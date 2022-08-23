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163 حاجًّا يغادرون المملكة عبر رحلة جوية أمريكية من مطار جدة

"نور" أكد أن هيئة الطيران قدمت كل التسهيلات للوصول والمغادرة

غادرت، اليوم الخميس، من مطار الملك عبدالعزيز الدولي الصالة رقم (1)؛ رحلة شركة الطيران الأمريكية ميامي انترناشونال وعلى متنها 163 راكباً أمريكياً بعد أدائهم فريضة الحج.

وتفصيلًا: وكانت شركة "ميامي انترناشونال" قد دشنت الرحلات الأمريكية المباشرة إلى مطارات المملكة بعد توقف منذ عام 1997م، عندما وصلت يوم 31 يوليو الماضي إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي وعلى متنها حجاج أمريكا.

ومن جهته قال مدير عام المطار عصام بن فؤاد نور: إن الهيئة العامة للطيران المدني حرصت على تقديم كل التسهيلات الممكنة لوصول ومغادرة رحلة الطيران الأمريكية، مؤكداً أن ذلك سيسهم في تحفيز باقي الناقلات الجوية الأمريكية لتسيير الرحلات بين الدولتين الصديقتين.

وأوضح أنه تم استكمال كافة الإجراءات اللازمة لوصول ومغادرة الرحلة بما يؤكد جاهزية مطار الملك عبدالعزيز الدولي لاستقبال الرحلات من مختلف أنحاء العالم، مشيراً إلى حرص القيادة الرشيدة على توفير كل ما من شأنه الرقي بمنظومة النقل الجوي بالمملكة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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163 حاجًّا يغادرون المملكة عبر رحلة جوية أمريكية من مطار جدة
سبق

غادرت، اليوم الخميس، من مطار الملك عبدالعزيز الدولي الصالة رقم (1)؛ رحلة شركة الطيران الأمريكية ميامي انترناشونال وعلى متنها 163 راكباً أمريكياً بعد أدائهم فريضة الحج.

وتفصيلًا: وكانت شركة "ميامي انترناشونال" قد دشنت الرحلات الأمريكية المباشرة إلى مطارات المملكة بعد توقف منذ عام 1997م، عندما وصلت يوم 31 يوليو الماضي إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي وعلى متنها حجاج أمريكا.

ومن جهته قال مدير عام المطار عصام بن فؤاد نور: إن الهيئة العامة للطيران المدني حرصت على تقديم كل التسهيلات الممكنة لوصول ومغادرة رحلة الطيران الأمريكية، مؤكداً أن ذلك سيسهم في تحفيز باقي الناقلات الجوية الأمريكية لتسيير الرحلات بين الدولتين الصديقتين.

وأوضح أنه تم استكمال كافة الإجراءات اللازمة لوصول ومغادرة الرحلة بما يؤكد جاهزية مطار الملك عبدالعزيز الدولي لاستقبال الرحلات من مختلف أنحاء العالم، مشيراً إلى حرص القيادة الرشيدة على توفير كل ما من شأنه الرقي بمنظومة النقل الجوي بالمملكة.

22 أغسطس 2019 - 21 ذو الحجة 1440
09:48 PM
اخر تعديل
23 أغسطس 2019 - 22 ذو الحجة 1440
12:17 AM

163 حاجًّا يغادرون المملكة عبر رحلة جوية أمريكية من مطار جدة

"نور" أكد أن هيئة الطيران قدمت كل التسهيلات للوصول والمغادرة

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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غادرت، اليوم الخميس، من مطار الملك عبدالعزيز الدولي الصالة رقم (1)؛ رحلة شركة الطيران الأمريكية ميامي انترناشونال وعلى متنها 163 راكباً أمريكياً بعد أدائهم فريضة الحج.

وتفصيلًا: وكانت شركة "ميامي انترناشونال" قد دشنت الرحلات الأمريكية المباشرة إلى مطارات المملكة بعد توقف منذ عام 1997م، عندما وصلت يوم 31 يوليو الماضي إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي وعلى متنها حجاج أمريكا.

ومن جهته قال مدير عام المطار عصام بن فؤاد نور: إن الهيئة العامة للطيران المدني حرصت على تقديم كل التسهيلات الممكنة لوصول ومغادرة رحلة الطيران الأمريكية، مؤكداً أن ذلك سيسهم في تحفيز باقي الناقلات الجوية الأمريكية لتسيير الرحلات بين الدولتين الصديقتين.

وأوضح أنه تم استكمال كافة الإجراءات اللازمة لوصول ومغادرة الرحلة بما يؤكد جاهزية مطار الملك عبدالعزيز الدولي لاستقبال الرحلات من مختلف أنحاء العالم، مشيراً إلى حرص القيادة الرشيدة على توفير كل ما من شأنه الرقي بمنظومة النقل الجوي بالمملكة.

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