الـ90:

https://padlet.com/anationalday90/29mosa2krhalp7ik

من جانبهم، شارك عدد من مسؤولي التعليم، وعلى رأسهم خالد الحارثي مدير إدارة التعليم المستمر بتعليم مكة المكرمة، وقائدو المدارس والمعلمون والطلاب، بعبارات "وطني عشت فخر المسلمين"، وعدد من العبارات الأخرى.

من جانبه، قال محيسن الزويهري، قائد ثانوية طلحة بن عبيد الله الثانوية بمكة المكرمة: "بكل الود والحب والدعاء لهذا الكيان نقول: كل عام ووطني في أمن وأمان وحفظ الرحمن. ونبارك لقيادتنا الرشيدة بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين بهذه المناسبة العظيمة والعزيزة على نفوسنا جميعًا، ونسأل الله أن يديم الأمن والأمان على وطننا، وأن يحفظه من كل مكروه، وأن يرفع رايته دائمًا خفاقة".

اليوم الوطني

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مكة.. حائط إلكتروني بمشاركة مسؤولين وتربويين للتعبير عن مشاعر الحب للوطن
سبق

أعدت إدارة مدرسة طلحة بن عبيدالله التابعة لتعليم جنوب مكة المكرمة حائطًا إلكترونيًّا، يحمل عبارات الحب والفخر والاعتزاز بهذا الوطن الغالي؛ وذلك بمناسبة اليوم الوطني الـ 90 للمملكة العربية السعودية.

ووضعت إدارة المدرسة الرابط الآتي الكتابة الكلمات المعبرة والأشعار والتغني بإنجازات السعودية في عيدها الوطني الـ90:

https://padlet.com/anationalday90/29mosa2krhalp7ik

من جانبهم، شارك عدد من مسؤولي التعليم، وعلى رأسهم خالد الحارثي مدير إدارة التعليم المستمر بتعليم مكة المكرمة، وقائدو المدارس والمعلمون والطلاب، بعبارات "وطني عشت فخر المسلمين"، وعدد من العبارات الأخرى.

من جانبه، قال محيسن الزويهري، قائد ثانوية طلحة بن عبيد الله الثانوية بمكة المكرمة: "بكل الود والحب والدعاء لهذا الكيان نقول: كل عام ووطني في أمن وأمان وحفظ الرحمن. ونبارك لقيادتنا الرشيدة بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين بهذه المناسبة العظيمة والعزيزة على نفوسنا جميعًا، ونسأل الله أن يديم الأمن والأمان على وطننا، وأن يحفظه من كل مكروه، وأن يرفع رايته دائمًا خفاقة".

20 سبتمبر 2020 - 3 صفر 1442
01:36 AM

مكة.. حائط إلكتروني بمشاركة مسؤولين وتربويين للتعبير عن مشاعر الحب للوطن

يحمل عبارات الفخر والاعتزاز بمناسبة اليوم الوطني الـ90 للمملكة

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هادي العصيمي - مكة المكرمة
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أعدت إدارة مدرسة طلحة بن عبيدالله التابعة لتعليم جنوب مكة المكرمة حائطًا إلكترونيًّا، يحمل عبارات الحب والفخر والاعتزاز بهذا الوطن الغالي؛ وذلك بمناسبة اليوم الوطني الـ 90 للمملكة العربية السعودية.

ووضعت إدارة المدرسة الرابط الآتي الكتابة الكلمات المعبرة والأشعار والتغني بإنجازات السعودية في عيدها الوطني الـ90:

https://padlet.com/anationalday90/29mosa2krhalp7ik

من جانبهم، شارك عدد من مسؤولي التعليم، وعلى رأسهم خالد الحارثي مدير إدارة التعليم المستمر بتعليم مكة المكرمة، وقائدو المدارس والمعلمون والطلاب، بعبارات "وطني عشت فخر المسلمين"، وعدد من العبارات الأخرى.

من جانبه، قال محيسن الزويهري، قائد ثانوية طلحة بن عبيد الله الثانوية بمكة المكرمة: "بكل الود والحب والدعاء لهذا الكيان نقول: كل عام ووطني في أمن وأمان وحفظ الرحمن. ونبارك لقيادتنا الرشيدة بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين بهذه المناسبة العظيمة والعزيزة على نفوسنا جميعًا، ونسأل الله أن يديم الأمن والأمان على وطننا، وأن يحفظه من كل مكروه، وأن يرفع رايته دائمًا خفاقة".

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