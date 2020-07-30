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شرطة نجران تعاقب 34 مخالفاً لعدم ارتدائهم الكمامات

تغريم كل منهم مبلغ 1000 ريال

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة نجران الرائد عبدالله العشوي، بأنه بناء على توصيات لجنة النظر في مخالفات الأحكام والعقوبات الاحترازية لمواجهة جائحة فيروس کورونا المستجد، فقد تم إيقاع العقوبات المقررة لمخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة من الجهات المعنية لمواجهة الجائحة بحق 34 مخالفاً؛ لعدم ارتدائهم الكمامات، وذلك بتغريم كل منهم مبلغ 1000 ريال.

شرطة نجران

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شرطة نجران تعاقب 34 مخالفاً لعدم ارتدائهم الكمامات
سبق

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة نجران الرائد عبدالله العشوي، بأنه بناء على توصيات لجنة النظر في مخالفات الأحكام والعقوبات الاحترازية لمواجهة جائحة فيروس کورونا المستجد، فقد تم إيقاع العقوبات المقررة لمخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة من الجهات المعنية لمواجهة الجائحة بحق 34 مخالفاً؛ لعدم ارتدائهم الكمامات، وذلك بتغريم كل منهم مبلغ 1000 ريال.

30 يوليو 2020 - 9 ذو الحجة 1441
04:14 PM

شرطة نجران تعاقب 34 مخالفاً لعدم ارتدائهم الكمامات

تغريم كل منهم مبلغ 1000 ريال

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة نجران الرائد عبدالله العشوي، بأنه بناء على توصيات لجنة النظر في مخالفات الأحكام والعقوبات الاحترازية لمواجهة جائحة فيروس کورونا المستجد، فقد تم إيقاع العقوبات المقررة لمخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة من الجهات المعنية لمواجهة الجائحة بحق 34 مخالفاً؛ لعدم ارتدائهم الكمامات، وذلك بتغريم كل منهم مبلغ 1000 ريال.

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