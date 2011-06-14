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التحقيق مع طبيب عربي متهم بتهريب كمية أدوية من مطار الدوادمي

كان ينوي شحنها لبلاده وتمت إحالته للجهة المختصة.. و"سبق" تكشف التفاصيل

تحقق الجهات الأمنية بمحافظة الدوادمي مع طبيب عربي ضبط في مطار الدوادمي وبحوزته كمية من الأقراص الطبية، كان ينوي شحنها معه لدولته.

ووفقاً لمصادر "سبق" فإن الطبيب الذي يعمل في أحد مستشفيات المنطقة الوسطى، كان يستعد للمغادرة لبلاده، وبتفتيش أمتعته عُثر على كمية من الأدوية "أقراص"، وتم إيقافه وإحالته بموجبها لجهات الاختصاص لاتخاذ اللازم.

وأضافت المصادر بأن الطبيب أفاد خلال التحقيقات الأولية أن هذه الأدوية حصل عليها بموجب وصفات طبية صحيحة للتداوي الشخصي خلال فترة عمله بالقطاع الممتدة لقرابة العام.

يذكر أن الجهات الأمنية سلمت المستشفى الأدوية المضبوطة مع الطبيب بعد حصرها، فيما يستعد القطاع الصحي لبدء تحقيق موازٍ في الحادثة لكشف ملابساتها.

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التحقيق مع طبيب عربي متهم بتهريب كمية أدوية من مطار الدوادمي
سبق

تحقق الجهات الأمنية بمحافظة الدوادمي مع طبيب عربي ضبط في مطار الدوادمي وبحوزته كمية من الأقراص الطبية، كان ينوي شحنها معه لدولته.

ووفقاً لمصادر "سبق" فإن الطبيب الذي يعمل في أحد مستشفيات المنطقة الوسطى، كان يستعد للمغادرة لبلاده، وبتفتيش أمتعته عُثر على كمية من الأدوية "أقراص"، وتم إيقافه وإحالته بموجبها لجهات الاختصاص لاتخاذ اللازم.

وأضافت المصادر بأن الطبيب أفاد خلال التحقيقات الأولية أن هذه الأدوية حصل عليها بموجب وصفات طبية صحيحة للتداوي الشخصي خلال فترة عمله بالقطاع الممتدة لقرابة العام.

يذكر أن الجهات الأمنية سلمت المستشفى الأدوية المضبوطة مع الطبيب بعد حصرها، فيما يستعد القطاع الصحي لبدء تحقيق موازٍ في الحادثة لكشف ملابساتها.

14 يونيو 2019 - 11 شوّال 1440
09:49 PM

التحقيق مع طبيب عربي متهم بتهريب كمية أدوية من مطار الدوادمي

كان ينوي شحنها لبلاده وتمت إحالته للجهة المختصة.. و"سبق" تكشف التفاصيل

A A A
فهد الغبيوي - الرياض
5
3,417

تحقق الجهات الأمنية بمحافظة الدوادمي مع طبيب عربي ضبط في مطار الدوادمي وبحوزته كمية من الأقراص الطبية، كان ينوي شحنها معه لدولته.

ووفقاً لمصادر "سبق" فإن الطبيب الذي يعمل في أحد مستشفيات المنطقة الوسطى، كان يستعد للمغادرة لبلاده، وبتفتيش أمتعته عُثر على كمية من الأدوية "أقراص"، وتم إيقافه وإحالته بموجبها لجهات الاختصاص لاتخاذ اللازم.

وأضافت المصادر بأن الطبيب أفاد خلال التحقيقات الأولية أن هذه الأدوية حصل عليها بموجب وصفات طبية صحيحة للتداوي الشخصي خلال فترة عمله بالقطاع الممتدة لقرابة العام.

يذكر أن الجهات الأمنية سلمت المستشفى الأدوية المضبوطة مع الطبيب بعد حصرها، فيما يستعد القطاع الصحي لبدء تحقيق موازٍ في الحادثة لكشف ملابساتها.

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