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مستشفى "أبها" للولادة والأطفال ينظم حملة تبرع بالدم

شارك فيها أكثر من 100 متبرع على مدى أسبوع

نظّم مستشفى أبها للولادة والأطفال، حملةً للتبرع بالدم تحت شعار "أنت تقدرين"، شارك فيها أكثر من 100 متبرع.

جاء ذلك على مدى أسبوع عن طريق بنك الدم بالمستشفى، وقد بدأ حملة التبرع مدير المستشفى والمدير الطبي.

وتهدف الحملة إلى دعم البنك من وحدات الدم "الخلايا الحمراء، الصفائح الدموية، البلازما" التي يحتاج إليها المرضى المنومون والحالات الطارئة في العمليات والطوارئ.

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مستشفى "أبها" للولادة والأطفال ينظم حملة تبرع بالدم
سبق

نظّم مستشفى أبها للولادة والأطفال، حملةً للتبرع بالدم تحت شعار "أنت تقدرين"، شارك فيها أكثر من 100 متبرع.

جاء ذلك على مدى أسبوع عن طريق بنك الدم بالمستشفى، وقد بدأ حملة التبرع مدير المستشفى والمدير الطبي.

وتهدف الحملة إلى دعم البنك من وحدات الدم "الخلايا الحمراء، الصفائح الدموية، البلازما" التي يحتاج إليها المرضى المنومون والحالات الطارئة في العمليات والطوارئ.

03 يناير 2022 - 30 جمادى الأول 1443
07:15 PM

مستشفى "أبها" للولادة والأطفال ينظم حملة تبرع بالدم

شارك فيها أكثر من 100 متبرع على مدى أسبوع

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صحيفة سبق الإلكترونية - عسير
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نظّم مستشفى أبها للولادة والأطفال، حملةً للتبرع بالدم تحت شعار "أنت تقدرين"، شارك فيها أكثر من 100 متبرع.

جاء ذلك على مدى أسبوع عن طريق بنك الدم بالمستشفى، وقد بدأ حملة التبرع مدير المستشفى والمدير الطبي.

وتهدف الحملة إلى دعم البنك من وحدات الدم "الخلايا الحمراء، الصفائح الدموية، البلازما" التي يحتاج إليها المرضى المنومون والحالات الطارئة في العمليات والطوارئ.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,163
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,187
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,667
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

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