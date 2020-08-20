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"الصحة": تسجيل 1287 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 1385 خلال الـ24 ساعة الماضية

جنوب أفريقيا تسجل 3916 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

3 وفيات جديدة في السنغال.. وإجمالي الضحايا في رواندا 10

سجّلت جنوب أفريقيا خلال الساعات الـ24 الماضية، 3916 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و159 حالة وفاة.

وأوضحت وزارة الصحة في جنوب أفريقيا في بيان لها، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس قد بلغت 596 ألف حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 12423 حالة.

من ناحية ثانية أعلنت وزارة الصحة السنغالية عن تسجيل 113 إصابة، و٣ حالات وفاة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكرت الوزارة في بيان لها أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في السنغال ارتفع إلى 12305 حالات مؤكدة، فيما ارتفع إجمالي حالات الوفيات إلى 259 حالة.

إلى ذلك أعلنت وزارة الصحة الرواندية عن تسجيل 67 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الماضية.


وأفادت الوزارة في بيان لها أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في رواندا ارتفع إلى 2644 حالة مؤكدة، فيما وصل إجمالي حالات الوفيات إلى 10 حالات.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جنوب أفريقيا تسجل 3916 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"
سبق

سجّلت جنوب أفريقيا خلال الساعات الـ24 الماضية، 3916 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و159 حالة وفاة.

وأوضحت وزارة الصحة في جنوب أفريقيا في بيان لها، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس قد بلغت 596 ألف حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 12423 حالة.

من ناحية ثانية أعلنت وزارة الصحة السنغالية عن تسجيل 113 إصابة، و٣ حالات وفاة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكرت الوزارة في بيان لها أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في السنغال ارتفع إلى 12305 حالات مؤكدة، فيما ارتفع إجمالي حالات الوفيات إلى 259 حالة.

إلى ذلك أعلنت وزارة الصحة الرواندية عن تسجيل 67 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الماضية.


وأفادت الوزارة في بيان لها أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في رواندا ارتفع إلى 2644 حالة مؤكدة، فيما وصل إجمالي حالات الوفيات إلى 10 حالات.

20 أغسطس 2020 - 1 محرّم 1442
04:43 PM

جنوب أفريقيا تسجل 3916 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

3 وفيات جديدة في السنغال.. وإجمالي الضحايا في رواندا 10

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سجّلت جنوب أفريقيا خلال الساعات الـ24 الماضية، 3916 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و159 حالة وفاة.

وأوضحت وزارة الصحة في جنوب أفريقيا في بيان لها، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس قد بلغت 596 ألف حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 12423 حالة.

من ناحية ثانية أعلنت وزارة الصحة السنغالية عن تسجيل 113 إصابة، و٣ حالات وفاة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكرت الوزارة في بيان لها أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في السنغال ارتفع إلى 12305 حالات مؤكدة، فيما ارتفع إجمالي حالات الوفيات إلى 259 حالة.

إلى ذلك أعلنت وزارة الصحة الرواندية عن تسجيل 67 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الماضية.


وأفادت الوزارة في بيان لها أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في رواندا ارتفع إلى 2644 حالة مؤكدة، فيما وصل إجمالي حالات الوفيات إلى 10 حالات.

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