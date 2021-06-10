5 بينها تراخيص الاقتناء.. "فطري" تطلق الحزمة الثالثة من خدماتها الإلكترونية

فيما أكدت المنصة أن ذلك من مستهدفات المركز لرفع مستوى ما يقدم للمستفيدين

أطلقت منصة "فطري" في المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، الحزمة الثالثة من خدماتها الإلكترونية، التي تضمنت 5 خدمات هي: خدمة إصدار ترخيص النقل، خدمة إصدار ترخيص الاقتناء، خدمة إصدار ترخيص العبور، خدمة إصدار ترخيص العرض، خدمة تقديم البلاغات.

وأكدت "المنصة" أن ذلك يأتي ضمن خطة مستهدفات المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين.