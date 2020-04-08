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بريطانيا لاتزال بعيدة تماماً عن رفع إجراءات "كورونا".. ذروة التفشي لم تأت بعد

ينتهي توقيتها الاثنين المقبل

ذكر رئيس بلدية لندن صادق خان، اليوم (الأربعاء)، أن بريطانيا ما زالت بعيدة تماماً عن رفع إجراءات العزل العام، التي اتخذتها لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

ورداً على سؤال من راديو هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي"، عما إذا كانت الإجراءات سترفع يوم الاثنين المقبل، قال "خان": "أعتقد أننا بعيدون تماماً عن رفع إجراءات العزل العام".

وأضاف: "نعتقد أن الذروة، وهي أسوأ مراحل تفشي الفيروس، لن تأتي على الأرجح قبل أسبوع ونصف".

وكان رئيس الوزراء بوريس جونسون قد أشار عندما أعلن الإجراءات على مستوى البلاد يوم 23 مارس (آذار) الماضي إلى أنها ستخضع للمراجعة بعد ثلاثة أسابيع.

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بريطانيا لاتزال بعيدة تماماً عن رفع إجراءات "كورونا".. ذروة التفشي لم تأت بعد
سبق

ذكر رئيس بلدية لندن صادق خان، اليوم (الأربعاء)، أن بريطانيا ما زالت بعيدة تماماً عن رفع إجراءات العزل العام، التي اتخذتها لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

ورداً على سؤال من راديو هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي"، عما إذا كانت الإجراءات سترفع يوم الاثنين المقبل، قال "خان": "أعتقد أننا بعيدون تماماً عن رفع إجراءات العزل العام".

وأضاف: "نعتقد أن الذروة، وهي أسوأ مراحل تفشي الفيروس، لن تأتي على الأرجح قبل أسبوع ونصف".

وكان رئيس الوزراء بوريس جونسون قد أشار عندما أعلن الإجراءات على مستوى البلاد يوم 23 مارس (آذار) الماضي إلى أنها ستخضع للمراجعة بعد ثلاثة أسابيع.

08 إبريل 2020 - 15 شعبان 1441
08:54 PM

بريطانيا لاتزال بعيدة تماماً عن رفع إجراءات "كورونا".. ذروة التفشي لم تأت بعد

ينتهي توقيتها الاثنين المقبل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكر رئيس بلدية لندن صادق خان، اليوم (الأربعاء)، أن بريطانيا ما زالت بعيدة تماماً عن رفع إجراءات العزل العام، التي اتخذتها لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

ورداً على سؤال من راديو هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي"، عما إذا كانت الإجراءات سترفع يوم الاثنين المقبل، قال "خان": "أعتقد أننا بعيدون تماماً عن رفع إجراءات العزل العام".

وأضاف: "نعتقد أن الذروة، وهي أسوأ مراحل تفشي الفيروس، لن تأتي على الأرجح قبل أسبوع ونصف".

وكان رئيس الوزراء بوريس جونسون قد أشار عندما أعلن الإجراءات على مستوى البلاد يوم 23 مارس (آذار) الماضي إلى أنها ستخضع للمراجعة بعد ثلاثة أسابيع.

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