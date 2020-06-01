"سبق" ترصد جهود شرطة الغزالة للحد من انتشار كورونا

عزَّزت الإجراءات الوقائية بتخصيص منطقة للفرز الصحي والتوعية

أسهمت شرطة محافظة الغزالة (100 كلم جنوب حائل) في ضبط الحركة المرورية منذ بدء تفعيل منع التجوُّل بين المناطق للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وفي التفاصيل، أسهم رجال الأمن بالنقطة الأمنية على مدخل المحافظة الجنوبي، بالتعاون مع نقطة الفحص البصري التابعة لمستشفى محافظة الغزالة، في فحص المسافرين سالكي الطريق إلى حائل للتأكد من خلوهم من أعراض الإصابة بفيروس كورونا، وتحويل مَن بدا عليه أعراض الفيروس إلى مستشفى المحافظة، وعزل بعضهم، ممن ثبتت إيجابية حالاتهم التي أعلنتها وزارة الصحة.

وعززت شرطة المحافظة، بالتعاون مع مستشفى المحافظة، الإجراءات الوقائية من خلال تخصيص منطقة للفرز الصحي لتوعية المسافرين بإجراءات الوقاية من فيروس "كورونا"، وكذلك أهمية اتباع الإرشادات الصادرة عن الجهات المعنية بعد تطبيق المرحلتَين الأولى والثانية من تخفيف قيود "كورونا".

ورصدت "سبق" جاهزية النقطة الأمنية في جميع أوقات النهار، ولاسيما أوقات الذروة. فيما قامت الشرطة بتكثيف الدوريات الأمنية في أوقات منع التجول، ورصد وضبط المخالفين.

وشرعت شرطة المحافظة خلال هذه الأيام في تفعيل قرار الداخلية بفرض غرامات على عدم ارتداء الكمامات الطبية أو القماشية، أو ما يغطي الأنف والفم، أو عدم الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي، أو من يرفض قياس درجة الحرارة عند دخوله القطاعَين العام أو الخاص، وكذلك مراقبة التجمعات مراعاة للحد الأقصى المسموح به في التجمعات العائلية وغير العائلية داخل المنازل أو الاستراحات أو المزارع أو في المناسبات الاجتماعية، البالغ خمسين شخصًا.