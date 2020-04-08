"شرطة الرياض" تقبض على شخص ظهر في فيديو بحديث ينافي القيم والأخلاق

جرى إيقافه وجميع مرافقيه واتُّخذت الإجراءات النظامية لإحالتهم للنيابة العامة

تمكنت شرطة منطقة الرياض من القبض على شخص؛ ظهر في مقاطع فيديو وهو يتحدث بعبارات تتنافى مع القيم والأخلاق، وتتضمن إيحاءات جنسية، داخل متجر بحي البطحاء وسط العاصمة الرياض.

وتفصيلاً، كشف المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، المقدم شاكر بن سليمان التويجري، أنه بالإشارة إلى الصور ومقاطع الفيديو المتداوَلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لهذا الشخص، تمكنت - بفضل الله - الجهة المختصة بشعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة من كشف هويته، والقبض عليه، وجميع مرافقيه، وجميعهم من الجنسية اليمنية، ومخالفون لنظام أمن الحدود، وتتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث من العمر. وقد جرى إيقافهم، واتُّخذت الإجراءات النظامية لإحالتهم إلى النيابة العامة.