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"الداخلية": منع الدخول والخروج من المدن الثلاث ستتولاه نقاط الضبط الأمني على حدود كل مدينة

أكد المتحدث الأمني لوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب أن قرار منع الدخول والخروج من مدن الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة الذي يبدأ تنفيذه يوم غد الخميس، ستتولاه مراكز الضبط الأمني الموجودة في مداخل ومخارج كل مدينة.

كما أوضح أن منع التنقل بين مناطق المملكة الـ13 ستتولاه مراكز الضبط الأمني في كل منطقة.

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الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الداخلية": منع الدخول والخروج من المدن الثلاث ستتولاه نقاط الضبط الأمني على حدود كل مدينة
سبق

أكد المتحدث الأمني لوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب أن قرار منع الدخول والخروج من مدن الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة الذي يبدأ تنفيذه يوم غد الخميس، ستتولاه مراكز الضبط الأمني الموجودة في مداخل ومخارج كل مدينة.

كما أوضح أن منع التنقل بين مناطق المملكة الـ13 ستتولاه مراكز الضبط الأمني في كل منطقة.

25 مارس 2020 - 1 شعبان 1441
07:12 PM
اخر تعديل
25 مارس 2020 - 1 شعبان 1441
08:08 PM

"الداخلية": منع الدخول والخروج من المدن الثلاث ستتولاه نقاط الضبط الأمني على حدود كل مدينة

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
31
42,051

أكد المتحدث الأمني لوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب أن قرار منع الدخول والخروج من مدن الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة الذي يبدأ تنفيذه يوم غد الخميس، ستتولاه مراكز الضبط الأمني الموجودة في مداخل ومخارج كل مدينة.

كما أوضح أن منع التنقل بين مناطق المملكة الـ13 ستتولاه مراكز الضبط الأمني في كل منطقة.

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