"تنظيم الكهرباء": تحقّقنا من سلامة نظام الفوترة قبل التعرفة الجديدة وبعدها

رحبت بأيّ اعتراضات من قِبل المستهلكين عبر قنوات الاتصال المختلفة

أكّدت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، أن تعريفة الكهرباء شهدت تغييراً في بعض شرائح عدد من قطاعات الاستهلاك، بما فيها القطاع السكني منذ 1-1- 2018م.

وقالت الهيئة في بيان لها اليوم: "بالنظر إلى الشكاوى والاعتراضات المقدمة من بعض المستفيدين، واستناداً إلى دورها التنظيمي، تود الهيئة أن توضح أنها قامت بالتحقّق من سلامة نظام الفوترة في الشركة السعودية للكهرباء، وذلك قبل تدشين التعريفة الجديدة وبعدها، وأن من أولوياتها المراقبة الدورية على المرخص لهم (ومنها شركة الكهرباء السعودية) والتأكّد من حفظ حقوق المشتركين".

ورحّبت هيئة تنظيم الكهرباء بأيّ اعتراضات من قِبل المستهلكين، وذلك بالتقديم على الشركة السعودية للكهرباء عبر قنوات الاتصال المختلفة؛ وهي: الموقع الإلكتروني (se.com.sa)أو عبر مركز الاتصال (920001100)، إضافة إلى حساب الشركة على تويتر(@alkahrabacare)، وفِي حال عدم الوصول إلى نتيجة مرضية لمقدم الاعتراض، يمكنه التقدم ببلاغ لهيئة تنظيم الكهرباء على الرابط (ecra.gov.sa، مرفقاً برقم الاعتراض الذي قُدم للشركة، وستتم مراجعته وإفادة المستفيد بأقصى سرعة.