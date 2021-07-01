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"تصفية" تعلن عن أبرز وأهم قرارات اجتماع لجنة المساهمات العقارية

شملت إيقاف خدمات وإفراغ قطع مباعة ورفع حجز لصالح المساهمين

أعلنت لجنة المساهمات العقارية "تصفية"، اليوم الخميس، عن أبرز قرارات اجتماع اللجنة رقم 440 المنعقدة يوم الأربعاء 13/ 11/ 1442هـ الموافق 23/6/ 2021م.

وشملت القرارات الصادرة عن اللجنة: مساهمات المقبل، حيث تم رفع اسم صاحب المساهمات من قائمة المطلوبين (إيقاف خدمات) مؤقتاً لغرض الإفراغ ثم إعادته بعد ذلك، مع رفع الحجز التحفظي عن أموال صاحب المساهمات الثابتة مؤقتاً لغرض الإفراغ، ثم إعادته بعد ذلك.

كما تضمنت القرارات مساهمة الشهابية، حيث تم إفراغ القطع المباعة من صاحب المساهمة للمشترين، ومساهمة جنوب شرق الموطأ، حيث تم إقامة دعوى قضائية لحل الإشكالات الواقعة على أرض المساهمة.

واشتملت أيضَا على مساهمة طريق الخرج كيلو (18)، حيث تم رفع الحجز الصادر به قرار اللجنة ذو الرقم (361/6) والتاريخ 29/ 2/ 1441هـ عن مبلغ قدره (4.000.000) أربعة ملايين ريال من نصيب المساهمة، وصرفها للمساهمين.

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"تصفية" تعلن عن أبرز وأهم قرارات اجتماع لجنة المساهمات العقارية
سبق

أعلنت لجنة المساهمات العقارية "تصفية"، اليوم الخميس، عن أبرز قرارات اجتماع اللجنة رقم 440 المنعقدة يوم الأربعاء 13/ 11/ 1442هـ الموافق 23/6/ 2021م.

وشملت القرارات الصادرة عن اللجنة: مساهمات المقبل، حيث تم رفع اسم صاحب المساهمات من قائمة المطلوبين (إيقاف خدمات) مؤقتاً لغرض الإفراغ ثم إعادته بعد ذلك، مع رفع الحجز التحفظي عن أموال صاحب المساهمات الثابتة مؤقتاً لغرض الإفراغ، ثم إعادته بعد ذلك.

كما تضمنت القرارات مساهمة الشهابية، حيث تم إفراغ القطع المباعة من صاحب المساهمة للمشترين، ومساهمة جنوب شرق الموطأ، حيث تم إقامة دعوى قضائية لحل الإشكالات الواقعة على أرض المساهمة.

واشتملت أيضَا على مساهمة طريق الخرج كيلو (18)، حيث تم رفع الحجز الصادر به قرار اللجنة ذو الرقم (361/6) والتاريخ 29/ 2/ 1441هـ عن مبلغ قدره (4.000.000) أربعة ملايين ريال من نصيب المساهمة، وصرفها للمساهمين.

01 يوليو 2021 - 21 ذو القعدة 1442
04:25 PM

"تصفية" تعلن عن أبرز وأهم قرارات اجتماع لجنة المساهمات العقارية

شملت إيقاف خدمات وإفراغ قطع مباعة ورفع حجز لصالح المساهمين

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ذياب الشمري - الرياض
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أعلنت لجنة المساهمات العقارية "تصفية"، اليوم الخميس، عن أبرز قرارات اجتماع اللجنة رقم 440 المنعقدة يوم الأربعاء 13/ 11/ 1442هـ الموافق 23/6/ 2021م.

وشملت القرارات الصادرة عن اللجنة: مساهمات المقبل، حيث تم رفع اسم صاحب المساهمات من قائمة المطلوبين (إيقاف خدمات) مؤقتاً لغرض الإفراغ ثم إعادته بعد ذلك، مع رفع الحجز التحفظي عن أموال صاحب المساهمات الثابتة مؤقتاً لغرض الإفراغ، ثم إعادته بعد ذلك.

كما تضمنت القرارات مساهمة الشهابية، حيث تم إفراغ القطع المباعة من صاحب المساهمة للمشترين، ومساهمة جنوب شرق الموطأ، حيث تم إقامة دعوى قضائية لحل الإشكالات الواقعة على أرض المساهمة.

واشتملت أيضَا على مساهمة طريق الخرج كيلو (18)، حيث تم رفع الحجز الصادر به قرار اللجنة ذو الرقم (361/6) والتاريخ 29/ 2/ 1441هـ عن مبلغ قدره (4.000.000) أربعة ملايين ريال من نصيب المساهمة، وصرفها للمساهمين.

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