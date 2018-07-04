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الملك يأمر بصرف 10 ملايين ريال مكافأةً لـ "353" من منسوبي ديوان المراقبة

تميُّز مهني نتج عنه الكشف عن 8 مليارات و300 مليون ريال صُرفت دون سند

صـدرت مـوافــقـة خـادم الحـرمــيـن الــشـريــفـين الـمــلك ســلمان بن عـبـدالعزيز آل سـعــود - حفظه الله -، على صــرف مكافأة تشجيعية مقدارها عشرة ملايين ريال، لـثلاثمائة وثلاثة وخمسين من منسوبي ديـوان الـمـراقــبـة الـعـامــة، وذلك لتميزهم الـمهـنـي في تنفيذ مهامهم وأعمالهم الرقابية خلال العام المالي 1438 / 1439هـ، الذي نتج عنه الكشف عن صرف مبالغ من قبل بعض الجهات الـمشمولة برقابة الديوان دون سند نظامي، أو عدم متابعة تحصيل بعض الإيرادات الـمستحقة للخزينة العامة للدولة، وتفـويت بعـض الحــقـوق بما يخــالف مقتضى الأنظمة والتعليمات.. وبلغ مجموع ما تمّ الكشف عنه خلال العام المالي المذكور، نحو ثمانية مليارات وثلاثمائة مليون ريال.

تأتي هذه الـموافقة السامية الكريمة على صرف مكافأة تشجيعية لـمنسوبي ديوان الـمراقبة العامة وفقاً لنص الـمادة (السادسة والعشرين) من نظام الديوان الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 11 / 2 / 1391هـ، التي تقضي بأن "لرئيس الديوان بناءً على اقتراح منه وموافقة رئيس مجلس الوزراء، صرف مكافأة تشجيعية لـموظفي الديوان، الذين يؤدي اجتهادهم إلى توفير مبـالغ ضخمـة للخـزينة العـامة أو إنقـاذ كميـة كبيرة من أمـوال الدولة من خـطر مُحقق".

كما أن هذه الـموافقة الكريمة تمثل دعماً قوياً للنتائج الإيجابية التي حققها الديوان في الأنشطة الرقابية الـمتعدّدة التي يمارسها وفقاً لاختصاصه في مجالات المراجعة المالية والرقابة على الأداء، الهادفة إلى المحافظة على الـمال العام، وحماية الـمكتسبات الوطنية والـممتلكات العامة، التي أسفرت عن توفير مبالغ كبيرة للخزينة العامة، وكذا متابعة تنفيذ الأوامر السامية وقرارات مجلس الوزراء التي كُـلِّفَ الديوان بمتابعتها، ودوره في ترسيخ مبادئ الشفافية والإفصاح والمساءلة وتعزيز هذا الجانب في الجهات الحكومية الـمشمولة برقابته كافة، والعمل جنباً إلى جنب معها لتحقيق مقتضيات الـمصلحة العامة.

وبـهذه الـمناسبة رفع رئيس ديوان المراقبة العامة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري؛ الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين - ‏حفظه الله - باسمه ونيابة عن منسوبي الديوان كافة، على تفضله بالـموافقة على صرف هذه الـمكافأة التشجيعيــة السخية لأبنائه الـمخلصين من منسوبي الديوان، ودعمه وتشجيعه الـمتواصل لهذا الجهاز الرقابي، وحرصه الدائم - أيده الله - على تمكين الديوان من النهوض بالدور الـمنوط به وأداء مسؤولياته بكل أمانة وتجرد واستقلال، مجدّداً العزم على مواصلة أداء الواجب بأعلى مستويات الجودة الـمهنية تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الملك يأمر بصرف 10 ملايين ريال مكافأةً لـ "353" من منسوبي ديوان المراقبة
سبق

صـدرت مـوافــقـة خـادم الحـرمــيـن الــشـريــفـين الـمــلك ســلمان بن عـبـدالعزيز آل سـعــود - حفظه الله -، على صــرف مكافأة تشجيعية مقدارها عشرة ملايين ريال، لـثلاثمائة وثلاثة وخمسين من منسوبي ديـوان الـمـراقــبـة الـعـامــة، وذلك لتميزهم الـمهـنـي في تنفيذ مهامهم وأعمالهم الرقابية خلال العام المالي 1438 / 1439هـ، الذي نتج عنه الكشف عن صرف مبالغ من قبل بعض الجهات الـمشمولة برقابة الديوان دون سند نظامي، أو عدم متابعة تحصيل بعض الإيرادات الـمستحقة للخزينة العامة للدولة، وتفـويت بعـض الحــقـوق بما يخــالف مقتضى الأنظمة والتعليمات.. وبلغ مجموع ما تمّ الكشف عنه خلال العام المالي المذكور، نحو ثمانية مليارات وثلاثمائة مليون ريال.

تأتي هذه الـموافقة السامية الكريمة على صرف مكافأة تشجيعية لـمنسوبي ديوان الـمراقبة العامة وفقاً لنص الـمادة (السادسة والعشرين) من نظام الديوان الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 11 / 2 / 1391هـ، التي تقضي بأن "لرئيس الديوان بناءً على اقتراح منه وموافقة رئيس مجلس الوزراء، صرف مكافأة تشجيعية لـموظفي الديوان، الذين يؤدي اجتهادهم إلى توفير مبـالغ ضخمـة للخـزينة العـامة أو إنقـاذ كميـة كبيرة من أمـوال الدولة من خـطر مُحقق".

كما أن هذه الـموافقة الكريمة تمثل دعماً قوياً للنتائج الإيجابية التي حققها الديوان في الأنشطة الرقابية الـمتعدّدة التي يمارسها وفقاً لاختصاصه في مجالات المراجعة المالية والرقابة على الأداء، الهادفة إلى المحافظة على الـمال العام، وحماية الـمكتسبات الوطنية والـممتلكات العامة، التي أسفرت عن توفير مبالغ كبيرة للخزينة العامة، وكذا متابعة تنفيذ الأوامر السامية وقرارات مجلس الوزراء التي كُـلِّفَ الديوان بمتابعتها، ودوره في ترسيخ مبادئ الشفافية والإفصاح والمساءلة وتعزيز هذا الجانب في الجهات الحكومية الـمشمولة برقابته كافة، والعمل جنباً إلى جنب معها لتحقيق مقتضيات الـمصلحة العامة.

وبـهذه الـمناسبة رفع رئيس ديوان المراقبة العامة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري؛ الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين - ‏حفظه الله - باسمه ونيابة عن منسوبي الديوان كافة، على تفضله بالـموافقة على صرف هذه الـمكافأة التشجيعيــة السخية لأبنائه الـمخلصين من منسوبي الديوان، ودعمه وتشجيعه الـمتواصل لهذا الجهاز الرقابي، وحرصه الدائم - أيده الله - على تمكين الديوان من النهوض بالدور الـمنوط به وأداء مسؤولياته بكل أمانة وتجرد واستقلال، مجدّداً العزم على مواصلة أداء الواجب بأعلى مستويات الجودة الـمهنية تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.

04 يوليو 2018 - 20 شوّال 1439
01:08 PM

الملك يأمر بصرف 10 ملايين ريال مكافأةً لـ "353" من منسوبي ديوان المراقبة

تميُّز مهني نتج عنه الكشف عن 8 مليارات و300 مليون ريال صُرفت دون سند

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
15
14,672

صـدرت مـوافــقـة خـادم الحـرمــيـن الــشـريــفـين الـمــلك ســلمان بن عـبـدالعزيز آل سـعــود - حفظه الله -، على صــرف مكافأة تشجيعية مقدارها عشرة ملايين ريال، لـثلاثمائة وثلاثة وخمسين من منسوبي ديـوان الـمـراقــبـة الـعـامــة، وذلك لتميزهم الـمهـنـي في تنفيذ مهامهم وأعمالهم الرقابية خلال العام المالي 1438 / 1439هـ، الذي نتج عنه الكشف عن صرف مبالغ من قبل بعض الجهات الـمشمولة برقابة الديوان دون سند نظامي، أو عدم متابعة تحصيل بعض الإيرادات الـمستحقة للخزينة العامة للدولة، وتفـويت بعـض الحــقـوق بما يخــالف مقتضى الأنظمة والتعليمات.. وبلغ مجموع ما تمّ الكشف عنه خلال العام المالي المذكور، نحو ثمانية مليارات وثلاثمائة مليون ريال.

تأتي هذه الـموافقة السامية الكريمة على صرف مكافأة تشجيعية لـمنسوبي ديوان الـمراقبة العامة وفقاً لنص الـمادة (السادسة والعشرين) من نظام الديوان الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 11 / 2 / 1391هـ، التي تقضي بأن "لرئيس الديوان بناءً على اقتراح منه وموافقة رئيس مجلس الوزراء، صرف مكافأة تشجيعية لـموظفي الديوان، الذين يؤدي اجتهادهم إلى توفير مبـالغ ضخمـة للخـزينة العـامة أو إنقـاذ كميـة كبيرة من أمـوال الدولة من خـطر مُحقق".

كما أن هذه الـموافقة الكريمة تمثل دعماً قوياً للنتائج الإيجابية التي حققها الديوان في الأنشطة الرقابية الـمتعدّدة التي يمارسها وفقاً لاختصاصه في مجالات المراجعة المالية والرقابة على الأداء، الهادفة إلى المحافظة على الـمال العام، وحماية الـمكتسبات الوطنية والـممتلكات العامة، التي أسفرت عن توفير مبالغ كبيرة للخزينة العامة، وكذا متابعة تنفيذ الأوامر السامية وقرارات مجلس الوزراء التي كُـلِّفَ الديوان بمتابعتها، ودوره في ترسيخ مبادئ الشفافية والإفصاح والمساءلة وتعزيز هذا الجانب في الجهات الحكومية الـمشمولة برقابته كافة، والعمل جنباً إلى جنب معها لتحقيق مقتضيات الـمصلحة العامة.

وبـهذه الـمناسبة رفع رئيس ديوان المراقبة العامة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري؛ الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين - ‏حفظه الله - باسمه ونيابة عن منسوبي الديوان كافة، على تفضله بالـموافقة على صرف هذه الـمكافأة التشجيعيــة السخية لأبنائه الـمخلصين من منسوبي الديوان، ودعمه وتشجيعه الـمتواصل لهذا الجهاز الرقابي، وحرصه الدائم - أيده الله - على تمكين الديوان من النهوض بالدور الـمنوط به وأداء مسؤولياته بكل أمانة وتجرد واستقلال، مجدّداً العزم على مواصلة أداء الواجب بأعلى مستويات الجودة الـمهنية تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.

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