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"الخطوط السعودية" تؤكد: الرحلات معلقة حتى إشعار آخر

بعد ما تم تداوله عن استئناف فتح الحجوزات في يونيو..

جددت الخطوط السعودية نفيها لما يتم تداوله عن استئناف الرحلات الداخلية وفتح الحجوزات أمام المسافرين بدءًا من شهر يونيو المقبل.

وقالت في ردها على عددٍ من الاستفسارات: "في ظل الجهود الاحترازية تم تعليق كل الرحلات الداخلية والدولية بمطارات المملكة العربية السعودية حتى إشعار آخر".

وأضافت: "سيتم الإعلان بشكل رسمي في حال تم استئناف الرحلات".

وحول التمكن من إجراء الحجز من خلال التطبيق لشهر يونيو، بيّنت أنه "يمكن الحجز عبر موقعنا، وفي حال تم استئناف الرحلات سيتم الإعلان عن ذلك، بمشيئة الله".

الخطوط السعودية الرحلات الداخلية فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الخطوط السعودية" تؤكد: الرحلات معلقة حتى إشعار آخر
سبق

جددت الخطوط السعودية نفيها لما يتم تداوله عن استئناف الرحلات الداخلية وفتح الحجوزات أمام المسافرين بدءًا من شهر يونيو المقبل.

وقالت في ردها على عددٍ من الاستفسارات: "في ظل الجهود الاحترازية تم تعليق كل الرحلات الداخلية والدولية بمطارات المملكة العربية السعودية حتى إشعار آخر".

وأضافت: "سيتم الإعلان بشكل رسمي في حال تم استئناف الرحلات".

وحول التمكن من إجراء الحجز من خلال التطبيق لشهر يونيو، بيّنت أنه "يمكن الحجز عبر موقعنا، وفي حال تم استئناف الرحلات سيتم الإعلان عن ذلك، بمشيئة الله".

17 مايو 2020 - 24 رمضان 1441
12:09 AM
اخر تعديل
17 مايو 2020 - 24 رمضان 1441
01:07 AM

"الخطوط السعودية" تؤكد: الرحلات معلقة حتى إشعار آخر

بعد ما تم تداوله عن استئناف فتح الحجوزات في يونيو..

A A A
قاسم الخبراني - الرياض
6
19,026

جددت الخطوط السعودية نفيها لما يتم تداوله عن استئناف الرحلات الداخلية وفتح الحجوزات أمام المسافرين بدءًا من شهر يونيو المقبل.

وقالت في ردها على عددٍ من الاستفسارات: "في ظل الجهود الاحترازية تم تعليق كل الرحلات الداخلية والدولية بمطارات المملكة العربية السعودية حتى إشعار آخر".

وأضافت: "سيتم الإعلان بشكل رسمي في حال تم استئناف الرحلات".

وحول التمكن من إجراء الحجز من خلال التطبيق لشهر يونيو، بيّنت أنه "يمكن الحجز عبر موقعنا، وفي حال تم استئناف الرحلات سيتم الإعلان عن ذلك، بمشيئة الله".

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