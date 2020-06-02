وذكرت وزارة الصحة الكويتية، اليوم، أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء حتى الآن، بلغ 14281 حالة، مشيرةً إلى أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات، وسينقلون إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس؛ تمهيداً لخروجهم من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

شفاء 1382 حالة من كورونا في الكويت وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-06-02 سجّلت الكويت خلال الـ 24 ساعة الماضية، 1382 حالة شفاء من فيروس كورونا المستجد. وذكرت وزارة الصحة الكويتية، اليوم، أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء حتى الآن، بلغ 14281 حالة، مشيرةً إلى أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات، وسينقلون إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس؛ تمهيداً لخروجهم من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

02 يونيو 2020 - 10 شوّال 1441 12:19 PM

شفاء 1382 حالة من كورونا في الكويت إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 14281





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سجّلت الكويت خلال الـ 24 ساعة الماضية، 1382 حالة شفاء من فيروس كورونا المستجد.

وذكرت وزارة الصحة الكويتية، اليوم، أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء حتى الآن، بلغ 14281 حالة، مشيرةً إلى أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات، وسينقلون إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس؛ تمهيداً لخروجهم من المستشفى خلال اليومين المقبلين.