النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مصرع شخص وإصابة آخر في حادث تصادم بـ"مخواة الباحة"

دوريات المرور تحقق فيما نُقل المصاب إلى أقرب مستشفى

تُوفي شخص، وأُصيب آخر بإصابات متوسطة، بعد وقوع حادث تصادم مساء اليوم في المخواة.

وتفصيلاً، باشرت دوريات المرور والجهات ذات العلاقة بلاغًا عن وقوع حادث تصادم في المخواة، وتحديدًا بطريق بطاطا أمام حجز المرور.

ونتج من الحادث وفاة أحد الأطراف، فيما أُصيب الآخر بإصابات متوسطة. وتولت دوريات المرور التحقيق في الحادث، فيما نُقل المصاب لأقرب مستشفى لتلقي العلاج.

المخواة دوريات المرور حجز المرور طريق بطاطا حادث تصادم

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مصرع شخص وإصابة آخر في حادث تصادم بـ"مخواة الباحة"
سبق

تُوفي شخص، وأُصيب آخر بإصابات متوسطة، بعد وقوع حادث تصادم مساء اليوم في المخواة.

وتفصيلاً، باشرت دوريات المرور والجهات ذات العلاقة بلاغًا عن وقوع حادث تصادم في المخواة، وتحديدًا بطريق بطاطا أمام حجز المرور.

ونتج من الحادث وفاة أحد الأطراف، فيما أُصيب الآخر بإصابات متوسطة. وتولت دوريات المرور التحقيق في الحادث، فيما نُقل المصاب لأقرب مستشفى لتلقي العلاج.

27 يناير 2020 - 2 جمادى الآخر 1441
12:23 AM

مصرع شخص وإصابة آخر في حادث تصادم بـ"مخواة الباحة"

دوريات المرور تحقق فيما نُقل المصاب إلى أقرب مستشفى

A A A
أحمد العبدالله - الباحة
1
375

تُوفي شخص، وأُصيب آخر بإصابات متوسطة، بعد وقوع حادث تصادم مساء اليوم في المخواة.

وتفصيلاً، باشرت دوريات المرور والجهات ذات العلاقة بلاغًا عن وقوع حادث تصادم في المخواة، وتحديدًا بطريق بطاطا أمام حجز المرور.

ونتج من الحادث وفاة أحد الأطراف، فيما أُصيب الآخر بإصابات متوسطة. وتولت دوريات المرور التحقيق في الحادث، فيما نُقل المصاب لأقرب مستشفى لتلقي العلاج.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
16,427
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,200
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,633
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
31,297

كاريكاتير

تشويه صورة المرأة السعودية في السوشال ميديا

المقالات

ظنون الثقافة..!!

ظنون الثقافة..!!

ساير المنيعي
خشم الريال أم سلطة القانون

خشم الريال أم سلطة القانون

زايد الزيادي
طريق الطائف - الباحة بلا حوادث!!

طريق الطائف - الباحة بلا حوادث!!

صالح مطر الغامدي
(ودنا) بخدمة ممتازة..!

(ودنا) بخدمة ممتازة..!

عبدالله بن خميس العمري
"نصف السعودية".. رؤية سيكتبها التاريخ

"نصف السعودية".. رؤية سيكتبها التاريخ

سارة عفتان
رحلة الشتاء والصيف

رحلة الشتاء والصيف

بدر الغامدي
هذا هو صاحب السعادة..

هذا هو صاحب السعادة..

عبدالغني الشيخ
الإبل والعالمية!

الإبل والعالمية!

ماجد البريكان
خبراء الطقس.. مَنْ نصدِّق؟

خبراء الطقس.. مَنْ نصدِّق؟

عبدالرحمن المرشد
عبث الرئيس التركي!

عبث الرئيس التركي!

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة