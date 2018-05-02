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الليث.. "بلدية غميقة" عن قص أحد الجبال: الأمر نظامي

المالكي: وقفنا على الموقع وسيتم استكمال العمل تحت المراقبة

يخشى سكان قرية الصواملة شرقي محافظة الليث، من تكرار سيناريو حفر الجبال والأودية المحيطة بهم، بشكل عشوائي من قِبَل شركات الكسارات وغيرها، والتي خلّفت العديد من الحُفَر العميقة دون ردمها على مر السنوات، وما قد تُسببه من مخاطر على السكان؛ خاصةً وقت هطول الأمطار؛ فضلاً عن أنها أحدثت تغييرات في الطبيعة.

وقال المواطن سلطان الصاملي، أحد سكان قرية الصواملة: إن الشركات قامت بالتعدي على العديد من الجبال والأودية منذ سنوات، وتركت حُفَراً دون ردمها؛ مما تتسبب في غرق القرية حال حدوث الأمطار.

وأضاف الصاملي: تفاجأنا في نهاية الأسبوع الماضي بوجود معدات حفر وشاحنات تدك أحد الجبال المجاورة لمنازلنا؛ بهدف تكسيره وتحميل صخورة للمتاجرة بها، وعند الاتصال بالشرطة -التي حضرت للموقع- استدعت صاحب المعدات الذي أوضح أنه يملك تصريحاً من بلدية غميقة لتكسير الجبل وأخذ صخوره لعمل ردم لأحد المشاريع بمحافظة الليث دون أدنى مسؤولية.

وأشار إلى أن هناك موقعاً محدداً ومعتمد من إمارة مكة المكرمة، وهو مخصص لأخذ الصخور والردميات منه، ويقع تحت إشراف الثروة المعدنية، ونستغرب من عدم الاستفادة منه بعيداً عن الموقع الحالي.

وأبدى المواطن تَخَوّفه الشديد من أن تتسبب تلك الأعمال في تحويل مجرى سيل وادي الليث؛ حيث يمثل لهم الجبل حمايةً من السيول المنقولة؛ مطالباً المسؤولين بوضع حد لمعاناتهم مع الشركات التي خلّفت الكثير من الحفر، وتنذر بوقوع كارثة حال لم يتم ردمها وتأمينها على وجه السرعة.

من جانبه؛ برر رئيس بلدية غميقة المهندس عبدالعزيز المالكي، بأن قص أحد الجبال الواقعة على امتداد طريق "الليث- غميقة" مؤخراً؛ يعود لمشروع وزارة الإسكان واحتياج البلدية إلى الاستفادة من الجبل مستقبلاً.

وقال المالكي في رد على استفسار "سبق": إن المقاول يعمل مع وزارة الإسكان لردم موقع بمدينة الليث، وتم شخوص رئيس قسم المشاريع بالبلدية وتحديد موقع الجبلين لقصّه؛ لاحتياج البلدية للموقع للاستفادة منه بالمستقبل".

وأشار إلى أن مندوب من البلدية وقف على الموقع، ووجد أنه لا يؤثر على مجرى وادي السيل، ولا يعترض أملاكاً خاصة، ولا مانع من استكمال عمله تحت مراقبة البلدية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الليث.. "بلدية غميقة" عن قص أحد الجبال: الأمر نظامي
سبق

يخشى سكان قرية الصواملة شرقي محافظة الليث، من تكرار سيناريو حفر الجبال والأودية المحيطة بهم، بشكل عشوائي من قِبَل شركات الكسارات وغيرها، والتي خلّفت العديد من الحُفَر العميقة دون ردمها على مر السنوات، وما قد تُسببه من مخاطر على السكان؛ خاصةً وقت هطول الأمطار؛ فضلاً عن أنها أحدثت تغييرات في الطبيعة.

وقال المواطن سلطان الصاملي، أحد سكان قرية الصواملة: إن الشركات قامت بالتعدي على العديد من الجبال والأودية منذ سنوات، وتركت حُفَراً دون ردمها؛ مما تتسبب في غرق القرية حال حدوث الأمطار.

وأضاف الصاملي: تفاجأنا في نهاية الأسبوع الماضي بوجود معدات حفر وشاحنات تدك أحد الجبال المجاورة لمنازلنا؛ بهدف تكسيره وتحميل صخورة للمتاجرة بها، وعند الاتصال بالشرطة -التي حضرت للموقع- استدعت صاحب المعدات الذي أوضح أنه يملك تصريحاً من بلدية غميقة لتكسير الجبل وأخذ صخوره لعمل ردم لأحد المشاريع بمحافظة الليث دون أدنى مسؤولية.

وأشار إلى أن هناك موقعاً محدداً ومعتمد من إمارة مكة المكرمة، وهو مخصص لأخذ الصخور والردميات منه، ويقع تحت إشراف الثروة المعدنية، ونستغرب من عدم الاستفادة منه بعيداً عن الموقع الحالي.

وأبدى المواطن تَخَوّفه الشديد من أن تتسبب تلك الأعمال في تحويل مجرى سيل وادي الليث؛ حيث يمثل لهم الجبل حمايةً من السيول المنقولة؛ مطالباً المسؤولين بوضع حد لمعاناتهم مع الشركات التي خلّفت الكثير من الحفر، وتنذر بوقوع كارثة حال لم يتم ردمها وتأمينها على وجه السرعة.

من جانبه؛ برر رئيس بلدية غميقة المهندس عبدالعزيز المالكي، بأن قص أحد الجبال الواقعة على امتداد طريق "الليث- غميقة" مؤخراً؛ يعود لمشروع وزارة الإسكان واحتياج البلدية إلى الاستفادة من الجبل مستقبلاً.

وقال المالكي في رد على استفسار "سبق": إن المقاول يعمل مع وزارة الإسكان لردم موقع بمدينة الليث، وتم شخوص رئيس قسم المشاريع بالبلدية وتحديد موقع الجبلين لقصّه؛ لاحتياج البلدية للموقع للاستفادة منه بالمستقبل".

وأشار إلى أن مندوب من البلدية وقف على الموقع، ووجد أنه لا يؤثر على مجرى وادي السيل، ولا يعترض أملاكاً خاصة، ولا مانع من استكمال عمله تحت مراقبة البلدية.

02 مايو 2018 - 16 شعبان 1439
10:19 AM

الليث.. "بلدية غميقة" عن قص أحد الجبال: الأمر نظامي

المالكي: وقفنا على الموقع وسيتم استكمال العمل تحت المراقبة

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عبدالرزاق البجالي - الليث
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يخشى سكان قرية الصواملة شرقي محافظة الليث، من تكرار سيناريو حفر الجبال والأودية المحيطة بهم، بشكل عشوائي من قِبَل شركات الكسارات وغيرها، والتي خلّفت العديد من الحُفَر العميقة دون ردمها على مر السنوات، وما قد تُسببه من مخاطر على السكان؛ خاصةً وقت هطول الأمطار؛ فضلاً عن أنها أحدثت تغييرات في الطبيعة.

وقال المواطن سلطان الصاملي، أحد سكان قرية الصواملة: إن الشركات قامت بالتعدي على العديد من الجبال والأودية منذ سنوات، وتركت حُفَراً دون ردمها؛ مما تتسبب في غرق القرية حال حدوث الأمطار.

وأضاف الصاملي: تفاجأنا في نهاية الأسبوع الماضي بوجود معدات حفر وشاحنات تدك أحد الجبال المجاورة لمنازلنا؛ بهدف تكسيره وتحميل صخورة للمتاجرة بها، وعند الاتصال بالشرطة -التي حضرت للموقع- استدعت صاحب المعدات الذي أوضح أنه يملك تصريحاً من بلدية غميقة لتكسير الجبل وأخذ صخوره لعمل ردم لأحد المشاريع بمحافظة الليث دون أدنى مسؤولية.

وأشار إلى أن هناك موقعاً محدداً ومعتمد من إمارة مكة المكرمة، وهو مخصص لأخذ الصخور والردميات منه، ويقع تحت إشراف الثروة المعدنية، ونستغرب من عدم الاستفادة منه بعيداً عن الموقع الحالي.

وأبدى المواطن تَخَوّفه الشديد من أن تتسبب تلك الأعمال في تحويل مجرى سيل وادي الليث؛ حيث يمثل لهم الجبل حمايةً من السيول المنقولة؛ مطالباً المسؤولين بوضع حد لمعاناتهم مع الشركات التي خلّفت الكثير من الحفر، وتنذر بوقوع كارثة حال لم يتم ردمها وتأمينها على وجه السرعة.

من جانبه؛ برر رئيس بلدية غميقة المهندس عبدالعزيز المالكي، بأن قص أحد الجبال الواقعة على امتداد طريق "الليث- غميقة" مؤخراً؛ يعود لمشروع وزارة الإسكان واحتياج البلدية إلى الاستفادة من الجبل مستقبلاً.

وقال المالكي في رد على استفسار "سبق": إن المقاول يعمل مع وزارة الإسكان لردم موقع بمدينة الليث، وتم شخوص رئيس قسم المشاريع بالبلدية وتحديد موقع الجبلين لقصّه؛ لاحتياج البلدية للموقع للاستفادة منه بالمستقبل".

وأشار إلى أن مندوب من البلدية وقف على الموقع، ووجد أنه لا يؤثر على مجرى وادي السيل، ولا يعترض أملاكاً خاصة، ولا مانع من استكمال عمله تحت مراقبة البلدية.

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