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أمريكا تسجل 39.318 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1.172 وفاة

إجمالي الإصابات بلغ 5.460.429 والوفيات ارتفعت إلى 171.012 حالة

سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 39.318 إصابة مؤكدة و1.172 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.

وفي التفاصيل، أوضحت الإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة وصل إلى 5.460.429 حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات 171.012 حالة وفاة.

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أمريكا تسجل 39.318 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1.172 وفاة
سبق

سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 39.318 إصابة مؤكدة و1.172 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.

وفي التفاصيل، أوضحت الإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة وصل إلى 5.460.429 حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات 171.012 حالة وفاة.

19 أغسطس 2020 - 29 ذو الحجة 1441
11:55 PM

أمريكا تسجل 39.318 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1.172 وفاة

إجمالي الإصابات بلغ 5.460.429 والوفيات ارتفعت إلى 171.012 حالة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - واشنطن
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سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 39.318 إصابة مؤكدة و1.172 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.

وفي التفاصيل، أوضحت الإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة وصل إلى 5.460.429 حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات 171.012 حالة وفاة.

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