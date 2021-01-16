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دراسة جديدة: هذه العلاقة بين قلة النوم والخرف

الاضطرابات تتسبب في وقوع مشكلات إدراكية

كشفت مراجعة بحثية جديدة، أن مَن يعانون من اضطرابات في النوم، قد تزيد لديهم احتمالات الإصابة بمشكلات إدراكية وبالخرف أكثر، مقارنة بمن يتمتعون بنوم جيد.

وحسبما ذكرت "رويترز"؛ فقد فحص الباحثون بيانات 51 دراسة منشورة، تابعت أشخاصًا في منتصف العمر وكبارًا في السن في أمريكا الشمالية وأوروبا وشرق آسيا لعدة سنوات على الأقل؛ لمعرفة ما إذا كانت مشكلات النوم لديهم مرتبطة بالصحة الإدراكية.

وخلصت الدراسة إلى أن من يعانون من الأرق، تزيد لديهم احتمالات الإصابة بالمشكلات الإدراكية بنسبة 27%؛ بينما تزيد لدى من يعانون من اضطرابات النوم أو لا ينالون قسطًا كافيًا من الراحة، احتمالات الإصابة بالخرف بنسبة 25%.

وأضاف فريق الدراسة التي نُشرت في دورية مختصة بطب الأعصاب والصحة النفسية، أن النوم غير الكافي أو قضاء وقت طويل في الفراش في أرق، مرتبط بنسبة زيادة قدرها 24% باحتمالات الإصابة بالتراجع الإدراكي.

وأظهرت الدراسة أن من ينامون نحو ست أو سبع ساعات ليلًا، لديهم أقل احتمالات إصابة باضطرابات إدراكية؛ بينما زادت الاحتمالات لدى من ينامون أقل من أربع ساعات أو أكثر من 10 ساعات ليلًا.

اضطرابات في النوم قلة النوم والخرف

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دراسة جديدة: هذه العلاقة بين قلة النوم والخرف
سبق

كشفت مراجعة بحثية جديدة، أن مَن يعانون من اضطرابات في النوم، قد تزيد لديهم احتمالات الإصابة بمشكلات إدراكية وبالخرف أكثر، مقارنة بمن يتمتعون بنوم جيد.

وحسبما ذكرت "رويترز"؛ فقد فحص الباحثون بيانات 51 دراسة منشورة، تابعت أشخاصًا في منتصف العمر وكبارًا في السن في أمريكا الشمالية وأوروبا وشرق آسيا لعدة سنوات على الأقل؛ لمعرفة ما إذا كانت مشكلات النوم لديهم مرتبطة بالصحة الإدراكية.

وخلصت الدراسة إلى أن من يعانون من الأرق، تزيد لديهم احتمالات الإصابة بالمشكلات الإدراكية بنسبة 27%؛ بينما تزيد لدى من يعانون من اضطرابات النوم أو لا ينالون قسطًا كافيًا من الراحة، احتمالات الإصابة بالخرف بنسبة 25%.

وأضاف فريق الدراسة التي نُشرت في دورية مختصة بطب الأعصاب والصحة النفسية، أن النوم غير الكافي أو قضاء وقت طويل في الفراش في أرق، مرتبط بنسبة زيادة قدرها 24% باحتمالات الإصابة بالتراجع الإدراكي.

وأظهرت الدراسة أن من ينامون نحو ست أو سبع ساعات ليلًا، لديهم أقل احتمالات إصابة باضطرابات إدراكية؛ بينما زادت الاحتمالات لدى من ينامون أقل من أربع ساعات أو أكثر من 10 ساعات ليلًا.

16 يناير 2020 - 21 جمادى الأول 1441
12:51 PM

دراسة جديدة: هذه العلاقة بين قلة النوم والخرف

الاضطرابات تتسبب في وقوع مشكلات إدراكية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت مراجعة بحثية جديدة، أن مَن يعانون من اضطرابات في النوم، قد تزيد لديهم احتمالات الإصابة بمشكلات إدراكية وبالخرف أكثر، مقارنة بمن يتمتعون بنوم جيد.

وحسبما ذكرت "رويترز"؛ فقد فحص الباحثون بيانات 51 دراسة منشورة، تابعت أشخاصًا في منتصف العمر وكبارًا في السن في أمريكا الشمالية وأوروبا وشرق آسيا لعدة سنوات على الأقل؛ لمعرفة ما إذا كانت مشكلات النوم لديهم مرتبطة بالصحة الإدراكية.

وخلصت الدراسة إلى أن من يعانون من الأرق، تزيد لديهم احتمالات الإصابة بالمشكلات الإدراكية بنسبة 27%؛ بينما تزيد لدى من يعانون من اضطرابات النوم أو لا ينالون قسطًا كافيًا من الراحة، احتمالات الإصابة بالخرف بنسبة 25%.

وأضاف فريق الدراسة التي نُشرت في دورية مختصة بطب الأعصاب والصحة النفسية، أن النوم غير الكافي أو قضاء وقت طويل في الفراش في أرق، مرتبط بنسبة زيادة قدرها 24% باحتمالات الإصابة بالتراجع الإدراكي.

وأظهرت الدراسة أن من ينامون نحو ست أو سبع ساعات ليلًا، لديهم أقل احتمالات إصابة باضطرابات إدراكية؛ بينما زادت الاحتمالات لدى من ينامون أقل من أربع ساعات أو أكثر من 10 ساعات ليلًا.

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