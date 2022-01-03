وتهدف الحملة إلى دعم البنك من وحدات الدم "الخلايا الحمراء، الصفائح الدموية، البلازما" التي يحتاج إليها المرضى المنومون والحالات الطارئة في العمليات والطوارئ.

جاء ذلك على مدى أسبوع عن طريق بنك الدم بالمستشفى، وقد بدأ حملة التبرع مدير المستشفى والمدير الطبي.

نظّم مستشفى أبها للولادة والأطفال، حملةً للتبرع بالدم تحت شعار "أنت تقدرين"، شارك فيها أكثر من 100 متبرع.

مستشفى "أبها" للولادة والأطفال ينظم حملة تبرع بالدم صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2022-01-03 نظّم مستشفى أبها للولادة والأطفال، حملةً للتبرع بالدم تحت شعار "أنت تقدرين"، شارك فيها أكثر من 100 متبرع. جاء ذلك على مدى أسبوع عن طريق بنك الدم بالمستشفى، وقد بدأ حملة التبرع مدير المستشفى والمدير الطبي. وتهدف الحملة إلى دعم البنك من وحدات الدم "الخلايا الحمراء، الصفائح الدموية، البلازما" التي يحتاج إليها المرضى المنومون والحالات الطارئة في العمليات والطوارئ.

03 يناير 2022 - 30 جمادى الأول 1443 07:15 PM

مستشفى "أبها" للولادة والأطفال ينظم حملة تبرع بالدم شارك فيها أكثر من 100 متبرع على مدى أسبوع





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نظّم مستشفى أبها للولادة والأطفال، حملةً للتبرع بالدم تحت شعار "أنت تقدرين"، شارك فيها أكثر من 100 متبرع.

جاء ذلك على مدى أسبوع عن طريق بنك الدم بالمستشفى، وقد بدأ حملة التبرع مدير المستشفى والمدير الطبي.

وتهدف الحملة إلى دعم البنك من وحدات الدم "الخلايا الحمراء، الصفائح الدموية، البلازما" التي يحتاج إليها المرضى المنومون والحالات الطارئة في العمليات والطوارئ.