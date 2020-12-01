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"صحة الرياض" تنفذ فرضية انفجار محرك طائرة بمطار الملك خالد الدولي

لقياس زمن الاستجابة ومعرفة قدرات وإمكانيات المنشآت الصحية

نفذت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض ممثلة بمركز إدارة الأزمات والكوارث الصحية، اليوم، تجربة فرضية لإنقاذ حياة (50) مصاباً؛ إثر انفجار محرك طائرة بعد إقلاعها لمسافة (10) كيلومترات من مطار الملك خالد الدولي بالرياض؛ وذلك بهدف تجربة وسائل التواصل ومستوى التنسيق، وقياس زمن الاستجابة، إضافة إلى معرفة القدرات والإمكانيات للمنشآت الصحية.

وأوضحت "صحة الرياض" أن الفرق الطبية قامت الإجراءات الخاصة بتجميع وفرز الإصابات بموقع الحادث وإجراءات العـناية الطبية وبقية الإجراءات بمركز العـناية بالمصابين بمحطة الإطفاء.

وأضافت أن الفرضية تمثلت في الاستجابة بعد تلقي البلاغ إلى ساحة الطيران عبر بوابة الطوارئ المخصصة، والتمركز في منـطقة التجمع المحددة للفرق الطبية، حيث توجهت الفرق الطبية من قبل المشرف الميداني إلى منطقة CSF، مع مراعاة الالتزام بمسار الإسعافات داخل ساحة الطيران لنقل المصابين من منطقة CSF، وكذلك الالتزام بالمنطقة المحددة للدخول والخروج.

وأشارت إلى أنه شارك في الفرضية (19) سيارة إسعاف من جميع القطاعات الصحية بمنطقة الرياض، حيث تم تجهيز هذه السيارات بالطواقم المؤهلة والمدربة وتزويدها بكامل الاحتياجات حيث تم توزيع الحالات على (9) مستشفيات، منها (4) تابعة للقطاع الصحي الخاص، و(2) تابعة لوزارة الصحة، و(3) للقطاعات الصحية الأخرى. وذلك بواقع (10) حالات لمستشفيات القطاع الخاص، و(4) حالات لوزارة الصحة، و(11) حالة لمستشفيات القطاعات الصحية الأخرى.

وأوضحت "صحة الرياض" أن هذه التجربة تأتي في إطار اختبار حالة التأهب، والتأكد من مدى جاهزية فرق الطوارئ والنقل الإسعافي للتعامل مع الكوارث والحوادث والتي أثبتت فاعلية التنسيق بين القطاعات الصحية والأمنية في مواجهة مثل هذه المخاطر، لتفادي أي ملاحظات وتصحيحيها للوصول للمستوى المطلوب في جميع أعمال الرعاية الصحية، كما كشفت نجاح آليات التنسيق بين جميع الجهات المساندة في إطار العمل بروح الفريق الواحد في تنفيذ خطط الطوارئ الصحية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"صحة الرياض" تنفذ فرضية انفجار محرك طائرة بمطار الملك خالد الدولي
سبق

نفذت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض ممثلة بمركز إدارة الأزمات والكوارث الصحية، اليوم، تجربة فرضية لإنقاذ حياة (50) مصاباً؛ إثر انفجار محرك طائرة بعد إقلاعها لمسافة (10) كيلومترات من مطار الملك خالد الدولي بالرياض؛ وذلك بهدف تجربة وسائل التواصل ومستوى التنسيق، وقياس زمن الاستجابة، إضافة إلى معرفة القدرات والإمكانيات للمنشآت الصحية.

وأوضحت "صحة الرياض" أن الفرق الطبية قامت الإجراءات الخاصة بتجميع وفرز الإصابات بموقع الحادث وإجراءات العـناية الطبية وبقية الإجراءات بمركز العـناية بالمصابين بمحطة الإطفاء.

وأضافت أن الفرضية تمثلت في الاستجابة بعد تلقي البلاغ إلى ساحة الطيران عبر بوابة الطوارئ المخصصة، والتمركز في منـطقة التجمع المحددة للفرق الطبية، حيث توجهت الفرق الطبية من قبل المشرف الميداني إلى منطقة CSF، مع مراعاة الالتزام بمسار الإسعافات داخل ساحة الطيران لنقل المصابين من منطقة CSF، وكذلك الالتزام بالمنطقة المحددة للدخول والخروج.

وأشارت إلى أنه شارك في الفرضية (19) سيارة إسعاف من جميع القطاعات الصحية بمنطقة الرياض، حيث تم تجهيز هذه السيارات بالطواقم المؤهلة والمدربة وتزويدها بكامل الاحتياجات حيث تم توزيع الحالات على (9) مستشفيات، منها (4) تابعة للقطاع الصحي الخاص، و(2) تابعة لوزارة الصحة، و(3) للقطاعات الصحية الأخرى. وذلك بواقع (10) حالات لمستشفيات القطاع الخاص، و(4) حالات لوزارة الصحة، و(11) حالة لمستشفيات القطاعات الصحية الأخرى.

وأوضحت "صحة الرياض" أن هذه التجربة تأتي في إطار اختبار حالة التأهب، والتأكد من مدى جاهزية فرق الطوارئ والنقل الإسعافي للتعامل مع الكوارث والحوادث والتي أثبتت فاعلية التنسيق بين القطاعات الصحية والأمنية في مواجهة مثل هذه المخاطر، لتفادي أي ملاحظات وتصحيحيها للوصول للمستوى المطلوب في جميع أعمال الرعاية الصحية، كما كشفت نجاح آليات التنسيق بين جميع الجهات المساندة في إطار العمل بروح الفريق الواحد في تنفيذ خطط الطوارئ الصحية.

01 ديسمبر 2020 - 16 ربيع الآخر 1442
06:15 PM

"صحة الرياض" تنفذ فرضية انفجار محرك طائرة بمطار الملك خالد الدولي

لقياس زمن الاستجابة ومعرفة قدرات وإمكانيات المنشآت الصحية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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نفذت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض ممثلة بمركز إدارة الأزمات والكوارث الصحية، اليوم، تجربة فرضية لإنقاذ حياة (50) مصاباً؛ إثر انفجار محرك طائرة بعد إقلاعها لمسافة (10) كيلومترات من مطار الملك خالد الدولي بالرياض؛ وذلك بهدف تجربة وسائل التواصل ومستوى التنسيق، وقياس زمن الاستجابة، إضافة إلى معرفة القدرات والإمكانيات للمنشآت الصحية.

وأوضحت "صحة الرياض" أن الفرق الطبية قامت الإجراءات الخاصة بتجميع وفرز الإصابات بموقع الحادث وإجراءات العـناية الطبية وبقية الإجراءات بمركز العـناية بالمصابين بمحطة الإطفاء.

وأضافت أن الفرضية تمثلت في الاستجابة بعد تلقي البلاغ إلى ساحة الطيران عبر بوابة الطوارئ المخصصة، والتمركز في منـطقة التجمع المحددة للفرق الطبية، حيث توجهت الفرق الطبية من قبل المشرف الميداني إلى منطقة CSF، مع مراعاة الالتزام بمسار الإسعافات داخل ساحة الطيران لنقل المصابين من منطقة CSF، وكذلك الالتزام بالمنطقة المحددة للدخول والخروج.

وأشارت إلى أنه شارك في الفرضية (19) سيارة إسعاف من جميع القطاعات الصحية بمنطقة الرياض، حيث تم تجهيز هذه السيارات بالطواقم المؤهلة والمدربة وتزويدها بكامل الاحتياجات حيث تم توزيع الحالات على (9) مستشفيات، منها (4) تابعة للقطاع الصحي الخاص، و(2) تابعة لوزارة الصحة، و(3) للقطاعات الصحية الأخرى. وذلك بواقع (10) حالات لمستشفيات القطاع الخاص، و(4) حالات لوزارة الصحة، و(11) حالة لمستشفيات القطاعات الصحية الأخرى.

وأوضحت "صحة الرياض" أن هذه التجربة تأتي في إطار اختبار حالة التأهب، والتأكد من مدى جاهزية فرق الطوارئ والنقل الإسعافي للتعامل مع الكوارث والحوادث والتي أثبتت فاعلية التنسيق بين القطاعات الصحية والأمنية في مواجهة مثل هذه المخاطر، لتفادي أي ملاحظات وتصحيحيها للوصول للمستوى المطلوب في جميع أعمال الرعاية الصحية، كما كشفت نجاح آليات التنسيق بين جميع الجهات المساندة في إطار العمل بروح الفريق الواحد في تنفيذ خطط الطوارئ الصحية.

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