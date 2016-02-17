"منصات" العقارية تتولى بيع عقارات شركة "الراجحي عقار" بالمزاد العلني

بقيمة تفوق 450 مليون ريال والتي تضمّ عددًا من العقارات المميزة بـ3 مدن

تولّت شركة منصات العقارية المتخصصة في المزادات العقارية طرح أكثر من 60 عقارًا من العقارات المملوكة لشركة "الراجحي عقار" إحدى شركات عبدالله بن عبدالعزيز الراجحي وأولاده القابضة بالمزاد العلني، بقيمة تفوق 450 مليون ريال، والتي تضم عددًا من العقارات المميزة، والتي تعتبر فرصة استثمارية في كل من مدينة الرياض والخرج وجدة.

وقد مثّل شركة الراجحي عقار الشيخ يوسف بن عبدالله الراجحي نائب رئيس مجلس إدارة شركة عبدالله بن عبدالعزيز الراجحي وأبنائه القابضة، ومثل شركة "منصات" العقارية الأستاذ خالد بن شاكر المبيض، وتم تحديد موعد المزاد في قاعة فندق الرياض شيراتون يوم 26 مارس 2022 الموافق 23 شعبان 1443هـ.