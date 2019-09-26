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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا عند 8028.19 نقطة

بتداولات تجاوزت 2.5 مليار ريال لأكثر من 100 مليون سهم

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، منخفضًا 2.10 نقطة ليقفل عند مستوى 8028.19 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.5 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 100 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 90 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 74 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 100 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: المتطورة، وشاكر، والحكير، وسبكيم العالمية، والبابطين؛ الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات الأهلية، ولازوردي، ومجموعة السريع، والتعاونية، والكيميائية؛ فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات؛ حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 3.68% و3.46%.

وكانت أسهم شركات: الراجحي، والإنماء، والجزيرة، وشاكر، وصناعة الورق؛ هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات: الراجحي، وسابك، والإنماء، والأهلي، وسامبا؛ هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعًا 61.54 نقطة ليقفل عند مستوى 3704.24 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 50 ألف سهم تقاسمتها 120 صفقة.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا عند 8028.19 نقطة
سبق

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، منخفضًا 2.10 نقطة ليقفل عند مستوى 8028.19 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.5 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 100 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 90 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 74 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 100 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: المتطورة، وشاكر، والحكير، وسبكيم العالمية، والبابطين؛ الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات الأهلية، ولازوردي، ومجموعة السريع، والتعاونية، والكيميائية؛ فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات؛ حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 3.68% و3.46%.

وكانت أسهم شركات: الراجحي، والإنماء، والجزيرة، وشاكر، وصناعة الورق؛ هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات: الراجحي، وسابك، والإنماء، والأهلي، وسامبا؛ هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعًا 61.54 نقطة ليقفل عند مستوى 3704.24 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 50 ألف سهم تقاسمتها 120 صفقة.

26 سبتمبر 2019 - 27 محرّم 1441
04:28 PM

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا عند 8028.19 نقطة

بتداولات تجاوزت 2.5 مليار ريال لأكثر من 100 مليون سهم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، منخفضًا 2.10 نقطة ليقفل عند مستوى 8028.19 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.5 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 100 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 90 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 74 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 100 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: المتطورة، وشاكر، والحكير، وسبكيم العالمية، والبابطين؛ الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات الأهلية، ولازوردي، ومجموعة السريع، والتعاونية، والكيميائية؛ فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات؛ حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 3.68% و3.46%.

وكانت أسهم شركات: الراجحي، والإنماء، والجزيرة، وشاكر، وصناعة الورق؛ هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات: الراجحي، وسابك، والإنماء، والأهلي، وسامبا؛ هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعًا 61.54 نقطة ليقفل عند مستوى 3704.24 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 50 ألف سهم تقاسمتها 120 صفقة.

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