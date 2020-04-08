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"الصحة العالمية": معركة كورونا في أوروبا لا تزال بعيدة عن النهاية

قالت: على دول القارة أن تكون حَذِرة جدًّا قبل تخفيفها إجراءات المكافحة

حذّرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، من أن المعركة ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في أوروبا لا تزال بعيدة عن النهاية.

وقالت المنظمة: إن على الدول أن تكون حذرة جدًّا قبل تخفيفها إجراءات مكافحة فيروس كورونا.

وصرّح مدير الفرع الأوروبي للمنظمة، هانس كلوغي، أثناء موجز صحفي عقده اليوم الأربعاء، بأن وضع تفشي الفيروس المعروف بـ"كوفيد-19" في القارة العجوز لا يزال "مقلقًا للغاية".

وقال وفق "روسيا اليوم": لا يزال أمامنا طريق طويل في هذا الماراثون".

ونصح المسؤول الدول الأوروبية بإجراء "دراسة دقيقة جدًّا" قبل المضيّ في تخفيف الإجراءات التي تم اتخاذها بغية السيطرة على تفشي الفيروس.

فيروس كورونا الجديد منظمة الصحة العالمية

الرئيسية/ أخبار العالم

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"الصحة العالمية": معركة كورونا في أوروبا لا تزال بعيدة عن النهاية
سبق

حذّرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، من أن المعركة ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في أوروبا لا تزال بعيدة عن النهاية.

وقالت المنظمة: إن على الدول أن تكون حذرة جدًّا قبل تخفيفها إجراءات مكافحة فيروس كورونا.

وصرّح مدير الفرع الأوروبي للمنظمة، هانس كلوغي، أثناء موجز صحفي عقده اليوم الأربعاء، بأن وضع تفشي الفيروس المعروف بـ"كوفيد-19" في القارة العجوز لا يزال "مقلقًا للغاية".

وقال وفق "روسيا اليوم": لا يزال أمامنا طريق طويل في هذا الماراثون".

ونصح المسؤول الدول الأوروبية بإجراء "دراسة دقيقة جدًّا" قبل المضيّ في تخفيف الإجراءات التي تم اتخاذها بغية السيطرة على تفشي الفيروس.

08 إبريل 2020 - 15 شعبان 1441
01:19 PM

"الصحة العالمية": معركة كورونا في أوروبا لا تزال بعيدة عن النهاية

قالت: على دول القارة أن تكون حَذِرة جدًّا قبل تخفيفها إجراءات المكافحة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حذّرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، من أن المعركة ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في أوروبا لا تزال بعيدة عن النهاية.

وقالت المنظمة: إن على الدول أن تكون حذرة جدًّا قبل تخفيفها إجراءات مكافحة فيروس كورونا.

وصرّح مدير الفرع الأوروبي للمنظمة، هانس كلوغي، أثناء موجز صحفي عقده اليوم الأربعاء، بأن وضع تفشي الفيروس المعروف بـ"كوفيد-19" في القارة العجوز لا يزال "مقلقًا للغاية".

وقال وفق "روسيا اليوم": لا يزال أمامنا طريق طويل في هذا الماراثون".

ونصح المسؤول الدول الأوروبية بإجراء "دراسة دقيقة جدًّا" قبل المضيّ في تخفيف الإجراءات التي تم اتخاذها بغية السيطرة على تفشي الفيروس.

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