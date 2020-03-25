"الداخلية": منع الدخول والخروج من المدن الثلاث ستتولاه نقاط الضبط الأمني على حدود كل مدينة

أكد المتحدث الأمني لوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب أن قرار منع الدخول والخروج من مدن الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة الذي يبدأ تنفيذه يوم غد الخميس، ستتولاه مراكز الضبط الأمني الموجودة في مداخل ومخارج كل مدينة.

كما أوضح أن منع التنقل بين مناطق المملكة الـ13 ستتولاه مراكز الضبط الأمني في كل منطقة.