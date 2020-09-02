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المدينة.. "الأمانة" تغلق 16 محطة وقود لتطويرها وتحسين مستوى خدماتها

بعد انتهاء المهلة الممنوحة لملاكها ومشغليها ومراكز الخدمة

أغلقت أمانة المدينة المنورة ممثلةً بالبلديات الفرعية عدداً من محطات الوقود غير المؤهلة بطريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز "الدائري الثاني"، وذلك خلال المرحلة الأولى، بعد انتهاء المهلة الممنوحة لملاك ومشغلي محطات الوقود ومراكز الخدمة؛ وذلك بهدف تحسين المشهد البصري ورفع كفاءتها.

وأوضحت أمانة المنطقة أن الإغلاقات شملت 16 محطة، توزعت في عددٍ من المواقع بطريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز "الدائري الثاني"، منها 6 محطات وقود في نطاق بلدية العوالي، و4 محطات وقود ضمن نطاق بلدية العقيق، ومحطتان في نطاق بلدية أحد، و3 محطات في نطاق بلدية قباء وأخرى في نطاق بلدية العيون.

وأضافت أن المرحلة الثانية ستشمل محطات الوقود ومراكز الخدمة الواقعة بالطرق الرئيسية وداخل الأحياء السكنية، حيث خصصت فرقاً ميدانية لتشديد الرقابة المستمرة على محطات الوقود ومرافقها، وإلزام الملاك والمشغلين بتطوير محطاتهم حسب اللوائح والاشتراطات البلدية المعتمدة، وإغلاق المحطات الغير ملتزمة بعد انتهاء المهلة الممنوحة لهم.

إلى هذا دعت الأمانة المواطنين والمقيمين بسرعة الإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات تتعلق بمحطات الوقود ومراكز الخدمة، وذلك من خلال تسجيل بلاغ لدى مركز الطوارئ الموحد 940 أو عبر تطبيق بلدي 940 للتعامل معها وفق الأنظمة والتعليمات.

أمانة المدينة المنورة محطات الوقود

الرئيسية/ المملكة / محليات

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المدينة.. "الأمانة" تغلق 16 محطة وقود لتطويرها وتحسين مستوى خدماتها
سبق

أغلقت أمانة المدينة المنورة ممثلةً بالبلديات الفرعية عدداً من محطات الوقود غير المؤهلة بطريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز "الدائري الثاني"، وذلك خلال المرحلة الأولى، بعد انتهاء المهلة الممنوحة لملاك ومشغلي محطات الوقود ومراكز الخدمة؛ وذلك بهدف تحسين المشهد البصري ورفع كفاءتها.

وأوضحت أمانة المنطقة أن الإغلاقات شملت 16 محطة، توزعت في عددٍ من المواقع بطريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز "الدائري الثاني"، منها 6 محطات وقود في نطاق بلدية العوالي، و4 محطات وقود ضمن نطاق بلدية العقيق، ومحطتان في نطاق بلدية أحد، و3 محطات في نطاق بلدية قباء وأخرى في نطاق بلدية العيون.

وأضافت أن المرحلة الثانية ستشمل محطات الوقود ومراكز الخدمة الواقعة بالطرق الرئيسية وداخل الأحياء السكنية، حيث خصصت فرقاً ميدانية لتشديد الرقابة المستمرة على محطات الوقود ومرافقها، وإلزام الملاك والمشغلين بتطوير محطاتهم حسب اللوائح والاشتراطات البلدية المعتمدة، وإغلاق المحطات الغير ملتزمة بعد انتهاء المهلة الممنوحة لهم.

إلى هذا دعت الأمانة المواطنين والمقيمين بسرعة الإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات تتعلق بمحطات الوقود ومراكز الخدمة، وذلك من خلال تسجيل بلاغ لدى مركز الطوارئ الموحد 940 أو عبر تطبيق بلدي 940 للتعامل معها وفق الأنظمة والتعليمات.

02 سبتمبر 2020 - 14 محرّم 1442
04:10 PM

المدينة.. "الأمانة" تغلق 16 محطة وقود لتطويرها وتحسين مستوى خدماتها

بعد انتهاء المهلة الممنوحة لملاكها ومشغليها ومراكز الخدمة

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صحيفة سبق الإلكترونية - المدينة المنورة
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أغلقت أمانة المدينة المنورة ممثلةً بالبلديات الفرعية عدداً من محطات الوقود غير المؤهلة بطريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز "الدائري الثاني"، وذلك خلال المرحلة الأولى، بعد انتهاء المهلة الممنوحة لملاك ومشغلي محطات الوقود ومراكز الخدمة؛ وذلك بهدف تحسين المشهد البصري ورفع كفاءتها.

وأوضحت أمانة المنطقة أن الإغلاقات شملت 16 محطة، توزعت في عددٍ من المواقع بطريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز "الدائري الثاني"، منها 6 محطات وقود في نطاق بلدية العوالي، و4 محطات وقود ضمن نطاق بلدية العقيق، ومحطتان في نطاق بلدية أحد، و3 محطات في نطاق بلدية قباء وأخرى في نطاق بلدية العيون.

وأضافت أن المرحلة الثانية ستشمل محطات الوقود ومراكز الخدمة الواقعة بالطرق الرئيسية وداخل الأحياء السكنية، حيث خصصت فرقاً ميدانية لتشديد الرقابة المستمرة على محطات الوقود ومرافقها، وإلزام الملاك والمشغلين بتطوير محطاتهم حسب اللوائح والاشتراطات البلدية المعتمدة، وإغلاق المحطات الغير ملتزمة بعد انتهاء المهلة الممنوحة لهم.

إلى هذا دعت الأمانة المواطنين والمقيمين بسرعة الإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات تتعلق بمحطات الوقود ومراكز الخدمة، وذلك من خلال تسجيل بلاغ لدى مركز الطوارئ الموحد 940 أو عبر تطبيق بلدي 940 للتعامل معها وفق الأنظمة والتعليمات.

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