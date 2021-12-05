"العبدالعالي" في مؤتمر "كورونا": لبس الكمامة "إلزامي" بهذه الأماكن
متحدث "الصحة": أكثر من 22.5 مليون شخص استكملوا التحصين
قال متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي اليوم: إن لبس الكمامة "إلزامي" في الأماكن المزدحمة.
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا في المملكة: عدد الجرعات اللقاح المعطاة تجاوز 47 مليون جرعة، وأكثر من 22.5 مليون شخص استكملوا التحصين.
"العبدالعالي" في مؤتمر "كورونا": لبس الكمامة "إلزامي" بهذه الأماكن
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-12-05
قال متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي اليوم: إن لبس الكمامة "إلزامي" في الأماكن المزدحمة.
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا في المملكة: عدد الجرعات اللقاح المعطاة تجاوز 47 مليون جرعة، وأكثر من 22.5 مليون شخص استكملوا التحصين.
05 ديسمبر 2021 - 1 جمادى الأول 1443
04:10 PM
"العبدالعالي" في مؤتمر "كورونا": لبس الكمامة "إلزامي" بهذه الأماكن
متحدث "الصحة": أكثر من 22.5 مليون شخص استكملوا التحصين
قال متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي اليوم: إن لبس الكمامة "إلزامي" في الأماكن المزدحمة.
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا في المملكة: عدد الجرعات اللقاح المعطاة تجاوز 47 مليون جرعة، وأكثر من 22.5 مليون شخص استكملوا التحصين.