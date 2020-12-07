متراصين للوصول للبصمة.. شاهد كيف خالفت عمالة الاحترازات بمكة

الحال تزاحم أمام أحد المحال في انتظار الدور.. والمكان "الشرائع مول"

خالَفَ العشرات من العمالة المقيمة، إجراءات التباعد للحد من انتشار فيروس كورونا؛ متراصين في طابور بانتظار دورهم للوصول إلى جهاز تفعيل البصمة بشرق مكة؛ وتحديدًا في أسواق الشرائع مول.

ووثّقت "سبق" تزاحم العمالة أمام المحل دون تطبيق احترازات التباعد؛ مما قد يزيد من انتشار الفيروس رغم التدابير التي دعت إليها الجهات ذات العلاقة.