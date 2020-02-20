وفّر فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض؛ مصلّيات متنقّلة في الأماكن العامة والحدائق والمتنزهات المكتظّة بالمواطنين والمقيمين والمتنزهين؛ لتمكينهم من إقامة الصلاة جماعة في وقتها. واستفاد من هذه المصليات قرابة 42756 مصلّيًا في 46 موقعًا، بواقع 236 فرضًا في منطقة الرياض، خلال النصف الأول من ١٤٤١هـ. وقال مدير عام فرع الرئاسة العامة في المنطقة، الشيخ خالد بن عبدالله العسيري: إن فرع الرئاسة العامة بالرياض، وبدعم ومتابعة من الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند؛ أعدّ خطة لعمل المصليات المتنقلة في منطقة الرياض، ضمن برامج التوعية لخدمة المواطنين والمقيمين بالتنسيق مع الجهات المعنية.

"هيئة الرياض" توفّر مصليات متنقّلة في الأماكن العامة والمتنزهات صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-02-20 وفّر فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض؛ مصلّيات متنقّلة في الأماكن العامة والحدائق والمتنزهات المكتظّة بالمواطنين والمقيمين والمتنزهين؛ لتمكينهم من إقامة الصلاة جماعة في وقتها.



واستفاد من هذه المصليات قرابة 42756 مصلّيًا في 46 موقعًا، بواقع 236 فرضًا في منطقة الرياض، خلال النصف الأول من ١٤٤١هـ.



وقال مدير عام فرع الرئاسة العامة في المنطقة، الشيخ خالد بن عبدالله العسيري: إن فرع الرئاسة العامة بالرياض، وبدعم ومتابعة من الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند؛ أعدّ خطة لعمل المصليات المتنقلة في منطقة الرياض، ضمن برامج التوعية لخدمة المواطنين والمقيمين بالتنسيق مع الجهات المعنية.

20 فبراير 2020 - 26 جمادى الآخر 1441 06:15 PM

"هيئة الرياض" توفّر مصليات متنقّلة في الأماكن العامة والمتنزهات استفاد منها أكثر من ٤٠ ألف مصلٍّ في 46 موقعًا





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وفّر فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض؛ مصلّيات متنقّلة في الأماكن العامة والحدائق والمتنزهات المكتظّة بالمواطنين والمقيمين والمتنزهين؛ لتمكينهم من إقامة الصلاة جماعة في وقتها.



واستفاد من هذه المصليات قرابة 42756 مصلّيًا في 46 موقعًا، بواقع 236 فرضًا في منطقة الرياض، خلال النصف الأول من ١٤٤١هـ.



وقال مدير عام فرع الرئاسة العامة في المنطقة، الشيخ خالد بن عبدالله العسيري: إن فرع الرئاسة العامة بالرياض، وبدعم ومتابعة من الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند؛ أعدّ خطة لعمل المصليات المتنقلة في منطقة الرياض، ضمن برامج التوعية لخدمة المواطنين والمقيمين بالتنسيق مع الجهات المعنية.