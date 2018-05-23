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"دقلو": تعبنا.. نريد تسليم السلطة.. و25 من رموز نظام "البشير" في السجن

وصف أعضاء المجلس العسكري بأنهم "ليسوا سياسيين"

قال الفريق ركن محمد حمدان دقلو، نائب رئيس المجلس العسكري الحاكم في السودان، اليوم (الأربعاء): "إن الجيش يريد تسليم السلطة لحكومة منتخبة ديمقراطياً في أسرع وقت ممكن".

وأضاف "دقلو" في مقابلة مع "الأهرام" المصرية أوردتها "رويترز": "لقد تعبنا. نريد تسليم السلطة اليوم قبل غد".

وأوضح قائد وحدات الدعم السريع، أن المجلس العسكري قبض حتى الآن على 25 من رموز النظام ويجهز في ملفات إدانتهم.

وأضاف "دقلو"، صاحب الدور المؤثر في المجلس العسكري الذي أطاح بالرئيس عمر البشير بعد أشهر من الاحتجاجات، أن الإجراءات القضائية ضد "البشير" المحتجز وبعض حلفائه ماضية قدماً.

وأشار إلى أن أعضاء المجلس العسكري ليسوا سياسيين، وهم في انتظار تشكيل الحكومة.

ويجري المجلس محادثات مع تحالف من جماعات الاحتجاجات والمعارضة التي تطالب بقيادة مدنية لمجلس سيادي جديد للإشراف على عملية انتقال إلى الديمقراطية مدتها ثلاث سنوات.

وأُرجئت المحادثات في الساعات الأولى من صباح أمس دون تحديد موعد لاستئنافها.

الرئيسية/ أخبار العالم

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"دقلو": تعبنا.. نريد تسليم السلطة.. و25 من رموز نظام "البشير" في السجن
سبق

قال الفريق ركن محمد حمدان دقلو، نائب رئيس المجلس العسكري الحاكم في السودان، اليوم (الأربعاء): "إن الجيش يريد تسليم السلطة لحكومة منتخبة ديمقراطياً في أسرع وقت ممكن".

وأضاف "دقلو" في مقابلة مع "الأهرام" المصرية أوردتها "رويترز": "لقد تعبنا. نريد تسليم السلطة اليوم قبل غد".

وأوضح قائد وحدات الدعم السريع، أن المجلس العسكري قبض حتى الآن على 25 من رموز النظام ويجهز في ملفات إدانتهم.

وأضاف "دقلو"، صاحب الدور المؤثر في المجلس العسكري الذي أطاح بالرئيس عمر البشير بعد أشهر من الاحتجاجات، أن الإجراءات القضائية ضد "البشير" المحتجز وبعض حلفائه ماضية قدماً.

وأشار إلى أن أعضاء المجلس العسكري ليسوا سياسيين، وهم في انتظار تشكيل الحكومة.

ويجري المجلس محادثات مع تحالف من جماعات الاحتجاجات والمعارضة التي تطالب بقيادة مدنية لمجلس سيادي جديد للإشراف على عملية انتقال إلى الديمقراطية مدتها ثلاث سنوات.

وأُرجئت المحادثات في الساعات الأولى من صباح أمس دون تحديد موعد لاستئنافها.

22 مايو 2019 - 17 رمضان 1440
09:31 PM

"دقلو": تعبنا.. نريد تسليم السلطة.. و25 من رموز نظام "البشير" في السجن

وصف أعضاء المجلس العسكري بأنهم "ليسوا سياسيين"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال الفريق ركن محمد حمدان دقلو، نائب رئيس المجلس العسكري الحاكم في السودان، اليوم (الأربعاء): "إن الجيش يريد تسليم السلطة لحكومة منتخبة ديمقراطياً في أسرع وقت ممكن".

وأضاف "دقلو" في مقابلة مع "الأهرام" المصرية أوردتها "رويترز": "لقد تعبنا. نريد تسليم السلطة اليوم قبل غد".

وأوضح قائد وحدات الدعم السريع، أن المجلس العسكري قبض حتى الآن على 25 من رموز النظام ويجهز في ملفات إدانتهم.

وأضاف "دقلو"، صاحب الدور المؤثر في المجلس العسكري الذي أطاح بالرئيس عمر البشير بعد أشهر من الاحتجاجات، أن الإجراءات القضائية ضد "البشير" المحتجز وبعض حلفائه ماضية قدماً.

وأشار إلى أن أعضاء المجلس العسكري ليسوا سياسيين، وهم في انتظار تشكيل الحكومة.

ويجري المجلس محادثات مع تحالف من جماعات الاحتجاجات والمعارضة التي تطالب بقيادة مدنية لمجلس سيادي جديد للإشراف على عملية انتقال إلى الديمقراطية مدتها ثلاث سنوات.

وأُرجئت المحادثات في الساعات الأولى من صباح أمس دون تحديد موعد لاستئنافها.

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