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"منصات" العقارية تتولى بيع عقارات شركة "الراجحي عقار" بالمزاد العلني

بقيمة تفوق 450 مليون ريال والتي تضمّ عددًا من العقارات المميزة بـ3 مدن

تولّت شركة منصات العقارية المتخصصة في المزادات العقارية طرح أكثر من 60 عقارًا من العقارات المملوكة لشركة "الراجحي عقار" إحدى شركات عبدالله بن عبدالعزيز الراجحي وأولاده القابضة بالمزاد العلني، بقيمة تفوق 450 مليون ريال، والتي تضم عددًا من العقارات المميزة، والتي تعتبر فرصة استثمارية في كل من مدينة الرياض والخرج وجدة.

وقد مثّل شركة الراجحي عقار الشيخ يوسف بن عبدالله الراجحي نائب رئيس مجلس إدارة شركة عبدالله بن عبدالعزيز الراجحي وأبنائه القابضة، ومثل شركة "منصات" العقارية الأستاذ خالد بن شاكر المبيض، وتم تحديد موعد المزاد في قاعة فندق الرياض شيراتون يوم 26 مارس 2022 الموافق 23 شعبان 1443هـ.

شركة منصات العقارية المزادات العقارية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"منصات" العقارية تتولى بيع عقارات شركة "الراجحي عقار" بالمزاد العلني
سبق

تولّت شركة منصات العقارية المتخصصة في المزادات العقارية طرح أكثر من 60 عقارًا من العقارات المملوكة لشركة "الراجحي عقار" إحدى شركات عبدالله بن عبدالعزيز الراجحي وأولاده القابضة بالمزاد العلني، بقيمة تفوق 450 مليون ريال، والتي تضم عددًا من العقارات المميزة، والتي تعتبر فرصة استثمارية في كل من مدينة الرياض والخرج وجدة.

وقد مثّل شركة الراجحي عقار الشيخ يوسف بن عبدالله الراجحي نائب رئيس مجلس إدارة شركة عبدالله بن عبدالعزيز الراجحي وأبنائه القابضة، ومثل شركة "منصات" العقارية الأستاذ خالد بن شاكر المبيض، وتم تحديد موعد المزاد في قاعة فندق الرياض شيراتون يوم 26 مارس 2022 الموافق 23 شعبان 1443هـ.

17 فبراير 2022 - 16 رجب 1443
03:10 PM

"منصات" العقارية تتولى بيع عقارات شركة "الراجحي عقار" بالمزاد العلني

بقيمة تفوق 450 مليون ريال والتي تضمّ عددًا من العقارات المميزة بـ3 مدن

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تولّت شركة منصات العقارية المتخصصة في المزادات العقارية طرح أكثر من 60 عقارًا من العقارات المملوكة لشركة "الراجحي عقار" إحدى شركات عبدالله بن عبدالعزيز الراجحي وأولاده القابضة بالمزاد العلني، بقيمة تفوق 450 مليون ريال، والتي تضم عددًا من العقارات المميزة، والتي تعتبر فرصة استثمارية في كل من مدينة الرياض والخرج وجدة.

وقد مثّل شركة الراجحي عقار الشيخ يوسف بن عبدالله الراجحي نائب رئيس مجلس إدارة شركة عبدالله بن عبدالعزيز الراجحي وأبنائه القابضة، ومثل شركة "منصات" العقارية الأستاذ خالد بن شاكر المبيض، وتم تحديد موعد المزاد في قاعة فندق الرياض شيراتون يوم 26 مارس 2022 الموافق 23 شعبان 1443هـ.

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بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
10,117
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,528
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
14,190
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
15,151

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