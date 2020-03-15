ارتفاع أعداد الوفيات جراء تناول كحول مغشوشة في إيران إلى 106 أشخاص

وفيات فيروس كورونا تصل إلى 700

ارتفعت اليوم الأحد، أعداد الوفيات جراء تناول كحول مغشوشة في مدينتي شيراز والأهواز في إيران إلى 106، حسبما أفادت مصادر طبية محلية، جاء ذلك فيما لا يزال فيروس كورونا يواصل حصد الارواح في البلاد حيث ارتفع عدد الوفيات إلى 700.

وتفصيلاً، قال مدير العلاقات والإعلام بمنظمة الطوارئ بمدينة شيراز حسن همتي، لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية: إن "المدينة سجلت اليوم وفاة 31 شخصًا جراء احتساء مشروبات كحولية مغشوشة، إضافة إلى إصابة 264 آخرين، وبين أن هناك 197 شخصًا يرقدون في مستشفيات شيراز، أما باقي المصابين فموزعون على باقي المدن الأخرى".

وفي مدينة الأهواز العربية جنوب البلاد اليوم، توفي شخصان بسبب المشروبات الكحولية المغشوشة أيضًا، فيما أشار المتحدث باسم الجامعة الطبية بمدينة الأهواز علي إحسان بور، لوكالة أنباء "فارس نيوز" أن الأهواز شهدت اليوم حالتي وفاة بسبب المشروبات الكحولية، مبينًا أن عدد الوفيات ارتفع إلى 51 شخصًا.

وأوضح إحسان بور، أن الأهواز شهدت الأسبوع الماضي إصابة 620 شخصًا بحالات تسمم جراء المشروبات المغشوشة، وأن هناك 12 شخصًا في حالة حرجة ويرقدون في العناية المركزة.

من جهة أخرى، يواصل فيروس كورونا حصد الأرواح في البلاد، حيث أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم تسجيل 113 وفاة، و1209 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، ليرتفع عدد الوفيات جراء الفيروس إلى 724 حالة مسجلة، في واحدة من أسوأ الأزمات التي تشهدها البلاد.