أثنى رئيس لجنة التحكيم بالمسابقة المحلية على جائزة الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها الثانية العشرين الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن الشثري، بمشاركة ثلاثة أشقاء من أسرة شهيد للدورة الحالية من المسابقة, مؤكدًا أن هذا دليل على عناية الشهداء وحسن تربيتهم لأبنائهم. جاء ذلك خلال مقطع فيديو وثقته صحيفة "سبق" الإلكترونية مع رئيس لجنة التحكيم، أثنى فيه على ما تميزت به هذه المسابقة من إضافة فرع سادس وهو لأبناء الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم من أجل الدفاع عن المملكة, مشيرًا إلى أن تخصيص هذا الفرع هو من توفيق الله -عز وجل- لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ومما تحمد عليه. وذكر الشيخ الشثري خلال مقطع الفيديو أنه مما سرّ لجنة التحكيم أن يتقدم ثلاثة أبناء لشهيد واحد في المسابقة، والذي لفت انتباه وإعجاب أعضاء لجنة التحكيم، مما يدل على عناية هؤلاء الشهداء بالقرآن الكريم. يُذكر أن الحفل الختامي سيُقام - بإذن الله تعالى- في الثامن عشر من شهر رمضان المبارك، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، وبحضور وتشريف أمير منطقة الرياض، وسيكرم خلاله الفائزين في أفرع المسابقة السبعة بجوائز نقدية تتجاوز ثلاثة ملايين ريال.

بالفيديو.. "الشثري" يثني على مشاركة 3 أشقاء لـ"شهيد واجب" في مسابقة الملك سلمان للقرآن عبدالله العنزي سبق 2021-04-21 أثنى رئيس لجنة التحكيم بالمسابقة المحلية على جائزة الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها الثانية العشرين الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن الشثري، بمشاركة ثلاثة أشقاء من أسرة شهيد للدورة الحالية من المسابقة, مؤكدًا أن هذا دليل على عناية الشهداء وحسن تربيتهم لأبنائهم.



جاء ذلك خلال مقطع فيديو وثقته صحيفة "سبق" الإلكترونية مع رئيس لجنة التحكيم، أثنى فيه على ما تميزت به هذه المسابقة من إضافة فرع سادس وهو لأبناء الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم من أجل الدفاع عن المملكة, مشيرًا إلى أن تخصيص هذا الفرع هو من توفيق الله -عز وجل- لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ومما تحمد عليه.



وذكر الشيخ الشثري خلال مقطع الفيديو أنه مما سرّ لجنة التحكيم أن يتقدم ثلاثة أبناء لشهيد واحد في المسابقة، والذي لفت انتباه وإعجاب أعضاء لجنة التحكيم، مما يدل على عناية هؤلاء الشهداء بالقرآن الكريم.



يُذكر أن الحفل الختامي سيُقام - بإذن الله تعالى- في الثامن عشر من شهر رمضان المبارك، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، وبحضور وتشريف أمير منطقة الرياض، وسيكرم خلاله الفائزين في أفرع المسابقة السبعة بجوائز نقدية تتجاوز ثلاثة ملايين ريال.

21 إبريل 2021 - 9 رمضان 1442 01:09 AM

بالفيديو.. "الشثري" يثني على مشاركة 3 أشقاء لـ"شهيد واجب" في مسابقة الملك سلمان للقرآن قال: دليل على عناية الشهداء وحسن تربيتهم لأبنائهم





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أثنى رئيس لجنة التحكيم بالمسابقة المحلية على جائزة الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها الثانية العشرين الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن الشثري، بمشاركة ثلاثة أشقاء من أسرة شهيد للدورة الحالية من المسابقة, مؤكدًا أن هذا دليل على عناية الشهداء وحسن تربيتهم لأبنائهم.



جاء ذلك خلال مقطع فيديو وثقته صحيفة "سبق" الإلكترونية مع رئيس لجنة التحكيم، أثنى فيه على ما تميزت به هذه المسابقة من إضافة فرع سادس وهو لأبناء الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم من أجل الدفاع عن المملكة, مشيرًا إلى أن تخصيص هذا الفرع هو من توفيق الله -عز وجل- لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ومما تحمد عليه.



وذكر الشيخ الشثري خلال مقطع الفيديو أنه مما سرّ لجنة التحكيم أن يتقدم ثلاثة أبناء لشهيد واحد في المسابقة، والذي لفت انتباه وإعجاب أعضاء لجنة التحكيم، مما يدل على عناية هؤلاء الشهداء بالقرآن الكريم.



يُذكر أن الحفل الختامي سيُقام - بإذن الله تعالى- في الثامن عشر من شهر رمضان المبارك، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، وبحضور وتشريف أمير منطقة الرياض، وسيكرم خلاله الفائزين في أفرع المسابقة السبعة بجوائز نقدية تتجاوز ثلاثة ملايين ريال.