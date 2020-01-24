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ما أفضل وسيلة لتخلص طفلك من السعرات الحرارية الزائدة؟

دراسة حديثة تقدم الحل

يعاني كثير من الأطفال، السعرات الحرارية الزائدة بسبب تناولهم الوجبات السريعة والمياه الغازية، لكن دراسة حديثة قدّمت الحل لهذه المشكلة، عبر وسيلتين هما ممارسة الرياضة بانتظام، وتناول وجبات صحية خفيفة إثر حصص التدريب الرياضية.

ممارسة الرياضة

ويقول تقرير على موقع "يورو نيوز" الإخباري، إن نوادي الرياضة هي أفضل سبيل للأطفال لممارسة نشاط بدني وتطوير روح العمل ضمن فريق.. أكثر من نصف الأطفال في الولايات المتحدة الأمريكية الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و12 سنة منخرطون في نواد رياضية خاصة في البيسبول وكرة السلة، وفق إحصاءات تعود لسنة 2017.

وأظهرت دراسات أن الأطفال الذين يشاركون في أنشطة رياضية في صلب الرابطات والنوادي، هم أكثر نشاطاً في السنوات الأولى من بلوغ سن العشرين بقدر يضاعف ثماني مرات، أولئك الذين لا يشاركون في أنشطة مماثلة.

مشكلة الوجبات غير الصحية

ولكن دراسة حديثة أظهرت أن الوجبات الخفيفة التي يتناولها الأطفال إثر حصص الرياضة، تحتوي على سعرات حرارية بنسبة أعلى من تلك التي يحرقها الأطفال خلال اللعب.

واستخلصت الدراسة أن متوسط عدد الأطفال الذين يمارسون 27 دقيقة من النشاط البدني في اللعبة الواحدة، يحرقون خلالها 170 سعرة حرارية، وفيما يقدم 78% من الأولياء وجبات خفيفة بعد النشاط الرياضي، نجد أن وجبة واحدة تحتوي على معدل 213 سعرة حرارية؛ أي 43 سعرة حرارية أكثر مما يحرقه الطفل خلال لعبه.

سعرات حرارية زائدة

وتحوي الوجبات الخفيفة غالباً قطع بسكويت، وكعك شكولاتة وجوز، وبسكويت مقرمش، وبطاطا مقلية (شيبس)، وكذلك نسبة سكريات تبلغ 26.4 جرام، وهي نسبة تتجاوز توصيات الجمعية الأمريكية لمقاومة أمراض القلب، التي تقدر بنحو 25 جراماً يومياً.

وتمثل المشروبات الغازية والفواكه ومشروبات الطاقة أكبر مساهم في نسبة السكر، إذ توزع بنسبة 85% في كل مرة ضمن المنافسات الرياضية، فيما يقدم الماء بنسبة 3 % والحليب بنسبة 1%، وسُجل إقبال ضعيف على مشروبات الفواكه الطبيعية الخالصة.

الوجبة الصحية

وأوصت الدراسة الأولياء عبر الإنترنت بداية الموسم الرياضي بتقديم الماء كمشروب لأطفالهم، إلى جانب وجبة خفيفة صحية تحتوي على مكسرات، وفواكه طازجة وأخرى جافة وألياف من الجبن وقطع غرانولا (طعام يتكون من حبوب الشوفان المسحوقة والمكسرات والعسل).

وكانت النتائج خلال الموسم مشجعة، إذ أصبح استهلاك الماء بمستوى 16% بدلاً من المشروبات التي تحتوي على السكر، كما زاد استهلاك الفواكه والخضر من 3% إلى 15%، وهو ما أسهم في خفض السعرات الحرارية بحساب 20 سعرة حرارية في اللعبة الواحدة، وهو ما يسهم في تحسين وزن الطفل إلى مستوى صحي.

السعرات الحرارية الوجبات السريعة والمياه الغازية ممارسة الرياضة

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ما أفضل وسيلة لتخلص طفلك من السعرات الحرارية الزائدة؟
سبق

يعاني كثير من الأطفال، السعرات الحرارية الزائدة بسبب تناولهم الوجبات السريعة والمياه الغازية، لكن دراسة حديثة قدّمت الحل لهذه المشكلة، عبر وسيلتين هما ممارسة الرياضة بانتظام، وتناول وجبات صحية خفيفة إثر حصص التدريب الرياضية.

ممارسة الرياضة

ويقول تقرير على موقع "يورو نيوز" الإخباري، إن نوادي الرياضة هي أفضل سبيل للأطفال لممارسة نشاط بدني وتطوير روح العمل ضمن فريق.. أكثر من نصف الأطفال في الولايات المتحدة الأمريكية الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و12 سنة منخرطون في نواد رياضية خاصة في البيسبول وكرة السلة، وفق إحصاءات تعود لسنة 2017.

وأظهرت دراسات أن الأطفال الذين يشاركون في أنشطة رياضية في صلب الرابطات والنوادي، هم أكثر نشاطاً في السنوات الأولى من بلوغ سن العشرين بقدر يضاعف ثماني مرات، أولئك الذين لا يشاركون في أنشطة مماثلة.

مشكلة الوجبات غير الصحية

ولكن دراسة حديثة أظهرت أن الوجبات الخفيفة التي يتناولها الأطفال إثر حصص الرياضة، تحتوي على سعرات حرارية بنسبة أعلى من تلك التي يحرقها الأطفال خلال اللعب.

واستخلصت الدراسة أن متوسط عدد الأطفال الذين يمارسون 27 دقيقة من النشاط البدني في اللعبة الواحدة، يحرقون خلالها 170 سعرة حرارية، وفيما يقدم 78% من الأولياء وجبات خفيفة بعد النشاط الرياضي، نجد أن وجبة واحدة تحتوي على معدل 213 سعرة حرارية؛ أي 43 سعرة حرارية أكثر مما يحرقه الطفل خلال لعبه.

سعرات حرارية زائدة

وتحوي الوجبات الخفيفة غالباً قطع بسكويت، وكعك شكولاتة وجوز، وبسكويت مقرمش، وبطاطا مقلية (شيبس)، وكذلك نسبة سكريات تبلغ 26.4 جرام، وهي نسبة تتجاوز توصيات الجمعية الأمريكية لمقاومة أمراض القلب، التي تقدر بنحو 25 جراماً يومياً.

وتمثل المشروبات الغازية والفواكه ومشروبات الطاقة أكبر مساهم في نسبة السكر، إذ توزع بنسبة 85% في كل مرة ضمن المنافسات الرياضية، فيما يقدم الماء بنسبة 3 % والحليب بنسبة 1%، وسُجل إقبال ضعيف على مشروبات الفواكه الطبيعية الخالصة.

الوجبة الصحية

وأوصت الدراسة الأولياء عبر الإنترنت بداية الموسم الرياضي بتقديم الماء كمشروب لأطفالهم، إلى جانب وجبة خفيفة صحية تحتوي على مكسرات، وفواكه طازجة وأخرى جافة وألياف من الجبن وقطع غرانولا (طعام يتكون من حبوب الشوفان المسحوقة والمكسرات والعسل).

وكانت النتائج خلال الموسم مشجعة، إذ أصبح استهلاك الماء بمستوى 16% بدلاً من المشروبات التي تحتوي على السكر، كما زاد استهلاك الفواكه والخضر من 3% إلى 15%، وهو ما أسهم في خفض السعرات الحرارية بحساب 20 سعرة حرارية في اللعبة الواحدة، وهو ما يسهم في تحسين وزن الطفل إلى مستوى صحي.

24 يناير 2020 - 29 جمادى الأول 1441
03:58 PM

ما أفضل وسيلة لتخلص طفلك من السعرات الحرارية الزائدة؟

دراسة حديثة تقدم الحل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يعاني كثير من الأطفال، السعرات الحرارية الزائدة بسبب تناولهم الوجبات السريعة والمياه الغازية، لكن دراسة حديثة قدّمت الحل لهذه المشكلة، عبر وسيلتين هما ممارسة الرياضة بانتظام، وتناول وجبات صحية خفيفة إثر حصص التدريب الرياضية.

ممارسة الرياضة

ويقول تقرير على موقع "يورو نيوز" الإخباري، إن نوادي الرياضة هي أفضل سبيل للأطفال لممارسة نشاط بدني وتطوير روح العمل ضمن فريق.. أكثر من نصف الأطفال في الولايات المتحدة الأمريكية الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و12 سنة منخرطون في نواد رياضية خاصة في البيسبول وكرة السلة، وفق إحصاءات تعود لسنة 2017.

وأظهرت دراسات أن الأطفال الذين يشاركون في أنشطة رياضية في صلب الرابطات والنوادي، هم أكثر نشاطاً في السنوات الأولى من بلوغ سن العشرين بقدر يضاعف ثماني مرات، أولئك الذين لا يشاركون في أنشطة مماثلة.

مشكلة الوجبات غير الصحية

ولكن دراسة حديثة أظهرت أن الوجبات الخفيفة التي يتناولها الأطفال إثر حصص الرياضة، تحتوي على سعرات حرارية بنسبة أعلى من تلك التي يحرقها الأطفال خلال اللعب.

واستخلصت الدراسة أن متوسط عدد الأطفال الذين يمارسون 27 دقيقة من النشاط البدني في اللعبة الواحدة، يحرقون خلالها 170 سعرة حرارية، وفيما يقدم 78% من الأولياء وجبات خفيفة بعد النشاط الرياضي، نجد أن وجبة واحدة تحتوي على معدل 213 سعرة حرارية؛ أي 43 سعرة حرارية أكثر مما يحرقه الطفل خلال لعبه.

سعرات حرارية زائدة

وتحوي الوجبات الخفيفة غالباً قطع بسكويت، وكعك شكولاتة وجوز، وبسكويت مقرمش، وبطاطا مقلية (شيبس)، وكذلك نسبة سكريات تبلغ 26.4 جرام، وهي نسبة تتجاوز توصيات الجمعية الأمريكية لمقاومة أمراض القلب، التي تقدر بنحو 25 جراماً يومياً.

وتمثل المشروبات الغازية والفواكه ومشروبات الطاقة أكبر مساهم في نسبة السكر، إذ توزع بنسبة 85% في كل مرة ضمن المنافسات الرياضية، فيما يقدم الماء بنسبة 3 % والحليب بنسبة 1%، وسُجل إقبال ضعيف على مشروبات الفواكه الطبيعية الخالصة.

الوجبة الصحية

وأوصت الدراسة الأولياء عبر الإنترنت بداية الموسم الرياضي بتقديم الماء كمشروب لأطفالهم، إلى جانب وجبة خفيفة صحية تحتوي على مكسرات، وفواكه طازجة وأخرى جافة وألياف من الجبن وقطع غرانولا (طعام يتكون من حبوب الشوفان المسحوقة والمكسرات والعسل).

وكانت النتائج خلال الموسم مشجعة، إذ أصبح استهلاك الماء بمستوى 16% بدلاً من المشروبات التي تحتوي على السكر، كما زاد استهلاك الفواكه والخضر من 3% إلى 15%، وهو ما أسهم في خفض السعرات الحرارية بحساب 20 سعرة حرارية في اللعبة الواحدة، وهو ما يسهم في تحسين وزن الطفل إلى مستوى صحي.

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